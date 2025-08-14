„Ha előkerül a pálinka, előbb-utóbb előkerül a bicska is, és abból egyszer ballada születik...“

A székelység fennmaradásának egyik sarokpontja volt az elmúlt ezer évben hogy a legnehezebb időszakokban is megőrizték magyarságtudatukat, nyelvüket, miközben a kutatók között még arról sem létezik konszenzus, hogy a honfoglaló magyarok egyik nemzetségeként érkeztek-e a Kárpátok hajlatába, vagy már korábban, a hunok itt élő leszármazottaiként fogadták a honfoglalókat? Az mindenesetre bizonyos, hogy csak az 1200-as években, királyi parancsra települtek a mai Székelyföld területére, ahol a következő évszázadokban autonómiájuk és hazájuk megtartásáért küzdöttek – és tulajdonképpen küzdenek a mai napig is, még ha most éppen nem is karddal és vérrel.

Készül a székelykapu, a festés előtt még néhány díszítőelem kifaragása is hátra van. Fotó: Kurucz Árpád

Székelyek a Városliget fordított kapujában

Ezt azonban már csak én teszem hozzá, mivel a tárlat nem a mai társadalmi, gazdasági folyamatokkal vagy a politikával foglalkozik, hanem kifejezetten a tárgykultúrával, s így nem is a nemzetféltő hangok terepe. Épp ez teszi alkalmassá arra, hogy bárki által befogadható legyen, a kurátorok meglátásom szerint tudatosan kerülték a sarkos, más helyi népcsoportok (románok, szászok, besenyők, oláhok) önbecslését esetleg sértő megállapításokat. A tárlat a nehezen megfogható és konfliktusokkal teli össztársadalmi hatások helyett sokszor az egyéni életutakat kiemelve (például az Amerikába emigráló székelyekkel, Ceaușescu gyerekeinek dajkájával, az enyészettől megmentett Zsigmond-malom fogadó, vagy a budapesti költözésre készülő, tragikus gázrobbanásban elhunyt menyecske történetével) mesél a székelyekről.

A 700 négyzetméteren elterülő kiállítás hét nagyobb téma (például hitvilág, gasztronómia, kézművesség, népviselet) mentén bontja ki a székely karaktert, sorsot, identitást, kerülve a romantikus közhelyeket vagy a klisés értelmezéseket – bár a székelységhez társított szívósság, a makacs virtus azért a témák vastag fatörzsekbe írt elnevezéseiben – Szüntelenül hitben élni, Élni minden áron – is tetten érhető.

Ennek megfelelően nem egy egységes székely identitás mutatkozik meg a bőséges dokumentációval (fotóanyagok, hangfelvételek, filmek, diagramok, kéziratok, oklevelek stb.) megtámogatott, különböző használati tárgyakra, ruhákra és bútorokra fókuszáló tárlaton, hanem egyéni mozaikdarabokból rajzolódik ki a székelység ma is élő, és bizonyos tekintetben aktívan változó kultúrája.