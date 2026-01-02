súlyos válságeuronewspolitikafranciaország

Franciaország a társadalmi katasztrófa szélén

A franciák államba, a politikába és az intézményekbe vetett bizalma drámai mértékben megrendült, ami példátlan kivándorlási hullámot indíthat el. Franciaország a politikai bénultság, a gazdasági pesszimizmus és a társadalmi feszültségek együttes problémájával kell hogy szembenézzen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 9:55
Francia zászló Forrás: AFP
Franciaország súlyos válság jeleit mutatja: az állami működésbe és a politikai rendszerbe vetett hit megrendült, ami oda vezetett, hogy a lakosság több mint egynegyede véglegesen elhagyná az országot. A közintézmények iránti bizalom látványosan összeomlott, ennek következményeként tömeges kivándorlási szándék rajzolódik ki. 

Franciaország súlyos válság jeleit mutatja.
Franciaország súlyos válság jeleit mutatja. Fotó: AFP

Egy friss Gallup-kutatás példátlan bizalomvesztést, döntésképtelen politikát és erősödő gazdasági szorongást jelez. 

Az elvándorlás gondolata már nem elszigetelt jelenség, hanem széles körben elterjedt reakció. A felmérés szerint ilyen magas kivándorlási hajlandóság közel húsz éve nem volt tapasztalható. A fő ok az állam, a politika és az intézmények hitelességének drasztikus romlása. 

Az Euronews által ismertetett adatok alapján mindössze egy év alatt 11 százalékról 27 százalékra nőtt azok aránya, akik külföldön képzelik el a jövőjüket, ami nemzetközi összevetésben is rendkívüli mértékű emelkedés – írja az Origo.

A Gallup egyik szerkesztője példátlan összeomlásról beszél: a 2017 óta elért összes előrelépés „egy év alatt semmissé vált”.

A parlament 2024-es váratlan feloszlatása óta Franciaország kormányról kormányra vándorol – stabil többség nélkül, blokkolt költségvetéssel és állandó bizalmatlansági indítványokkal. Az eredmény: politikai bénulás. Gazdasági szempontból is végnapok hangulata uralkodik. A franciák 67 százaléka úgy véli, hogy személyes helyzete romlik. Csak 21 százalék lát fényt az alagút végén. 

Franciaország évek óta az OECD legpesszimistább országai közé tartozik. A személyes beszámolók drámaiak: a vállalkozók „szörnyű adóterhekről”, „lehetőségek hiányáról” és „nagyon rossz légkörről” panaszkodnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

