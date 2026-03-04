Vádlottak padján a futár, aki kézbesítés helyett ellopta a csomagokat

A vádlott 2024 szeptemberében kezdett dolgozni egy csomagküldő szolgálat vecsési telephelyén, és alig egy hónapja dolgozott ott, amikor elhatározta, hogy kiszállításra váró csomagokat lop a cég raktárépületéből – közölték.

A futár csaknem egy hónap alatt hat nagy értékű, műszaki cikkeket tartalmazó csomagot lopott el, amivel összesen több mint két és fél millió forintos kárt okozott. A férfi az eltulajdonított elektronikai cikkeket egy budapesti piacon értékesítette ismeretlen embereknek. A tolvaj a raktárépületben felszerelt kamera miatt bukott le, amely rögzítette a lopást.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.