Azt hitte, senki sem látja: bukta lett a vége az óvodai lopásnak + videó

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt egy húszas éveiben járó férfi ellen, aki a vádirat szerint 2025 novemberében, miközben gyermekéért ment egy Kaposvárhoz közeli település óvodájába, eltulajdonított egy őrizetlenül hagyott mobiltelefont az intézmény folyosójáról – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.
A tájékoztatás szerint a vádlott kihasználva, hogy egyedül van, az öltözőszekrény tetején lévő 150 ezer forint értékű készüléket kikapcsolta, majd a zsebébe rejtette, ezután kisfiával együtt távozott a helyszínről.
Tettét azonban rögzítette az óvoda biztonsági kamerája, így a hatóságok még aznap azonosították a férfit.
A rendőrség lefoglalta a telefont, így a tulajdonos, az intézmény egyik dolgozója gyorsan visszakapta értéktárgyát.
Az ügyészség a férfival szemben próbára bocsátás alkalmazását indítványozta a bíróságnak.
Borítókép: Az intézmény biztonsági kamerája buktatta le a férfit (Forrás: Képernyőfotó)
