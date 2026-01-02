Franciaország a társadalmi katasztrófa szélén

Az Euronews által ismertetett adatok alapján mindössze egy év alatt 11 százalékról 27 százalékra nőtt azok aránya, akik külföldön képzelik el a jövőjüket, ami nemzetközi összevetésben is rendkívüli mértékű emelkedés – írja az Origo.

A Gallup egyik szerkesztője példátlan összeomlásról beszél: a 2017 óta elért összes előrelépés „egy év alatt semmissé vált”.

A parlament 2024-es váratlan feloszlatása óta Franciaország kormányról kormányra vándorol – stabil többség nélkül, blokkolt költségvetéssel és állandó bizalmatlansági indítványokkal. Az eredmény: politikai bénulás. Gazdasági szempontból is végnapok hangulata uralkodik. A franciák 67 százaléka úgy véli, hogy személyes helyzete romlik. Csak 21 százalék lát fényt az alagút végén.

Franciaország évek óta az OECD legpesszimistább országai közé tartozik. A személyes beszámolók drámaiak: a vállalkozók „szörnyű adóterhekről”, „lehetőségek hiányáról” és „nagyon rossz légkörről” panaszkodnak.

