Franciaország súlyos válság jeleit mutatja: az állami működésbe és a politikai rendszerbe vetett hit megrendült, ami oda vezetett, hogy a lakosság több mint egynegyede véglegesen elhagyná az országot. A közintézmények iránti bizalom látványosan összeomlott, ennek következményeként tömeges kivándorlási szándék rajzolódik ki.
Franciaország a társadalmi katasztrófa szélén
A franciák államba, a politikába és az intézményekbe vetett bizalma drámai mértékben megrendült, ami példátlan kivándorlási hullámot indíthat el. Franciaország a politikai bénultság, a gazdasági pesszimizmus és a társadalmi feszültségek együttes problémájával kell hogy szembenézzen.
Egy friss Gallup-kutatás példátlan bizalomvesztést, döntésképtelen politikát és erősödő gazdasági szorongást jelez.
Az elvándorlás gondolata már nem elszigetelt jelenség, hanem széles körben elterjedt reakció. A felmérés szerint ilyen magas kivándorlási hajlandóság közel húsz éve nem volt tapasztalható. A fő ok az állam, a politika és az intézmények hitelességének drasztikus romlása.
Az Euronews által ismertetett adatok alapján mindössze egy év alatt 11 százalékról 27 százalékra nőtt azok aránya, akik külföldön képzelik el a jövőjüket, ami nemzetközi összevetésben is rendkívüli mértékű emelkedés – írja az Origo.
A Gallup egyik szerkesztője példátlan összeomlásról beszél: a 2017 óta elért összes előrelépés „egy év alatt semmissé vált”.
A parlament 2024-es váratlan feloszlatása óta Franciaország kormányról kormányra vándorol – stabil többség nélkül, blokkolt költségvetéssel és állandó bizalmatlansági indítványokkal. Az eredmény: politikai bénulás. Gazdasági szempontból is végnapok hangulata uralkodik. A franciák 67 százaléka úgy véli, hogy személyes helyzete romlik. Csak 21 százalék lát fényt az alagút végén.
Franciaország évek óta az OECD legpesszimistább országai közé tartozik. A személyes beszámolók drámaiak: a vállalkozók „szörnyű adóterhekről”, „lehetőségek hiányáról” és „nagyon rossz légkörről” panaszkodnak.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi Magyarországon nem kérünk
Így telt a szilveszter Berlinben: rendőrökre támadtak migránsok tűzijátékokkal, számos sérült, közel négyszáz őrizetbe vett személy – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.
Háborús állapotok a német utcákon + videó
Halálos balesetek és zavargások árnyékolták be a szilvesztert.
A venezuelai elnök kész tárgyalni az Egyesült Államokkal
Maduro hangsúlyozta, hogy hazája védelmi kapacitásai elégségesek ahhoz, hogy garantálják Venezuela védelmét.
Nukleáris egyeztetés: India és Pakisztán lépett
A világ lélegzet-visszafojtva figyel.
