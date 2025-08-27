Rekordot döntött a Liget Budapest

Rendkívüli

A Liget Budapest Projektben életre hívott Liget+ a kulturális piacon egyedülálló, lokáció alapú és okosváros megoldásokkal átszőtt platformmá vált, amely egy felületen egyesíti az ország legfontosabb kulturális intézményeit. Ilyen léptékű, állami háttérrel működő okosplatform eddig nem volt Magyarországon. A digitális kultúraközvetítő idén is dinamikus növekedést mutatott, a platform sorra döntötte a rekordokat 2025-ben:

2025. 08. 27. 15:53
A Liget+ több, mint százezer felhasználóval rendelkezik, eddig több, mint egymillió tranzakciót bonyolított le. Forrás: Liget Budapest
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liget+ felhasználói bázisa átlépte a százezer főt, a rendszerben több mint egymillió tranzakciót bonyolítottak le, és az idei nyári szezonban minden korábbinál többen, közel tízezren vettek rész a Liget Budapest saját szervezésű programjain. A növekedés nemcsak volumenben, hanem működési modellben és know-how-ban is előremutató. A Liget+ keretében elérhető programok és szolgáltatások a platform fennállása óta eddig már több mint 13 millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt intézményeibe, valamint a park olyan ingyenes élménytereibe, mint a Nagyjátszótér és a Városligeti Sportcentrum.

A ligetben roppant népszerű Magyarország legnagyobb, legmodernebb, és ingyenes KRESZ-parkja. Fotó:  Liget Budapest 

Liget+: határ a csillagos ég?

A Liget+ mára az egyik legnagyobb digitális kultúraközvetítő ökoszisztémává nőtte ki magát, és ezáltal Magyarország egyik első okos városrészének alappillérévé vált, amely példátlanul gazdag kínálatával, fennállásának közel hat éve alatt a hazai kulturális élet jelentős részét lefedi. A Liget+ az egyetlen digitális ökoszisztéma, amely egy platformon kínálja Budapest és az ország leglátogatottabb kulturális tereinek gazdag programjait. 

Ide tartozik többek között a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Millennium Háza, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Vasarely Múzeum, a ResoArt Villa vagy a Ballon Kilátó – mindez kedvezményekkel a látogatóknak. 

A kulturális kínálat mellett számos ingyenes program is várja a látogatókat minden évszakban a Liget+-ban. Az új okos városrész szolgáltatásai gyors és ingyenes WiFi hálózaton érhetők el Európa legnagyobb kulturális városfejlesztése, a Liget Projekt Budapest keretében megújult Városligetben.

A Liget+ sikerét jól példázza, hogy fennállása óta már több mint százezer felhasználó csatlakozott hozzá, és egymilliónál is több termékeladást bonyolított le a rendszer. 
„A Liget+ rendszerre alapozva Magyarország egyik első okos városrészét valósítottuk meg a Városligetben. 

Már a Liget Budapest Projekt tervezési szakaszában nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy olyan átfogó digitális ökoszisztémát hozzunk létre, ami a látogatók kényelmét és élményét helyezi a középpontba, és a jövő kihívásaira is felkészült. A több mint százezer regisztrált felhasználó is azt jelzi, hogy mindezen szolgáltatásaink valódi igényekre adnak választ. 

Célunk, hogy ezt a felhasználói kört tovább bővítsük, miközben folyamatosan dolgozunk azon, hogy a Ligetbe érkezők elégedettsége és a Városliget által kínált élmények és szolgáltatások minősége tovább növekedjen.” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Egy platform, tizenöt helyszín, ezernyi élmény

A Liget+ tagság egyedülálló, „egyablakos” jegyvásárlási lehetőséget kínál számos ikonikus budapesti intézménybe, itt minden egy helyen. Ezek a helyszínek nemcsak Budapest, hanem az egész ország leglátogatottabb és legizgalmasabb kulturális terei, a Liget+ pedig az egyetlen digitális rendszer, amely mindezt a gazdag kínálatot egy platformon gyűjti össze és kedvezménnyel kínálja. 

