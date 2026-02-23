Megkezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka

Hétfőn 13 órától kezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka, ezzel utoljára ülésezik a 2022-ben megválasztott parlament. Jellemző, hogy a választások előtt már csak rövid ideig tanácskoznak a honatyák. A parlament oldalán megjelent dokumentum szerint az Országgyűlés tavaszi ülésszaka február 23-án egy háromnapos üléssel kezdődik, majd március 9–11. között fogják tartani az ülésszak második üléshetét.

Utoljára ülésezik a 2022-ben megválasztott Országgyűlés (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Korábban lapunk megkeresésére a Fidesz-frakció közölte, hogy hétfőn délelőtt évnyitó frakcióülést tartanak a kormánypártok politikusai. Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a kormánypártok politikusai kétnapos kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Azonban most ehelyett a fővárosban, közvetlenül a parlamenti nyitány előtt egyeztetnek a Fidesz–KDNP képviselői.

Kihívások hazánk előtt

Jellemző, hogy az aktuális parlamenti ülésszak kezdetén Orbán Viktor napirend előtti felszólalásban ismerteti a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket. Emellett értékeli az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, valamint a hazánk előtt álló kihívásokat.

Tavaly ősszel a miniszterelnök az európai politikáról elmondta, hogy a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság elvárása Magyarországgal szemben, hogy hazánkban vezessék be a progresszív adózást, szűkítsék az adókedvezményeket, a rezsicsökkentést számolják fel, a kamatsopot és az árréstopot pedig szüntessék meg.

De jelezte, hogy

Magyarországon mindenki érti, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és kőolaj.

Míg a kormány adócsökkentési intézkedései kapcsán ismertette, hogy azzal a következő négy évben négyezermilliárd forintot hagynak a családoknál.

Határozati javaslat a háború támogatása ellen

A rövid tavaszi ülésszak alatt egy fontos téma mindenképpen napirendre kerül, ugyanis Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Ebben elutasítják Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az Európai Unió (EU) katonai szövetséggé alakítását. A javaslatot szerdán délelőtt tárgyalja a parlament.

Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.

Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.