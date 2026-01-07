Rendkívüli magyar képeslapritkaságot árvereznek Budapesten

Felbukkant a budapesti Darabanth Aukciósháznál egy eredeti budapesti Godard-lap, ami a gyűjtők között fogalomnak számít. Az 516-os árverésen megtekinthető példány egy rendkívüli ritkaságnak számító színes, luxus minőségű darab, amelyen az „Üdvözlet a fellegekből! Budapest 1896” felirat szerepel a ballonos Godard-logó mellett.

A Godard-lapnak a hátlapja is makulátlan. Forrás: Darabanth

A tételt mindössze ezer forintért indították, de cikkünk írásának pillanatában – 43 licit után – már 260 ezer forintos áron áll.

Ez nem meglepő annak fényében, hogy 1998-ban egy ilyen tökéletes állapotban lévő és minden kellékkel felszerelt lap negyedmillió forintos leütési árat ért el a hajdani Profila aukciósháznál. Egy ilyen leütési ár 27 évvel ezelőtt abszolút rekordnak számított idehaza, ezért a most felbukkant tételé vélhetően ezúttal is rekordot fog dönteni.

A budapesti Millenniumi Kiállítás területéről 1896. június 2-án felbocsátott kötött (rögzített) Godard-léggömb a kiállítás egyik szenzációja volt: utasokon kívül különleges postai levelezőlapot is szállított, vagyis vitt fel magával ötszáz méter magasba, a francia léghajós, Godard pedig mintegy hétszáz felszállást végzett. Az esemény alkalmából külön hely- és keletbélyegzőt is használtak. A színes, litografált képes levelezőlap Kunosy Vilmos és fia nyomdájában készült, háromféle szövegváltozatban – írja a Balázs Károly-féle Képes levelezőlap lexikon.

1896. Felszállójegy a városligeti Godard-ballonra. Forrás: MaNDA

1896. június 26-án Hegyi Aranka színésznő, Konkoly-Thege Miklós csillagász és egy újságíró volt Godard kapitány utasa, ám a léggömb elszabadult, és csak Rákoscsabán sikerült földet érnie, landolás közben szerencsére senki sem sérült meg.

A felszállóhely egyébként az akkor még nem létező Szépművészeti Múzeum Dózsa György út felőli oldala környékén, valahol a Lendvay utca sarkánál volt.

A Budapesti Történeti Múzeum őriz egy eredeti felszállójegyet is, amely a Louis Godard-féle Ballon Captifra szólt. Két szélén perforációs cakkozás, baloldalon két szabályos lyuk és sorszám is szerepel a bájos illusztrációt magán hordozó papírdarabkán.

A Ballon Captifnak is emléket állít 2022 óta a városligeti Mimóza-dombon megépített, 150 méter magasságig emelkedő, talajhoz rögzített Ballon-kilátó. Kosarában egyszerre akár harminc ember is gyönyörködhet a környező tájban.