Idén nyáron a látogatók számos, kizárólag a Liget+ digitális kínálatában elérhető, a Liget Budapest által szervezett ingyenes programon vehettek részt. Ezek látogatottsága minden korábbi rekordot megdöntött, közel tízezren vettek részt az eseményeken.

Olyan népszerű programlehetőségek várták a családokat, mint a KRESZ suli, ahol a gyerekek játékos foglalkozásokon – 2 alkalom után Liget jogsit is szerezve – sajátíthatták el a biztonságos közlekedés alapjait szakértőktől, vagy a Gyerekszínház a Ligetben, melyen családi meseelőadásokat láthattak az óvodások és kisiskolások.

A Zene Háza szabadtéri színpadán megrendezett ingyenes programok között óriási sikert aratott augusztus 20-án a StEfrem interaktív ifjúsági-családi koncertje, mely közös zenélésre invitálta a résztvevő gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. A Liget+ kínálatban szerepeltek még a Városliget Látogatóközpont által szervezett programok, így a népszerű jóga foglalkozások, illetve az itt megrendezett és ingyenesen látogatható kiállítás, amely Gábriel Arkangyal szobrának történetét mutatja be. 

Kedvezmények pár kattintással

A Liget+ hűségprogramhoz való csatlakozás nem csak a múzeumi élményekhez és a Liget Budapest programjaihoz nyújt egyszerű hozzáférést, hanem a Városligeten belül is számos előnyt kínál:
   • Automatikus kedvezmény: Minden regisztrált Liget+ tag automatikusan 10% kedvezményt kap a résztvevő intézmények állandó kiállításaira, valamint minden újonnan nyíló időszaki kiállításra először váltott jegyeire.
   • Szupergyors, ingyenes WiFi: éa szolgáltatás a megújult parkrészeken és a Múzeum Mélygarázsban is elérhető. Ez számos lehetőséget kínál a tagok számára: legyen szó akár egy home office-ról a Magyar Zene Háza teraszán, zenei tartalmak streameléséről sportolás közben, de a stabil és folyamatos internetkapcsolat megkönnyíti az elektromos autók online töltésindítását a Múzeum Mélygarázsban, és a turisták számára is megbízható hozzáférést nyújt a térképekhez, programajánlókhoz, vagy fordítóalkalmazásokhoz.
   • 10% kedvezmény a városligeti gasztropontok kínálatából.
   • Ingyenesen használhatók a park megújult illemhelyei.
   • Városligeti Sportcentrum pályáinak foglalása.

A Liget+ specializált tagságaival még célzottabb előnyök érhetők el:
   • A Liget+Sport tagság kiváltásával a Városligeti Sportcentrum öltözői a nap 24 órájában használhatók, és féláron foglalhatók a Városligeti Miniaréna és a Kosárlabda Miniaréna pályái.
   • A Liget+ Mobilitás tagság kiváltásával pedig az utcai parkolásnál kedvezőbb árú, érintésmentes parkolás vehető igénybe a Múzeum Mélygarázsban, rendszámfelismeréssel. Ráadásul az első fél óra ingyenes. 
   • A Liget+Kölyök tagság exkluzív szolgáltatásokat és kedvezményeket kínál családoknak, kényelmesebbé téve a gyermekekkel a park- és intézmény látogatásokat.

A Liget+ azonosító hozzáadható az iOS és Android operációs rendszerek wallet-jeihez is. Ennek köszönhetően okostelefon segítségével egyetlen QR-kóddal könnyen és kényelmesen elérhető a Liget+ valamennyi előnye. Továbbá a Liget+ felületén már városligeti ajándékutalványt is lehet vásárolni – tökéletes meglepetés azoknak, akik inkább élményeket adnának tárgyak helyett. 

Az utalvány beváltható a platformon szereplő kulturális intézmények kínálatában, így egy koncert, egy múzeumi belépő vagy akár egy egész napos Liget-program is válhat belőle, többek között a Liget Budapest, Magyar Zene Háza, Szépművészeti Múzeum, a Ballon Kilátó és számos más partner intézmény kínálatában.

 

