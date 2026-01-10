Orosz foglyokat engedett szabadon az Egyesült Államok

A Marinera – korábbi nevén Bella-1 – a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt tájékoztatása szerint a venezuelai szankcionált olajexportot bonyolító úgynevezett „árnyékflottához” tartozott. A orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a hajó 2025. december 24-én ideiglenes engedélyt kapott arra, hogy az orosz állami zászló alatt közlekedjen, összhangban az orosz jogszabályokkal és a nemzetközi joggal.

A minisztérium korábban azt is közölte, hogy az amerikai haditengerészet fedélzetre lépését követően Izland közelében elveszítették a kapcsolatot a hajóval.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben öt hajót foglalt le a venezuelai olajexport visszaszorítására irányuló műveletek részeként. Legutóbb, pénteken a Karib-térségben egy újabb tankert, az Olina nevű hajót tartóztatták fel Trinidad közelében; amerikai források szerint a hajó hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt közlekedett, és Venezuelából indult – összegzett a MTI.

Borítókép: Az Egyesült Államok szerdán elfogott egy Oroszországgal kapcsolatban álló olajszállító tartályhajót az Atlanti-óceán északi részén, miután Venezuelától nem messze üldözte azt (Fotó: AFP)