Béketanács: ideje, hogy legyen egy béke melletti nemzetközi szervezet is

A Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos régióiban békét teremtsenek – jelentette ki Gulyás Gergely a Kományinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban a szervezet alakuló ülésén vesz részt. Hangsúlyozta,

rendkívül sok olyan nemzetközi szervezet van, ami csak Ukrajnával és a háborúval foglalkozik, itt az ideje, hogy legyen olyan is, ami a békével foglalkozik.

Hozzátette, jelenleg nem látható, mi lesz a nemzetközi rend most zajló átalakulásának végeredménye. – Európa és különösen Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, minden olyan szervezetet támogatni kell, ami ezt segíti elő – emelte ki a miniszter, jelezve, hogy Magyarországnak a részvétel semmibe nem kerül, ugyanakkor

lehetőséget biztosít arra, hogy egy fontos szervezetben érvényesítsük a nemzeti érdeket.

Mint mondta, egy éve az amerikai adminisztráció is a béke megteremtését tűzte ki célul, ezért minden ilyen törekvés érdemes arra, hogy Magyarország csatlakozzon hozzá.