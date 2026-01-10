leány gyöngy fülbevalóvalfestménymúzeumjapán

A világ legrejtélyesebb lányát Japánba viszik

Japánban állítják ki idén Jan Vermeer van Delft holland festő híres alkotását, a Leány gyöngy fülbevalóval című vásznat – jelentette be a Mauritshuis holland múzeum, a világ egyik legismertebb képének tulajdonosa, amelyet ritkán mutatnak be külföldön.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 9:05
Forrás: Wikipédia
A XVII. századi remekművet az osakai Nakanosima Szépművészeti Múzeumnak adják kölcsön augusztusra és szeptemberre, miközben a Mauritshuis tatarozás miatt zárva tart. A Leány gyöngy fülbevalóval (vagy Turbános nő) az egyik leghíresebb festmény a világon, ezért csak igen kivételes alkalmakkor adják kölcsön más intézményeknek.

Japán
A Mauritshuis holland múzeumból Japánba érkezik a világ egyik leghíresebb festménye. Fotó: Wikipédia

Milliók csodálhatják meg Vermeer híres festményét Japánban

Legutóbb 2023-ban adták kölcsön a festményt az amszterdami Rijksmuseumnak, amely jóval közelebb van.

Ezt megelőzően a kép már járt világ körüli úton 2012-ben és 2014-ben, amikor szintén nagyszabású munkák folytak a Mauritshuisban, így összesen 2,2 millióan csodálhatták meg.

A Mauritshuis számára a Leány gyöngy fülbevalóval Japánba való utazása egyedülálló lehetőség, hogy megossza ezt a csodálatos alkotást – talán utoljára – a japán közönséggel

– írta közleményében Martine Gosselink, a múzeum főigazgatója.

A kisméretű vászonra festett képen monoton sötét háttéren kék-sárga turbánt viselő leányarc látható, a néző felé fordított arccal. Fülcimpájában ott az impozáns gyöngy, amelyről a kép a nevét kapta.

Az észak Mona Lisájának is nevezett kép a leány rejtélyes arckifejezése miatt Leonardo da Vinci Mona Lisájára emlékeztet. Tracy Chevalier azonos címmel írt regényéből filmet is forgattak Peter Webber rendezésében. A 2003-ban bemutatott Leány gyöngy fülbevalóval című angol-luxemburgi filmdráma főszerepeit Colin Firth és Scarlett Johansson játszotta.

 A Leány gyöngy fülbevalóval 1665 körül készült, klasszikus egyszerűsége, utánozhatatlan színei, finom szerkesztése miatt Vermeer festészetének és egyben a holland festészet aranykorának egyik legegyszerűbbnek tűnő, legletisztultabb, legérettebb alkotásának tartják, a holland arcképfestés olyan csúcsának, amelyhez csak Rembrandt portréi hasonlíthatók.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

