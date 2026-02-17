Súlyos alkotmányos kérdés merült fel a választások kapcsán

– Nem várt sokáig.

– Mire gondol?

– Arra, hogy szeptember vége óta tölti be az ombudsmani posztot, és máris az alaptörvény értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól (AB).

– Tizenkét évig voltam alkotmánybíró, az utolsó szűk egy esztendőben elnökként vezethettem is a testületet. Úgy érzem, ez a tapasztalat ad némi rálátást arra, milyen kérdést és hogyan érdemes az AB elé terjeszteni.

– Az ingyenes politikai reklámok kapcsán kereste meg az Alkotmánybíróságot, a téma most, ötven-egynéhány nappal a 2026-os országgyűlési választás előtt különösen éles lehet. Az ügy befolyásolhatja a mostani voksolást?

– Attól tartok nagyon is, éppen ezért fordultam az Alkotmánybírósághoz. Beadványom abból indul ki, hogy tavaly október óta teljes egészében alkalmazni kell az EU-ban – így idehaza is – a politikai reklámtevékenység átláthatóságáról szóló uniós rendeletet. Ez a jogszabály azonban bizonyos pontokon ellentétes a magyar alaptörvénnyel, az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban foglaltakkal és a régebb óta élő magyar választási szabályokkal is. Az eltérés ráadásul nem hidalható át, a hazai és az uniós előírások olyannyira különböznek egymástól, hogy azokat összecsiszolni nem lehet. Az AB-t – törvényi felhatalmazásom birtokában – arra kértem, hogy négy pont mentén vizsgálja meg a helyzetet.

– Az a fő kérdés, hogy a magyar alkotmányt megelőzi-e az uniós rendelet?

– Az első kérdésem leegyszerűsítve ezt érinti, abból pedig rögtön következik a második felvetés, nevezetesen az, hogy az uniós szabály nem csorbítja-e a magyar emberek alapvető jogát. A kampány ugyanis különösen fontos időszak, amelynek végén, a szavazás napján a választópolgárok a demokrácia legfontosabb kérdésében hoznak döntést: arról, hogy melyik politikai erő vezesse az országot a következő években. A kampány arra szolgál, hogy a választópolgárok tájékozódhassanak a politikai szereplők elképzeléseiről, így döntésüket – vagyis azt, hogy végül kire szavaznak – a lehető legtöbb tudás birtokában hozhassák meg. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a kampányolás – így az ennek részét képező politikai hirdetés – szabályai alkotmányosak és egyértelműek. Jelenleg azonban ez nem adott, ugyanis az uniós rendelet ebben a témakörben a magyar törvényektől eltérő szabályokat tartalmaz.