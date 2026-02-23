nézőpont intézetadómentességkormánytisza pártminimálbércsaládi adókedvezmény

Nemzeti egyetértés a kormány intézkedései mögött

Még Magyar Péter követőinek döntő többsége is elégedett a minimálbér emelésével és az adókedvezményekkel– derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából, amely szerint politikai oldalaktól függetlenül támogatják a magyarok az Orbán-kormány 2026 elején életbe lépett intézkedéseit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 8:43
A minimálbér 11 százalékos emelése, a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztése, valamint a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása egyaránt kedvező fogadtatásra talált a magyar társadalomban,

 kortól, nemtől, végzettségtől és lakóhelytől, sőt párthovatartozástól függetlenül minden társadalmi csoportban határozott többségben vannak azok, akik támogatják a kormányt ezen döntéseiben

 – derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből. Mint írták, a rezsistop meghirdetése, majd a 13. és 14. havi nyugdíjak folyósítása mellett a fenti három, a lakosság széles körét kedvezően érintő kormányzati intézkedés vette kezdetét 2026 első hónapjaiban. 

A Tisza szavazói is támogatják a kormány intézkedéseit (Forrás: Nézőpont Intézet)

Közölték, az intézkedések fedezetét a kormány a multinacionális vállalatok különadójából biztosította, és 

ha a Tisza Párt egy a brüsszeli elvárásoknak és a nagytőkés csoportoknak kedvező kormányt alakít, s ezeket a különadókat eltörli, ahogy erre a párt képviselői tettek is utalásokat, a népszerű intézkedések is finanszírozhatatlanná válnak.

Mint írták, a Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása 

mindhárom kérdésben gyakorlatilag háromnegyedes többséget regisztrált a teljes népesség körében. 

A családi adókedvezmény duplájára emeléséről még ennél is többen, csaknem 80, a minimálbér emeléséről 76, míg a többgyermekes anyák adómentességéről 73 százaléknyian vannak jó véleménnyel.

