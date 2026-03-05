Liget Projektturisztikaielismerés

Újabb rangos nemzetközi díjat nyert a Liget Budapest

A világ egyik legrangosabb turisztikai elismerésén, a Creative Tourism Awards díjátadón 28 ország 223 pályázója közül a Liget Budapest Projekt nyerte el A legjobb kreatív és fenntartható turisztikai negyed díjat („Best Eco Urban Creative Hub”). Ez újabb erőteljes bizonyítéka annak, hogy a Liget Budapest az egész régió egyik legvonzóbb kulturális és természeti élménytere. Európa legnagyobb kulturális városfejlesztése, a Liget Budapest Projekt eddig több mint nyolcvan hazai és nemzetközi elismerést kapott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 12:00
Forrás: Liget Budapest Projekt
A kulturális innovációt, a természeti környezet megújítását és a közösségek bevonását díjazta a nemzetközi zsűri a Liget Budapest projekt legújabb nemzetközi elismerése kapcsán. 

A Liget Budapest projekt részeként épült Néprajzi Múzeum Európa legmodernebb etnográfiai intézménye (Fotó: Liget Budapest Projekt)

A Liget Budapest a fenntartható városi turisztikai innováció globális élvonalába lépett

A projekt ezúttal a barcelonai Creative Tourism Awards Minőségi és fenntarthatósági díját nyerte el. A 13. alkalommal megrendezett verseny a fenntartható, közösségközpontú turizmus egyik meghatározó nemzetközi fóruma. A díjat odaítélő Creative Tourism Network az Európai Unió támogatásával jött létre, és stratégiai partnere az UNESCO-nak, valamint az ENSZ Turisztikai Világszervezetének. 

A Creative Tourism Awards 2014 óta ismeri el azokat a desztinációkat, projekteket és vállalkozásokat, amelyek a kreativitást turisztikai stratégiájuk középpontjába állítják, és bevonó, részvételre ösztönző élményeket kínálnak, miközben hozzájárulnak a helyi közösségek fejlődéséhez. A díj mögött álló Creative Tourism Network nemzetközileg elismert szakmai platform, amely szorosan együttműködik az UNESCO-val, az ENSZ Turisztikai Világszervezetével és számos nemzeti minisztériummal. A szervezet az Európai Unió támogatásával jött létre 2010-ben, és az idén az UNESCO és az EU által finanszírozott Transcultura programmal is partnerségben hirdette meg a versenysorozatot.

Az idei, rekordérdeklődés mellett zajló kiírásban 223 pályázat érkezett 28 országból, a nemzetközi zsűri pedig az eredetiség, a helyi kreatív ökoszisztéma erősítése és a fenntarthatósági elvek integrálása alapján döntött. Európában több kategóriában Budapest mellett például Cannes és a francia Riviéra is díjat nyert, de világszerte is olyan ikonikus desztinációk szerepelnek a legjobbak között, mint New Orleans, az UNESCO Világörökség részét képező Húsvét-szigetek és a brazil Salvador da Bahia.

Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre. A Liget Budapest az elmúlt években számos kiemelkedő építészeti és kulturális díjat nyert el, most pedig egyre több turisztikai szakmai díj is visszaigazolja törekvéseinket. A turizmus kiemelt jelentősége miatt a külön igazgatóság felel a beutaztató partnerekkel való kapcsolattartásért és a vendégek kiszolgálásért. Célunk, hogy a Városliget Közép-Európa legfontosabb kulturális negyedévé váljon, ahol a világszínvonalú intézmények, a zöld környezet és a családbarát élménykínálat egységet alkot

– Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A zsűri indoklásában kiemelte, a Liget Budapest példamutató módon ötvözi a kulturális innovációt, a természeti környezet megújítását a közösségek bevonásával. A Városligetben a kultúra és a természet harmonikus egysége valósul meg: a történelmi intézmények és a kortárs, világszínvonalú építészeti alkotások – mint a Magyar Zene Háza vagy a Néprajzi Múzeum – egy megújult, zöldebb és fenntarthatóbb városi környezetben kínálnak sokszínű, interaktív élményeket.

A NEO a kortárs művészet egyik legfontosabb helyszínévé vált (Fotó: Liget Budapest Projekt)

A Városliget eddigi legsikeresebb évét zárta

A vezérigazgató a díj kapcsán kiemelte: „Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy a szakma elismerését a közönség is visszaigazolja: a Liget Budapest Projekt életre hívása óta 2025 volt a Városliget eddigi legsikeresebb éve: a már átadott fejlesztések összes látogatószáma átlépte a 14 milliót, magyarok és külföldiek egyaránt rekordszámban keresték fel a megújuló park helyszíneit. Ez az eredmény Európa legnagyobb kulturális városfejlesztésének igazi mérföldköve – és egyben bizonyítéka annak, hogy a Városliget mára Budapest egyik kihagyhatatlan turisztikai desztinációjává vált.”

A 2025-ös példátlanul gazdag kínálatot hozott Liget kínálatában: a Szépművészeti Múzeum MS-mester rejtélyes életét feltáró tavaszi tárlat után az őszi-téli szezonban a kínai terrakotta hadsereg egyedi kiállítása lett az év múzeumi szenzációja – a régióban egyedüliként Budapesten látható leletanyaggal. A Magyar Zene Háza megújult Hangdómjával, a LISTEN. világzenei kiállítással és olyan nemzetközi fellépőkkel, mint St. Vincent, Marc Ribot vagy a Tindersticks, ismét bizonyította, hogy egyedülálló módon ötvözi az élményszerű ismeretátadást és a kortárs zenei életet – amit az Év Európai Múzeuma díj különdíja is visszaigazolt. A Néprajzi Múzeum 2025-ben díjeső közepette zárta az évet: az állandó kiállítás iF Design Awardot és két Red Dot díjat nyert, a Székelyek – Örökség-mintázatok tárlat pedig elnyerte az Az év kiállítása elismerést. A NEO Kortárs Művészeti Tér Bill Viola posztumusz tárlata és Bozó Szabolcs hazai bemutatkozása révén a kortárs művészet egyik legizgalmasabb fővárosi helyszínévé vált.

A park fejlesztése sem állt le, 2025-ben több mint 150 új, egészséges fát ültettek el, így a park nemcsak zöldebb, hanem élhetőbb, fenntarthatóbb és magasabb minőségű környezetet kínál mind a budapestieknek, mind az ide látogatóknak.

A Liget Budapest és intézményei által 2025-ben elnyert díjak 

Liget Budapest Projekt 

FIABCI Grand Prix – világ legjobb városrész-fejlesztése díj, aranyérem, 2025 

Magyar Zene Háza 

European Museum of the Year Award – Különdíj, 2025 

European Music Academy, közönségdíj, 2025 

Néprajzi Múzeum 

Indigo Award, aranyérem, 2025 

ICOM, F@IMP díj, 2025 

ICOM, F@IMP különdíj, 2025 

Red Dot Awards, új gyűjteményi kiállítás, 2025 

Red Dot Awards, új gyűjteményi kiállítás – multimédiás eszközök alkalmazása, 2025 

Red Dot Awards, Zoom kiállítás katalógus, 2025 

Pulszky társaság, az év kiállítása, Székelyek – Örökség-mintázatok című kiállítás, 2025 

 



 

