Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

Az NBC News értesülései szerint több tucat ország képviselői – köztük állam- és kormányfők – érkeznek a csúcstalálkozóra, amelyet a U. S. Institute of Peace épületében tartanak.

Orbán Viktor az ülés előtt azt írta:

Hamarosan kezdődik a Béketanács. Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon!

A résztvevők között tehát ott lesz Orbán Viktor és Javier Milei is. Trump a hétvégén jelezte, hogy több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel Gáza újjáépítésére, és várhatóan egy több milliárd dolláros rekonstrukciós tervet jelent be.

Emellett ismerteti egy ENSZ-felhatalmazással működő gázai stabilizációs erő terveit is; amerikai források szerint több ország több ezer katonát készül felajánlani.

A találkozón szó lesz a humanitárius segítségnyújtásról, a Gázai Nemzeti Igazgatási Bizottságról és a Nemzetközi Stabilizációs Erőről.