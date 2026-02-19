A Fidesz–KDNP politikusai évnyitó frakcióülést tartanak

Hétfőn délelőtt évnyitó frakcióülést tartanak a Fidesz–KDNP politikusai, majd aznap 13 órakor megkezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka – közölte lapunk megkeresésére a Fidesz-frakció. Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a kormánypártok politikusai kétnapos kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Azonban most ehelyett a fővárosban, közvetlenül a parlamenti nyitány előtt egyeztetnek a Fidesz–KDNP képviselői.

A mostani ciklusban utoljára ülésezik a parlament (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Mint ismert, szerdán kormányülést tartott Orbán Viktor, majd a miniszterelnök Washingtonba utazott, hogy csütörtökön részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által életre hívott Béketanács ülésén. Ezután a kormányfő rögtön visszatér Budapestre, hogy aztán szombaton részt vegyen Békéscsabán a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén.

Határozati javaslat a háború támogatása ellen

Jellemző, hogy a választások előtt már csak rövid ideig tanácskoznak a honatyák. A parlament oldalán megjelent dokumentum szerint az Országgyűlés tavaszi ülésszaka február 23-án egy háromnapos üléssel kezdődik, majd március 9–11. között fogják tartani az ülésszak második üléshetét.

Azonban a rövid ülésszak alatt egy fontos téma mindenképpen napirendre kerül, ugyanis Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió (EU) katonai szövetséggé alakításának elutasításáról. A javaslatot jövő szerdán délelőtt tárgyalja a parlament.

Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.

Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.