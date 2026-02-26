Liverpoolflorian wirtzXabi AlonsoReal Madrid

Wirtz tanácsadója a Real Madridhoz vinné Liverpool ékkövét

A nehéz kezdetek után Florian Wirtz mára a Liverpool egyik ékkövévé vált. De Németország egyik legismertebb futballügynöke, Volker Struth nem így képzelte el ügyfele jövőjét, ő azon munkálkodott, hogy a középpályás a Real Madridnál kössön ki. Ez tavaly nyár óta sem változott, eltökélt szándéka, hogy Wirtzet egyszer a királyi gárdához viszi.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 6:15
Florian Wirtz a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
A 2025-ös nyári átigazolási időszakot megelőzően az egyik legnagyobb kérdés az volt, hol folytatja pályafutását Florian Wirtz. A Bundesligában kétszer is az idény legjobbjának választott középpályás iránt több klub is érdeklődött. Sokáig a Bayern München tűnt a befutónak, de végül Liverpoolba igazolt az akkor Premier League-rekordot jelentő 125 millió euróért. Pedig ha Volker Struthon múlik, akkor a Bayer Leverkusen gyöngyszeme dél felé vette volna az irányt, és a Real Madridnál köt ki.

Wirtz (középen) hiányát megérzik Liverpoolban
Wirtz (középen) hiányát megérzik Liverpoolban Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Wirtz idővel a Real Madridé lesz?

Németország egyik legismertebb futballügynöke, Struth hivatalosan nem Wirtz ügynöke, azt a feladatot a játékos édesapja látja el, de közeli munkatárs, marketing tanácsadó. Struth több futballista pályafutását is egyengette, például Toni Kroosét is, és jó kapcsolatot ápol a Real Madrid vezetőivel. Wirtzet is a blancók mezében képzelte el, ezért amikor körvonalazódni látszott a liverpooli transzfer, tett még egy utolsó próbát, hogy felhívja a spanyolok figyelmét az ügyfelére. Először Wirtz korábbi edzőjét, a Bayer Leverkusent szintén a Real Madrid kedvéért otthagyó Xabi Alonsót akereste meg aki maga is szívesen látta volna a német középpályást a királyi gárdánál. De nem az ő kezében volt a döntés.

– Amikor a Liverpoolba vagy a Münchenbe való átigazolás terítéken volt, felhívtam Xabi Alonsót, és mondtam neki, hogy magával kell vinnie ezt a srácot a Realhoz. Ő úgy felelt, ezt ne neki mondja, hanem Florentino Péreznek (a Real Madrid elnöke – a szerk.). Úgyhogy írtam egy üzenetet Florentinónak, hogy van egy játékosom, akire már sokszor felhívtam a figyelmét, és jó szívvel ajánlanám neki, mert Florian Wirtz a világ bármely csapatát jobbá tenné – idézte fel az üzenetváltást Struth.

A baráti hangulatú beszélgetés során Pérez a Real Madrid vezérigazgatójához, José Sanchezhez írányította a Wirtzért kardoskodó ügynököt. Nem érte el a célját.

Abban az évben egyszerűen nem volt megfelelő az időzítés a keret és a költségvetés miatt. Még a Real Madrid kasszája sincs mindig tele. De továbbra is az a kívánságom, hogy Florian egyszer majd ott játsszon

– tette hozzá Struth.

Ez minden bizonnyal megmelengeti a liverpooliak szívét. Az éppen kisebb sérüléssel bajlódó Wirtz a kezdeti nehézségek után mára a csapat egyik legfontosabb futballistájává nőtte ki magát, színt visz a Vörösök játékába, érezhető a hiánya, ha nincs a pályán. Ugyanez igaz Szoboszlai Dominikra is, akit a közelmúltban Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szavai alapján szintén a Real Madriddal boronáltak össze.

 

