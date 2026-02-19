Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

béketanácsGulyás GergelyEurópaWashingtonHáború UkrajnaOrbán ViktorháborúKormányinfó

Béketanács: ideje, hogy legyen egy béke melletti nemzetközi szervezet is

Minden olyan szervezetet támogatni kell, amely a békével foglalkozik – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón annak kapcsán, hogy Orbán Viktor a Béketanács washingtoni alakuló ülésén vesz részt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, Európa és különösen Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, minden olyan szervezetet támogatni kell, ami ezt segíti elő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 12:33
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alapító okiratának aláírásakor Davosban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alapító okiratának aláírásakor Davosban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos régióiban békét teremtsenek – jelentette ki Gulyás Gergely a Kományinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban a szervezet alakuló ülésén vesz részt. Hangsúlyozta, 

rendkívül sok olyan nemzetközi szervezet van, ami csak Ukrajnával és a háborúval foglalkozik, itt az ideje, hogy legyen olyan is, ami a békével foglalkozik.

Hozzátette, jelenleg nem látható, mi lesz a nemzetközi rend most zajló átalakulásának végeredménye. – Európa és különösen Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, minden olyan szervezetet támogatni kell, ami ezt segíti elő – emelte ki a miniszter, jelezve, hogy Magyarországnak a részvétel semmibe nem kerül, ugyanakkor 

lehetőséget biztosít arra, hogy egy fontos szervezetben érvényesítsük a nemzeti érdeket.

 Mint mondta, egy éve az amerikai adminisztráció is a béke megteremtését tűzte ki célul, ezért minden ilyen törekvés érdemes arra, hogy Magyarország csatlakozzon hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.