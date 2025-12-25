A walesi hercegné hatalmas meglepetéssel készült + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket. A briteknél meglepően hasonló stílusú képek készültek, és összességében elmondható, hogy sokkal inkább a kevésbé formális stílus jellemző rájuk. A walesi herceg családja kitűnt a többiek közül, karácsonyi képeslapjukon a norfolki vidéken, a fűben ülnek egymás mellett.

Borítókép: Katalin hercegné (Fotó: AFP)