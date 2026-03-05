Újabb rangos nemzetközi díjat nyert a Liget Budapest

A kulturális innovációt, a természeti környezet megújítását és a közösségek bevonását díjazta a nemzetközi zsűri a Liget Budapest projekt legújabb nemzetközi elismerése kapcsán.

A Liget Budapest projekt részeként épült Néprajzi Múzeum Európa legmodernebb etnográfiai intézménye (Fotó: Liget Budapest Projekt)

A Liget Budapest a fenntartható városi turisztikai innováció globális élvonalába lépett

A projekt ezúttal a barcelonai Creative Tourism Awards Minőségi és fenntarthatósági díját nyerte el. A 13. alkalommal megrendezett verseny a fenntartható, közösségközpontú turizmus egyik meghatározó nemzetközi fóruma. A díjat odaítélő Creative Tourism Network az Európai Unió támogatásával jött létre, és stratégiai partnere az UNESCO-nak, valamint az ENSZ Turisztikai Világszervezetének.

A Creative Tourism Awards 2014 óta ismeri el azokat a desztinációkat, projekteket és vállalkozásokat, amelyek a kreativitást turisztikai stratégiájuk középpontjába állítják, és bevonó, részvételre ösztönző élményeket kínálnak, miközben hozzájárulnak a helyi közösségek fejlődéséhez. A díj mögött álló Creative Tourism Network nemzetközileg elismert szakmai platform, amely szorosan együttműködik az UNESCO-val, az ENSZ Turisztikai Világszervezetével és számos nemzeti minisztériummal. A szervezet az Európai Unió támogatásával jött létre 2010-ben, és az idén az UNESCO és az EU által finanszírozott Transcultura programmal is partnerségben hirdette meg a versenysorozatot.

Az idei, rekordérdeklődés mellett zajló kiírásban 223 pályázat érkezett 28 országból, a nemzetközi zsűri pedig az eredetiség, a helyi kreatív ökoszisztéma erősítése és a fenntarthatósági elvek integrálása alapján döntött. Európában több kategóriában Budapest mellett például Cannes és a francia Riviéra is díjat nyert, de világszerte is olyan ikonikus desztinációk szerepelnek a legjobbak között, mint New Orleans, az UNESCO Világörökség részét képező Húsvét-szigetek és a brazil Salvador da Bahia.

Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre. A Liget Budapest az elmúlt években számos kiemelkedő építészeti és kulturális díjat nyert el, most pedig egyre több turisztikai szakmai díj is visszaigazolja törekvéseinket. A turizmus kiemelt jelentősége miatt a külön igazgatóság felel a beutaztató partnerekkel való kapcsolattartásért és a vendégek kiszolgálásért. Célunk, hogy a Városliget Közép-Európa legfontosabb kulturális negyedévé váljon, ahol a világszínvonalú intézmények, a zöld környezet és a családbarát élménykínálat egységet alkot

– Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.