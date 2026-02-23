országgyűlésfideszorbán viktor

Megkezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka

A téli szünet után háromnapos üléssel folytatja a munkáját a héten az Országgyűlés. Az országgyűlési választás miatt most rövidebb lesz a tavaszi ülésszak, ugyanis márciusban már befejezik a munkát a honatyák. A kormánypártok politikusai a parlamenti ülésszak kezdete előtt, hétfőn délelőtt tartanak frakcióülést, hogy áttekintsék a következő időszak feladatait.

Máté Patrik
2026. 02. 23. 4:50
Fotó: Balogh Zoltán
Hétfőn 13 órától kezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka, ezzel utoljára ülésezik a 2022-ben megválasztott parlament. Jellemző, hogy a választások előtt már csak rövid ideig tanácskoznak a honatyák. A parlament oldalán megjelent dokumentum szerint az Országgyűlés tavaszi ülésszaka február 23-án egy háromnapos üléssel kezdődik, majd március 9–11. között fogják tartani az ülésszak második üléshetét.

Budapest, 2025. december 10.
Utoljára ülésezik a 2022-ben megválasztott Országgyűlés (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Korábban lapunk megkeresésére a Fidesz-frakció közölte, hogy hétfőn délelőtt évnyitó frakcióülést tartanak a kormánypártok politikusai. Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a kormánypártok politikusai kétnapos kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Azonban most ehelyett a fővárosban, közvetlenül a parlamenti nyitány előtt egyeztetnek a Fidesz–KDNP képviselői.

 

Kihívások hazánk előtt

Jellemző, hogy az aktuális parlamenti ülésszak kezdetén Orbán Viktor napirend előtti felszólalásban ismerteti a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket. Emellett értékeli az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, valamint a hazánk előtt álló kihívásokat. 

Tavaly ősszel a miniszterelnök az európai politikáról elmondta, hogy a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság elvárása Magyarországgal szemben, hogy hazánkban vezessék be a progresszív adózást, szűkítsék az adókedvezményeket, a rezsicsökkentést számolják fel, a kamatsopot és az árréstopot pedig szüntessék meg. 

De jelezte, hogy 

Magyarországon mindenki érti, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és kőolaj.

Míg a kormány adócsökkentési intézkedései kapcsán ismertette, hogy azzal a következő négy évben négyezermilliárd forintot hagynak a családoknál.

 

Határozati javaslat a háború támogatása ellen

A rövid tavaszi ülésszak alatt egy fontos téma mindenképpen napirendre kerül, ugyanis Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Ebben elutasítják Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az Európai Unió (EU) katonai szövetséggé alakítását. A javaslatot szerdán délelőtt tárgyalja a parlament.

 Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.

Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.

 

Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Az indítvány szerint az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

A határozati javaslat értelmében Országgyűlés megállapítaná: Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból és mindent megtegyen a békéért. Az előterjesztés szerint az Országgyűlés üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyar emberek véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásával kapcsolatban. Egyben az Országgyűlés felszólítja a kormányt: akadályozza meg, hogy Magyarország és a magyar emberek pénzét, illetve a Magyarországnak és a magyar embereknek jogszerűen járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

