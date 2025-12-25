walesi hercegnőKatalin hercegnéKate Middletonkarácsonyi üzenetzongora

A walesi hercegné hatalmas meglepetéssel készült + videó

Katalin hercegné lányával, Sarolta hercegnővel együtt adott elő egy zongoradarabot a Together at Christmas című karácsonyi műsorban. A felvételen a walesi hercegné és lánya egymás mellett ülve játszanak, később pedig György és Lajos herceg is feltűnik a videóban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 22:12
Katalin hercegné Fotó: ALASTAIR GRANT Forrás: POOL
A walesi hercegné Erland Cooper Holm Sound című dalát adta elő zongorán lányával, Sarolta hercegnővel. A karácsonyi előadás a Together at Christmas című műsor első részében került adásba – írja a Fox News.

A walesi hercegné és lánya
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto

A karácsony lényege, hogy a szeretet a legegyszerűbb, legemberibb módon virágzik

– mondta a háromgyermekes édesanya, aki sötétkék ruhát visel. Sarolta hercegnő kockás szoknyában és kék blúzban látható a zongoránál. Később Sarolta hercegnő testvérei, György és Lajos herceg is megjelenik a videóban, és a Westminster-apátság előtt álló fára karácsonyi díszeket akasztanak, amelyekre kézzel írták rá a nevüket. A klip végén Katalin mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a karácsony közeledtével a királyi családok képeslapokkal kívántak kellemes ünnepeket. A briteknél meglepően hasonló stílusú képek készültek, és összességében elmondható, hogy sokkal inkább a kevésbé formális stílus jellemző rájuk. A walesi herceg családja kitűnt a többiek közül, karácsonyi képeslapjukon a norfolki vidéken, a fűben ülnek egymás mellett.

Borítókép: Katalin hercegné (Fotó: AFP)

