Máris mozikban az év egyik legerősebb filmje, egy bűnbánó apa vallomása a lányainak

A történet középpontjában Nora (Renate Reinsve) és Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) áll, akik édesanyjuk temetése után újra kapcsolatba kerülnek édesapjukkal, Gusztavval (Stellan Skarsgaard). A férfi egykor elismert filmrendező volt, most visszatérő filmjéhez Norának ajánl szerepet – az apjára neheztelő Nora azonban visszautasítja felkérést, és a szerepet egy lelkes fiatal hollywoodi színésznő, Rachel (Elle Fanning) kapja meg, aki viszont egyre inkább érzékeli, hogy nem is annyira egy filmbe, mint inkább egy terhelt dinamikájú családi örvénybe sikerült bele csöppennie.

Renate Reinsve és Inga Ibsdotter Lilleaas nagyon különböző nővéreket alakítanak az Érzelmi értékben. Forrás: TMDb

Érzelmi érték: megérteni a szülők nyelvét

Az Érzelmi érték kevésbé látványos, kevésbé hálás témákat feszeget, mint a harmincas generáció bizonytalanságait elementáris erővel megragadó A világ legrosszabb embere, de visszafogottsága legalább olyan megkapó. Joachim Trier tudatosan kerüli a melodrámát, pedig az apa-lánya viszony szinte kínálja a lehetőséget a könnyfakasztó megbékélésre. Ehelyett feszültséget teremt: olykor már-már thrillerbe illő módon lebeg a történet felett az öngyilkosság fenyegető réme, mint a kibeszéletlen generációs traumák és az elutasítottság érzésének végső, kétségbeesett „megoldása”.

Renate Reinsve ezúttal szinte az ellenpontját játssza annak a figurának, amely nemzetközi áttörést hozott számára. Nora visszafogott, szorongásokkal teli nő, akiben egyszerre van jelen az apja utáni vágy és a nehezen oldódó neheztelés.

Játéka kevésbé látványos, de rendkívül pontos: apró gesztusokból, elharapott mondatokból áll össze. Inga Ibsdotter Lilleaas Agnese sokkal kiegyensúlyozottabb karakter, legkisebb lányként ő a legkevésbé terhelt szereplő a családban, aki tudatosan távol tartja magát a filmezés embert próbáló világától is. Trier formai kiforrottságával azonban eléri, hogy egy ponton az ő mentális egészségéért is izgulni kezdjünk. Az Érzelmi érték egyik legszebb rétege ennek a testvéri kapcsolatnak az ábrázolása, a teljesen eltérő habitusú karakterek között fokozatosan sejlik fel mennyi közös tapasztalat, elfojtott fájdalom és kimondatlan mondat köti össze őket. Ezekben a jelenetekben Joachim Trier különösen erős: minden túlmagyarázás nélkül mutatja meg, hogyan lehet egymás felé fordulni akkor is, amikor a múlt terhei látszólag áthidalhatatlanok.