Ukrajna- és LMBTQ-párti stábtag segíti Rost Andrea kampányát

Vérbeli liberális, LMBTQ-szimpatizáns és ukránpárti tiszás segíti Rost Andrea képviselőjelölti kampányát. Orvos Nikoletta a tiszás előválasztáson vált ismertté: a Szolnok-központú, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es választókerületben indult, de alulmaradt, csak a harmadik helyen végzett 25 százalékos eredménnyel.

A Tisza Párt – ma már Rost Andrea profiljaként működő – helyi előválasztási oldalán viszont azonnal biztosították a versengésből kiesett politikusjelöltet, hogy a továbbiakban is számítanak a munkájára.

„Rost Andrea és Albelné dr. Hoksári Éva jutott tovább a Tisza jelöltállításának második fordulójába. Gratulálunk nekik! Kedves Orvos Nikoletta! Köszönjük, hogy vállaltad a megmérettetést, munkádra továbbra is számítunk!” – olvasható a tavaly novemberi bejegyzésben.

Orvos Nikoletta élt a lehetőséggel, és ma már – a kampánystáb tagjaként – Rost Andrea egyik legfőbb segítőjének számít, amit számos közös fotó is bizonyít.

Orvos Nikoletta ingatlanértékesítő egyéni vállalkozóként dolgozik, és a tiszás előválasztás előtt még Ukrajna, valamint az LMBTQ ügyében, közvetett módon ugyan, de kifejezésre juttatta álláspontját.

Rost Andrea kampánystábjának oszlopos tagja ekkor ukrán zászlós profilképpel és pride-os borítóképpel tűnt fel a Facebookon. Ugyanakkor a Tisza kettős beszédének és a választási esélyeik szempontjából kényesnek ítélt álláspontjuk elhallgatásának újabb bizonyítékaként Orvos Nikoletta a politikusjelöltté válása után fontosnak tartotta eltüntetni ezeket a képeket.

Rost Andrea bizalmasa a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítását akadályozó akciósorozat mellett is kiállt, de ezeket a tartalmakat nem távolította el. Nyilvánvaló tehát, hogy csak a politikai szempontból kínosnak vélt témákban törölte a tartalmakat, illetve fotókat. Ukrajna és a pride ilyen.