A walesi hercegné Erland Cooper Holm Sound című dalát adta elő zongorán lányával, Sarolta hercegnővel. A karácsonyi előadás a Together at Christmas című műsor első részében került adásba – írja a Fox News.
A walesi hercegné hatalmas meglepetéssel készült + videó
Katalin hercegné lányával, Sarolta hercegnővel együtt adott elő egy zongoradarabot a Together at Christmas című karácsonyi műsorban. A felvételen a walesi hercegné és lánya egymás mellett ülve játszanak, később pedig György és Lajos herceg is feltűnik a videóban.
A karácsony lényege, hogy a szeretet a legegyszerűbb, legemberibb módon virágzik
– mondta a háromgyermekes édesanya, aki sötétkék ruhát visel. Sarolta hercegnő kockás szoknyában és kék blúzban látható a zongoránál. Később Sarolta hercegnő testvérei, György és Lajos herceg is megjelenik a videóban, és a Westminster-apátság előtt álló fára karácsonyi díszeket akasztanak, amelyekre kézzel írták rá a nevüket. A klip végén Katalin mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánt.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket. A briteknél meglepően hasonló stílusú képek készültek, és összességében elmondható, hogy sokkal inkább a kevésbé formális stílus jellemző rájuk. A walesi herceg családja kitűnt a többiek közül, karácsonyi képeslapjukon a norfolki vidéken, a fűben ülnek egymás mellett.
Borítókép: Katalin hercegné (Fotó: AFP)
