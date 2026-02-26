ukrajnatisza pártrost andreaorvos nikoletta

Ukrajna- és LMBTQ-párti stábtag segíti Rost Andrea kampányát

Nem sokkal a Tisza Párt őszi előválasztása előtt még ukrán zászlós profilkép és szivárványos pride-reklám díszelgett a közösségi oldalán annak a politikusjelöltnek, aki azóta Rost Andrea kampánystábjának oszlopos tagja lett. Orvos Nikoletta elbukott a házi megméretésen a szolnoki választókerületben, de az operaénekes azonnal biztosította őt, hogy számít a munkájára.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 5:45
Forrás: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vérbeli liberális, LMBTQ-szimpatizáns és ukránpárti tiszás segíti Rost Andrea képviselőjelölti kampányát. Orvos Nikoletta a tiszás előválasztáson vált ismertté: a Szolnok-központú, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es választókerületben indult, de alulmaradt, csak a harmadik helyen végzett 25 százalékos eredménnyel. 

A Tisza Párt – ma már Rost Andrea profiljaként működő – helyi előválasztási oldalán viszont azonnal biztosították a versengésből kiesett politikusjelöltet, hogy a továbbiakban is számítanak a munkájára.

„Rost Andrea és Albelné dr. Hoksári Éva jutott tovább a Tisza jelöltállításának második fordulójába. Gratulálunk nekik! Kedves Orvos Nikoletta! Köszönjük, hogy vállaltad a megmérettetést, munkádra továbbra is számítunk!” – olvasható a tavaly novemberi bejegyzésben.

Orvos Nikoletta élt a lehetőséggel, és ma már – a kampánystáb tagjaként – Rost Andrea egyik legfőbb segítőjének számít, amit számos közös fotó is bizonyít.

 

Orvos Nikoletta ingatlanértékesítő egyéni vállalkozóként dolgozik, és a tiszás előválasztás előtt még Ukrajna, valamint az LMBTQ ügyében, közvetett módon ugyan, de kifejezésre juttatta álláspontját.

Rost Andrea kampánystábjának oszlopos tagja ekkor ukrán zászlós profilképpel és pride-os borítóképpel tűnt fel a Facebookon. Ugyanakkor a Tisza kettős beszédének és a választási esélyeik szempontjából kényesnek ítélt álláspontjuk elhallgatásának újabb bizonyítékaként Orvos Nikoletta a politikusjelöltté válása után fontosnak tartotta eltüntetni ezeket a képeket.

 
 

Rost Andrea bizalmasa a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítását akadályozó akciósorozat mellett is kiállt, de ezeket a tartalmakat nem távolította el. Nyilvánvaló tehát, hogy csak a politikai szempontból kínosnak vélt témákban törölte a tartalmakat, illetve fotókat. Ukrajna és a pride ilyen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekbarátság vezeték

Nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.