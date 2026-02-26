Kovács BendegúzAjaxAZ AlkmaarSzoboszlai Dominik

Magyar válasz a 75 millió eurós német sztárra – dühös Ajax, új Szoboszlai-sztori?

Egy magyar csatár, aki az idényben 29 tétmeccsen már 28 gólt jegyez a holland klubjában. Kovács Bendegúz 18 éves és 199 centi magas – volt idő, amikor Zlatan Ibrahimovic utódját látták benne az Ajaxnál, legújabban pedig a német sztárcsatár, Nick Woltemade az összehasonlítási alap. Szoboszlai Dominikhez hasonlóan őt is az apja edzette, és bár Kovács Bendegúz az AZ Alkmaar kötelékében még az út elején jár, ő lehet az, akit Marco Rossi is régóta keres.

Szalay Attila
2026. 02. 26. 5:55
A 199 centis Kovács Bendegúz lehet a magyar futball új gólvágója Fotó: RENATE PLAT
Kovács Bendegúz számolatlanul lövi a gólokat Hollandiában. Februárban két mesterhármast jegyzett: előbb az Ifjúsági Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund ellen 4-0-ra megnyert meccsen az AZ Alkmaar U19-es együttesében, majd a holland másodosztályban szereplő farmcsapat, a Jong AZ színeiben triplázott a TOP Oss ellen (3-0). És nem áll le: az elmúlt hétvégén a 88. percben lőtt győztes gólt az Ajax U19 ellen a kupában (2-1), szerdán pedig duplázott a Benfica ellen az ifi BL-ben (ennek dacára kikaptak 6-2-re). A 18 éves és 199 centis magyar csatár évek óta biztatóan szerepel a holland utánpótlásban, de a lényeg, hogy most már a felnőttek között is bizonyít. Németországban máris a 75 millió euróért a Premier League-be igazolt Nick Woltemade hasonmását látják benne.

Kovács Bendegúz életveszélyes a kapu előtt, az AZ Alkmaar magyar csatárát Nick Woltemadéhoz hasonlítják
Kovács Bendegúz életveszélyes a kapu előtt, az AZ Alkmaar magyar csatárát Nick Woltemadéhoz hasonlítják. Fotó: Renate Plat

Decemberben már Németország legolvasottabb lapja, a Bild is írt Kovács Bendegúzról annak kapcsán, hogy a VfB Stuttgart lecsaphat a magyar támadóra. Abban a cikkben a Szoboszlai Dominik útját járó, Salzburg–Lipcse útvonalon a Premier League-be eljutó csatárhoz, Benjamin Seskóhoz hasonlították őt (a szlovén a Manchester Unitedhez igazolt tavaly nyáron). A Bild saját információja alapján azt állította, hogy Kovács előkelő helyen áll a Stuttgart kívánságlistáján, de a Bundesliga-klub mellett az olasz Juventus és az angol Aston Villa is érdeklődik iránta.

Egy alaposabb elemző cikk is megjelent Németországban Kovácsról, akit a kickfieber.de szerzője Woltemade 2.0-nak nevezett. A Newcastle United 198 centis német válogatott sztárcsatára valóban kézenfekvő hasonlatnak tűnik nemcsak a magasság, hanem a játékstílus tekintetében is.

Magyarország válasza Nick Woltemadéra?

„Nick Woltemade és Kovács Bendegúz első pillantásra szinte ikreknek tűnnek” – vezeti fel a német lap a két csatár összehasonlítását, amit azzal alapoz meg, hogy mindketten közel kétméteres csatárok, akik a fizikai erejüket váratlanul jó technikával és labdabiztossággal ötvözik.

A szerző, Sascha Baharian játékosmegfigyelőként is dolgozik, és leszögezi a nyilvánvaló különbséget is: míg a 24 éves Woltemade már berobbant a Bundesliga és a német válogatott után a Premier League-ben is, és jobb lábbal erős, addig a ballal domináló Kovács még csak a profi karrierje hajnalán áll. Ugyanakkor a két játékos profilja hasonló és ritka a futballpiacon, ami különösen értékessé teheti a magyart is.

Woltemade a Stuttgartban robbant be az előző idényben, amelynek a végén a Newcastle 75 millió eurót fizetett érte. Az a legnagyobb különlegessége, hogy hiába 198 centi, sokak szerint úgy cselez, mint Lionel Messi. A német lap ennek kapcsán ír a magyar tehetségről is:

Woltemade védjegye a fejjáték, a mozgékonyság és a cselezőkészség. A szurkolók ezért is becézték Woltemessinek. Ugyanezt a profilt látjuk most Kovácsnál: technikás, labdabiztos és meglepően agilis a méreteihez képest. Ő lehet Magyarország válasza Woltemadéra.

