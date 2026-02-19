Donald Trump által alapított Béketanács csütörtökön tartja első, régóta várt ülését Washingtonban. A tanácskozás középpontjában a gázai tűzszünet következő szakasza, a stabilizáció és az újjáépítés kérdése áll.
Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek
Hamarosan megkezdődik Donald Trump alapította Béketanács ülése Washingtonban, ahol a gázai tűzszünet következő szakasza és a térség stabilizálásának kérdése kerül napirendre. A találkozón várhatóan szó lesz egy több milliárd dolláros újjáépítési tervről, valamint egy ENSZ-felhatalmazású stabilizációs erő részleteiről is.
Az NBC News értesülései szerint több tucat ország képviselői – köztük állam- és kormányfők – érkeznek a csúcstalálkozóra, amelyet a U. S. Institute of Peace épületében tartanak.
Orbán Viktor az ülés előtt azt írta:
Hamarosan kezdődik a Béketanács. Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon!
A résztvevők között tehát ott lesz Orbán Viktor és Javier Milei is. Trump a hétvégén jelezte, hogy több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel Gáza újjáépítésére, és várhatóan egy több milliárd dolláros rekonstrukciós tervet jelent be.
Emellett ismerteti egy ENSZ-felhatalmazással működő gázai stabilizációs erő terveit is; amerikai források szerint több ország több ezer katonát készül felajánlani.
A találkozón szó lesz a humanitárius segítségnyújtásról, a Gázai Nemzeti Igazgatási Bizottságról és a Nemzetközi Stabilizációs Erőről.
Trump korábban úgy fogalmazott: a világ „legnagyobb vezetői” csatlakoznak a kezdeményezéshez, amelyet eredetileg a gázai békefolyamat felügyeletére szánt, később azonban egy, az ENSZ-hez hasonló, globális konfliktusok kezelésére is hivatott fórummá bővített.
A csatlakozó országok között szerepel Örményország, Egyiptom, Magyarország, Pakisztán, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek – írja az NBC News.
Trump korábban hangsúlyozta: a Béketanács célja túlmutat Gázán, és szerinte „világszerte békét” hozhat.
Borítókép: Béketanács (Fotó: AFP)
