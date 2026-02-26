Sokkal súlyosabb büntetést kér az ügyészség a drogügyben elítélt divattervezőre, Herczeg Zoltánra

A közelmúltban nyújtotta be a másodfokú bíróságnak az elsőfokon kábítószer-birtoklás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Herczeg Zoltán és vádlott-társa ügyében az indítványát a Fővárosi Főügyészség – közölte megkeresésünkre a vádhatóság.

Mint írták, Herczeg Zoltánék ügyében az ügyész a vádlottak terhére, a büntetéseik súlyosítása, hosszabb tartamú és végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása céljából jelentett be az elsőfokú döntés után fellebbezést.

Hozzátették: az egyik vádlott az ítélet ellen teljes körűen, védője felmentés céljából, a másik vádlott és védője a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

Az ügyész által bejelentett fellebbezést a Fővárosi Főügyészség fenntartotta, a vádlottak és védőik által bejelentett fellebbezésre reagálva, azokat nem tartja alaposnak – írta lapunknak a vádhatóság, hangsúlyozva, hogy az iratokat a főügyészség a Fővárosi Törvényszékhez továbbította a másodfokú eljárás lefolytatása céljából, a büntetések jelentős súlyosítását indítványozva.

Ismert, Herczeg Zoltánt 2022-ben vették őrizetbe, miután a lakásán és az autójában is találtak drogot. Az ellenzéki körökben népszerű divattervező hosszú hónapokat töltött letartóztatásban.

A rendőrség eredetileg kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanújával folytatott eljárást, de Herczeg esetében végül a drogbirtoklást lehetett bizonyítani.

A divatguru a fogyasztást már az első kihallgatásán elismerte, a kábítószerrel való kereskedést azonban végig tagadta.

Az elsőfokú bíróság 2025 októberében meghozott ítéletében a divattervezőt kábítószer-birtoklás bűntette miatt egy év, míg vádlott-társát kábítószer-kereskedelem miatt két év börtönbüntetésre ítélte, a szabadságvesztést mindkét esetben próbaidőre felfüggesztve. A per másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.