Ez még persze csak ígéret, nem bizonyíték. A német cikk azt is hangsúlyozza, hogy Kovács még nem kész játékos, hanem idézzük: „csiszolatlan gyémánt”.

Kovács Bendegúz, avagy újabb Szoboszlai-sztori?

Ebben az idényben Kovács Bendegúz 29 tétmeccsen 28 gólt jegyez az AZ Alkmaar különböző csapataiban. A holland U19-es bajnokságban 14 találattal vezeti a góllövőlistát, az Ifjúsági BL-ben hat meccsen kilencszer talált be. Tavaly decemberben lépte át a felnőtt futball küszöbét, amikor debütált az AZ második együttesében, a holland másodosztályban. Azóta ott is letette a névjegyét: hat meccsen máris négy gólja van.

Mesterhármas a holland másodosztályban:

A következő lépés az AZ Alkmaar első csapata lehet, amelyben korábban a ma már a Liverpoolt erősítő Kerkez Milos alapember volt, és onnan igazolt 2023-ban a Premier League-be, az AFC Bournemouth-hoz.

Kovács útja azonban Kerkez mellett egy másik liverpooli magyaréhoz, Szoboszlai Dominikéhez is hasonlíthat.

A 2007-ben Fehérgyarmaton született fiút gyerekkorában az édesapja, Kovács Ottó edzette a saját maga által vezetett (mostanra megszűnt) nyíregyházi Fiatal Gyémántok Sport Klubban, amely a saját meghatározása szerint a régióban új szemléletmódot képviselő utánpótlásműhelyként indult. Ismerős lehet a sztori Szoboszlai révén, akit gyerekként az édesapja, Szoboszlai Zsolt képzett a saját műhelyében, a Főnix Goldban Székesfehérváron.

Az Ajax már bánja…

Szoboszlai az élvonalbeli klubok közül az MTK-ban, Kovács a DVSC-ben játszott a magyar utánpótlásban, mielőtt fiatalon külföldre kerültek. Előbbi útját kívülről fújjuk Ausztriából, konkrétabban Salzburgból a Liverpoolig, utóbbiénak egyelőre csak az eleje ismert.

Kovács 14 évesen költözött a családjával Hollandiába, az Amszterdamtól mintegy 30 kilométerre található Alphenbe, ahol a helyi amatőr csapatban kezdett. Onnan hamar kiszúrta az Ajax, amely 2023-ban szerződtette, és hamarosan a klub korábbi svéd klasszisához, Zlatan Ibrahimovichoz kezdték hasonlítani, aki 195 centis és ördögien technikás csatár volt.

Kovács Bendegúz gólöröme az AZ Alkmaar színeiben
Kovács Bendegúz gólöröme az AZ Alkmaar színeiben. Fotó: Renate Plat

Kovács Bendegúz tavaly nyáron egy merész húzással elhagyta az Ajaxot, és 2028 nyaráig szóló szerződést kötött az AZ Alkmaarral, amely híres a tehetségek hatékony felépítéséről. Amszterdamban nem voltak boldogak a klubváltás miatt, tudják, hogy nagy értéket veszítettek el:

„Az Ajax utánpótlás-megfigyelői, élükön a vezetőjükkel, Nick Berkhouttal dühösek a távozása miatt” – írta Henk Spaan holland futballszakíró.

Marco Rossi ilyen csatárt kereshet a válogatottba

Kovács Bendegúz fejlődését Marco Rossi is nagy érdeklődéssel figyelheti. Szalai Ádám visszavonulása óta küzdött a szövetségi kapitány azzal, hogy hosszú távú megoldást találjon a válogatott csatárhiányára. Végül Varga Barnabás megnyugtató és gólerős eredményt hozott, de az AEK Athén játékosa már 31 éves, ráadásul nincs igazi helyettese.

A 2024-es Európa-bajnokságon még Ádám Martin volt Varga alternatívája, aki azóta kikopott a válogatottból. Rossi több csatárral is próbálkozott, alkatilag leginkább a 195 centis, a Bundesliga II-ben is megforduló Szabó Levente tűnt alkalmasnak, aki azonban tavaly március óta nem volt kerettag. Ott van még Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Lukács Dániel (Puskás Akadémia) vagy Bárány Donát (DVSC), de hosszú távon a legnagyobb potenciál most úgy tűnik, hogy Kovács Bendegúzban lehet.

A múlt hétvégi győztes gól az Ajax U19 ellen:

 

