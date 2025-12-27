Különleges Bem apó relikvia bukkant fel - elindult a licitálás, brutális az ár

A levél ugyan témájában nem kapcsolódik a magyar szabadságharchoz, hiszen korábbi, de unikális darabról van szó, hiszem a legendás tábornokhoz kapcsolódó relikviák rendkívül ritkák. A Darabanth Aukciósház a még folyamatban lévő online árverésen 400 000 forint kikiáltási áron kínálja Bem József levelét.

Bem József sajátkezű levele 1835-ből/Fotó: Darabanth Aukciósház

A Bem Józsefhez köthető legismertebb dokumentált eset 2010 júniusra datálható, amikor egy árverésen felkeltette a szakma figyelmét egy különleges, a szabadságharchoz kapcsolódó irat. A dokumentum Barsi József két, Bem Józsefről szóló versét tartalmazta, valamint egy Tóth Ágoston által készített festményt, így bár nem Bem személyes használati tárgya volt, mégis közvetlenül kapcsolódott kultuszához és történelmi emlékezetéhez. Ezt végül a Magyar Országos Levéltár vásárolta meg, ez tekinthető az egyik legkorábbi, jól adatolható példának arra, hogy Bemhez köthető emlék magyar árverésen megjelent.

Sok Bem apóhoz köthető tárgy jelent már meg, de levél még nem

Az aukciós kínálatban ennél gyakrabban fordulnak elő Bem József alakját megidéző emlékérmek, plakettek és más numizmatikai tárgyak. Ezek elsősorban a 19–20. század fordulóján vagy később készített emléktárgyak, amelyek Bem történelmi szerepének állítanak emléket, de nem tekinthetők klasszikus értelemben vett relikviának, mivel nem állnak közvetlen, személyes kapcsolatban a tábornokkal.

Bem apó élete a szabadságharc előtt

A fiatal Bem jogot tanult, majd katona lett és tüzérként kapott kiképzést, majd tüzérüteghez került, s csakhamar kitűnt szorgalmával. 1812-ben eljött az első komoly próbatétel. Bem is részt vett a napóleoni Grande Armée oroszországi hadjáratában, majd 1813-ban Gdansk védői között szolgált – írja a Rubicon. Nagyon tehetséges tüzér volt, műszaki fejlesztésekben is részt vett. Később emigrációba kényszerült, 1832-ben Portugáliában szervez lengyel emigránsokból légiót. 1848 tavasza Londonban éri, majd 1848. szeptember végén döntött úgy, hogy Magyarországra jön, de csak novemberben érkezett meg és jelentkezett Kossuthnál. Az emigráció korából származik tehát a levél, amelyet most megszerezhetnek a gyűjtők.