Az NVB és az NVI vezetői egyeztettek az EBESZ szakértőivel

Megbeszélést folytatott csütörtökön a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által delegált szakértői csoporttal – közölte az NVI.

A találkozón részt vett Sasvári Róbert, az NVB elnöke és Nagy Attila, az NVI elnöke. Az EBESZ delegációját Eoghan Murphy misszióvezető vezette, munkáját további öt szakértő segítette.

A felek áttekintették az EBESZ szakértői csoportjának 2026 januárjában nyilvánosságra hozott előzetes jelentésében foglalt megállapításokat és ajánlásokat.

Az NVB és az NVI vezetői tájékoztatást adtak az általános országgyűlési választások előkészületeinek aktuális állásáról, a választási eljárás szervezési és technikai kérdéseiről, valamint a választások átlátható és jogszerű lebonyolítását biztosító garanciális elemekről.