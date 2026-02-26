Marine Le Pen, a francia jobboldali vezető szerdán kijelentette, hogy nem indulna az elnökválasztáson, ha a bíróság bokaperec viselésére ítélné – még akkor sem, ha feloldanák a választásokon való indulástól eltiltó döntést. A francia BFMTV televíziónak adott interjúban – amely az első megszólalása volt azóta, hogy a francia ügyészek azt kérték a bíróságtól, erősítse meg a jelenleg is érvényben lévő ötéves eltiltását – Le Pen ismét kizárt több olyan forgatókönyvet, amely mellett elindulna az elnökválasztáson – számolt be cikkében a Politico.
Marine Le Pen szerint nem lehet bilincsben kampányolni
A francia jobboldal vezető alakja kijelentette, hogy nem fog bilincsben indulni az elnöki székért. Marine Le Pen érvelése szerint a bírósági döntés körüli bizonytalanság akadályként tornyosul előtte, hogy elindíthassa elnökválasztási kampányát, hiába ő vezeti a közvélemény-kutatásokat.
Határozott álláspontja egyre valószínűtlenebbé teszi, hogy indulna a jövő évi választáson, amelyen a mandátuma miatt már nem induló Emmanuel Macron utódját választják meg.
Az ügyészek azt kérték, hogy Le Pent négy év börtönbüntetésre (ebből három év felfüggesztve) és százezer eurós pénzbírságra ítéljék. Franciaországban a rövidebb szabadságvesztéseket gyakran enyhítik, ami azt jelenti, hogy ha a bíróság követi az ügyészi indítványt, Le Pen néhány hónaptól egy évig terjedő időt tölthetne házi őrizetben, bokapereccel. Le Pen azonban kijelentette, hogy ilyen körülmények között nem kampányolna.
Ilyen feltételek mellett nem lehet kampányolni
– mondta a bokaperecre utalva.
Lehet-e úgy kampányolni, hogy az ember este nem mehet ki, hogy gyűléseken találkozzon a választóival? Ez is egy módja lenne annak, hogy megakadályozzanak az indulásban.
„Nem beletörődtem, hanem bölcs vagyok. Tudom, hogy a döntés nem az én kezemben van” – tette hozzá.
Le Pent tavaly bűnösnek találták az Európai Parlament forrásainak elsikkasztásában a pártjával, a Nemzeti Tömörüléssel összefüggésben; a fellebbviteli eljárásban hozott ítélet július 7-én várható.
Le Pen szerint a bírósági döntés körüli bizonytalanság megakadályozza pártját abban, hogy elindítsa elnökválasztási kampányát, noha jelenleg ő vezeti a közvélemény-kutatásokat az első forduló tekintetében.
Korábban már jelezte, hogy átadná a helyét a Nemzeti Tömörülés 29 éves vezetőjének, Jordan Bardellának – aki szintén erősen szerepel a felmérésekben –, ha a bíróság megakadályozná abban, hogy negyedszer is elinduljon az elnökválasztáson.
Le Pen elmondta, hogy ő és Bardella a jövő hónapban esedékes franciaországi önkormányzati választásokat követően kezdik meg a kampány előkészítését. Hozzátette, hogy akkor is aktív marad, ha nem indul – ugyanakkor nem kívánja mentorálni vagy háttérbe szorítani fiatal pártfogoltját.
Az elsőfokú ítélet kihirdetése után Le Pen és szövetségesei – belföldön és külföldön egyaránt – bírálták az ítéletet hozó bírákat; Bardella azt állította, hogy a francia demokráciát „kivégezték”.
Le Pen a fellebbviteli tárgyalás során visszafogta retorikáját, ugyanakkor kijelentette, hogy továbbra sem bízik az igazságszolgáltatási rendszerben.
Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)
