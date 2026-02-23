Orbán Viktor felszólalásával indul a parlament tavaszi ülésszaka – Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn 13 órakor a parlament tavaszi ülésszaka. A miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően
ismerteti a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket.
Emellett értékeli az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, valamint a hazánk előtt álló kihívásokat.
A kormányfő felszólalását a Magyar Nemzet élő folyamatos tudósítában közvetíti.
