Vádlottak padján a futár, aki kézbesítés helyett ellopta a csomagokat

Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat a Monori Járási Ügyészség egy helyben élő férfi ellen, aki kiszállításra váró csomagokat lopott el, ezzel több millió forintos kárt okozva – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 9:13
Illusztráció Forrás: Pexels
A vádlott 2024 szeptemberében kezdett dolgozni egy csomagküldő szolgálat vecsési telephelyén, és alig egy hónapja dolgozott ott, amikor elhatározta, hogy kiszállításra váró csomagokat lop a cég raktárépületéből – közölték.

A futár csaknem egy hónap alatt hat nagy értékű, műszaki cikkeket tartalmazó csomagot lopott el, amivel összesen több mint két és fél millió forintos kárt okozott. A férfi az eltulajdonított elektronikai cikkeket egy budapesti piacon értékesítette ismeretlen embereknek. A tolvaj a raktárépületben felszerelt kamera miatt bukott le, amely rögzítette a lopást.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


