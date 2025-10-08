ítéletügyészségHerczeg Zoltán

Herczeg Zoltán felfüggesztett börtönt kapott

A divattervezőt kábítószer-birtoklás miatt ítélték el.

2025. 10. 08.
Három év után nem jogerősen lezárult Herczeg Zoltán és F. József büntetőpere – írja az Index.

Az első fokon eljáró bíró döntése szerint a divattervezőt kábítószer-birtoklás bűntette miatt egy év, míg F. Józsefet kábítószer-kereskedelem miatt két év börtönbüntetésre ítélték, a szabadságvesztések mindkét esetben próbaidőre felfüggesztettek.

A bíró meglátása szerint az ügyészség eltúlozta a büntetési tételeket a vádlottak ügyében, az ügyészség ennek ellenére mind a két vádlott esetében fellebbezést jelentett be.

F. József védője megalapozatlanság miatt fellebbezett. Herczeg Zoltán és védője is enyhítésért fellebbezett, hozzátéve: ha az ügyész tudomásul vette volna az ítéletet, akkor ők is elfogadták volna azt.

Mint lapunk korábban megírta, Herczeg Zoltánt még 2022-ben vették őrizetbe, miután a lakásán és az autójában is találtak drogot, többek között kokaint. Az ellenzéki körökben népszerű divattervező hosszú hónapokat töltött letartóztatásban, de tavaly tavasszal szabadult a rácsok mögül. A rendőrség eredetileg kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanújával folytatott eljárást, de Herczeg esetében végül a drogbirtoklást lehetett bizonyítani. A divatguru a fogyasztást már az első kihallgatásán elismerte, a kábítószerrel való kereskedést azonban végig tagadta.

