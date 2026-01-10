A tárca üdvözölte a döntést, és köszönetet mondott Washingtonnak, egyben jelezte: intézkedik az érintettek mielőbbi hazatéréséről.
Orosz foglyokat engedett szabadon az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok szabadon engedte a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalt a Marinera néven orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tanker legénységének két orosz tagját – jelentette be pénteken a moszkvai külügyminisztérium.
Korábban Marija Zaharova bejelentette, hogy az Egyesült Államok elengedi a két orosz állampolgárt.
Felhívásunkra válaszul az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump úgy döntött, hogy szabadon enged két orosz állampolgárt a Marinera olajszállító tartályhajó legénységéből
– közölte az orosz külügyi szóvivő.
Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét idézve az Interfax Ukraine közölte, hogy hajó legénységének nagy része ukrán állampolgár.
Sztefanisina elmondta, hogy az ukrán diplomaták kapcsolatban állnak az amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a konzuli hozzáférést az ukrán legénységi tagokhoz, és folyamatos kapcsolatot tartsanak velük.
A nagykövetség kézben tartja a helyzetet, és minden szükséges eszközt igénybe vesz az ukrán állampolgárokkal való kapcsolattartás érdekében
– idézte a nagykövetet az Interfax Ukraine.
További Külföld híreink
A Marinera – korábbi nevén Bella-1 – a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt tájékoztatása szerint a venezuelai szankcionált olajexportot bonyolító úgynevezett „árnyékflottához” tartozott. A orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a hajó 2025. december 24-én ideiglenes engedélyt kapott arra, hogy az orosz állami zászló alatt közlekedjen, összhangban az orosz jogszabályokkal és a nemzetközi joggal.
A minisztérium korábban azt is közölte, hogy az amerikai haditengerészet fedélzetre lépését követően Izland közelében elveszítették a kapcsolatot a hajóval.
Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben öt hajót foglalt le a venezuelai olajexport visszaszorítására irányuló műveletek részeként. Legutóbb, pénteken a Karib-térségben egy újabb tankert, az Olina nevű hajót tartóztatták fel Trinidad közelében; amerikai források szerint a hajó hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt közlekedett, és Venezuelából indult – összegzett a MTI.
Borítókép: Az Egyesült Államok szerdán elfogott egy Oroszországgal kapcsolatban álló olajszállító tartályhajót az Atlanti-óceán északi részén, miután Venezuelától nem messze üldözte azt (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Moszkvát vették célba az ukránok + videó
Lángok csaptak fel egy olajfinomítónál.
Ausztrál bozóttüzek: legalább 130 épület égett le, kihirdették a katasztrófahelyzetet
Több száz tűzoltó érkezett az ország minden tájáról Victoria államba.
Iránban elszabadult a pokol + videók
Egyre többen beszélnek az ajatollah bukásáról.
Trump nem valósítja meg Zelenszkij álmát
Az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva beszélt az orosz-ukrán háborúról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Moszkvát vették célba az ukránok + videó
Lángok csaptak fel egy olajfinomítónál.
Ausztrál bozóttüzek: legalább 130 épület égett le, kihirdették a katasztrófahelyzetet
Több száz tűzoltó érkezett az ország minden tájáról Victoria államba.
Iránban elszabadult a pokol + videók
Egyre többen beszélnek az ajatollah bukásáról.
Trump nem valósítja meg Zelenszkij álmát
Az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva beszélt az orosz-ukrán háborúról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!