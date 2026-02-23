parlamentOrbán Viktornapirendországgyűlés

Orbán Viktor felszólalásával indul a parlament tavaszi ülésszaka – Kövesse nálunk élőben!

Háromnapos parlamenti ülés lesz a héten.

2026. 02. 23. 12:12
2025. február 24. Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. február 24-én. MTI/Máthé Zoltán Fotó: MTI/Máthé Zoltán Forrás: MTI/Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn 13 órakor a parlament tavaszi ülésszaka. A miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően 

ismerteti a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket. 

Emellett értékeli az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, valamint a hazánk előtt álló kihívásokat. 

A kormányfő felszólalását a Magyar Nemzet élő folyamatos tudósítában közvetíti.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.