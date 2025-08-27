Rekordot döntött a Liget Budapest

A Liget+ felhasználói bázisa átlépte a százezer főt, a rendszerben több mint egymillió tranzakciót bonyolítottak le, és az idei nyári szezonban minden korábbinál többen, közel tízezren vettek rész a Liget Budapest saját szervezésű programjain. A növekedés nemcsak volumenben, hanem működési modellben és know-how-ban is előremutató. A Liget+ keretében elérhető programok és szolgáltatások a platform fennállása óta eddig már több mint 13 millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt intézményeibe, valamint a park olyan ingyenes élménytereibe, mint a Nagyjátszótér és a Városligeti Sportcentrum.

A ligetben roppant népszerű Magyarország legnagyobb, legmodernebb, és ingyenes KRESZ-parkja. Fotó: Liget Budapest

Liget+: határ a csillagos ég?

A Liget+ mára az egyik legnagyobb digitális kultúraközvetítő ökoszisztémává nőtte ki magát, és ezáltal Magyarország egyik első okos városrészének alappillérévé vált, amely példátlanul gazdag kínálatával, fennállásának közel hat éve alatt a hazai kulturális élet jelentős részét lefedi. A Liget+ az egyetlen digitális ökoszisztéma, amely egy platformon kínálja Budapest és az ország leglátogatottabb kulturális tereinek gazdag programjait.

Ide tartozik többek között a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Millennium Háza, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Vasarely Múzeum, a ResoArt Villa vagy a Ballon Kilátó – mindez kedvezményekkel a látogatóknak.

A kulturális kínálat mellett számos ingyenes program is várja a látogatókat minden évszakban a Liget+-ban. Az új okos városrész szolgáltatásai gyors és ingyenes WiFi hálózaton érhetők el Európa legnagyobb kulturális városfejlesztése, a Liget Projekt Budapest keretében megújult Városligetben.

A Liget+ sikerét jól példázza, hogy fennállása óta már több mint százezer felhasználó csatlakozott hozzá, és egymilliónál is több termékeladást bonyolított le a rendszer.

„A Liget+ rendszerre alapozva Magyarország egyik első okos városrészét valósítottuk meg a Városligetben.

Már a Liget Budapest Projekt tervezési szakaszában nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy olyan átfogó digitális ökoszisztémát hozzunk létre, ami a látogatók kényelmét és élményét helyezi a középpontba, és a jövő kihívásaira is felkészült. A több mint százezer regisztrált felhasználó is azt jelzi, hogy mindezen szolgáltatásaink valódi igényekre adnak választ.

Célunk, hogy ezt a felhasználói kört tovább bővítsük, miközben folyamatosan dolgozunk azon, hogy a Ligetbe érkezők elégedettsége és a Városliget által kínált élmények és szolgáltatások minősége tovább növekedjen.” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.