Sokkal súlyosabb büntetést kér az ügyészség a drogügyben elítélt divattervezőre, Herczeg Zoltánra

Jóval súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta Herczeg Zoltán ügyében a Fővárosi Főügyészség – tudta meg a Magyar Nemzet. A divattervezőt és társát még 2022-ben gyanúsította meg a rendőrség kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt, majd tavaly októberben nem jogerősen mindkettőjüket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. A fellebbezések okán a per másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.

Pámer Dávid
2026. 02. 26. 5:40
Herczeg Zoltán
A közelmúltban nyújtotta be a másodfokú bíróságnak az elsőfokon kábítószer-birtoklás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Herczeg Zoltán és vádlott-társa ügyében az indítványát a Fővárosi Főügyészség – közölte megkeresésünkre a vádhatóság.

Mint írták, Herczeg Zoltánék ügyében az ügyész a vádlottak terhére, a büntetéseik súlyosítása, hosszabb tartamú és végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása céljából jelentett be az elsőfokú döntés után fellebbezést.

Hozzátették: az egyik vádlott az ítélet ellen teljes körűen, védője felmentés céljából, a másik vádlott és védője a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

Az ügyész által bejelentett fellebbezést a Fővárosi Főügyészség fenntartotta, a vádlottak és védőik által bejelentett fellebbezésre reagálva, azokat nem tartja alaposnak – írta lapunknak a vádhatóság, hangsúlyozva, hogy az iratokat a főügyészség a Fővárosi Törvényszékhez továbbította a másodfokú eljárás lefolytatása céljából, a büntetések jelentős súlyosítását indítványozva.

Ismert, Herczeg Zoltánt 2022-ben vették őrizetbe, miután a lakásán és az autójában is találtak drogot. Az ellenzéki körökben népszerű divattervező hosszú hónapokat töltött letartóztatásban. 

A rendőrség eredetileg kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanújával folytatott eljárást, de Herczeg esetében végül a drogbirtoklást lehetett bizonyítani. 

A divatguru a fogyasztást már az első kihallgatásán elismerte, a kábítószerrel való kereskedést azonban végig tagadta.

Az elsőfokú bíróság 2025 októberében meghozott ítéletében a divattervezőt kábítószer-birtoklás bűntette miatt egy év, míg vádlott-társát kábítószer-kereskedelem miatt két év börtönbüntetésre ítélte, a szabadságvesztést mindkét esetben próbaidőre felfüggesztve. A per másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.

