Marine Le Pen szerint nem lehet bilincsben kampányolni

Határozott álláspontja egyre valószínűtlenebbé teszi, hogy indulna a jövő évi választáson, amelyen a mandátuma miatt már nem induló Emmanuel Macron utódját választják meg.

Az ügyészek azt kérték, hogy Le Pent négy év börtönbüntetésre (ebből három év felfüggesztve) és százezer eurós pénzbírságra ítéljék. Franciaországban a rövidebb szabadságvesztéseket gyakran enyhítik, ami azt jelenti, hogy ha a bíróság követi az ügyészi indítványt, Le Pen néhány hónaptól egy évig terjedő időt tölthetne házi őrizetben, bokapereccel. Le Pen azonban kijelentette, hogy ilyen körülmények között nem kampányolna.

Ilyen feltételek mellett nem lehet kampányolni

– mondta a bokaperecre utalva.

Lehet-e úgy kampányolni, hogy az ember este nem mehet ki, hogy gyűléseken találkozzon a választóival? Ez is egy módja lenne annak, hogy megakadályozzanak az indulásban.

„Nem beletörődtem, hanem bölcs vagyok. Tudom, hogy a döntés nem az én kezemben van” – tette hozzá.

Le Pent tavaly bűnösnek találták az Európai Parlament forrásainak elsikkasztásában a pártjával, a Nemzeti Tömörüléssel összefüggésben; a fellebbviteli eljárásban hozott ítélet július 7-én várható.