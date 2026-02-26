Magyar válasz a 75 millió eurós német sztárra – dühös Ajax, új Szoboszlai-sztori?

Kovács Bendegúz számolatlanul lövi a gólokat Hollandiában. Februárban két mesterhármast jegyzett: előbb az Ifjúsági Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund ellen 4-0-ra megnyert meccsen az AZ Alkmaar U19-es együttesében, majd a holland másodosztályban szereplő farmcsapat, a Jong AZ színeiben triplázott a TOP Oss ellen (3-0). És nem áll le: az elmúlt hétvégén a 88. percben lőtt győztes gólt az Ajax U19 ellen a kupában (2-1), szerdán pedig duplázott a Benfica ellen az ifi BL-ben (ennek dacára kikaptak 6-2-re). A 18 éves és 199 centis magyar csatár évek óta biztatóan szerepel a holland utánpótlásban, de a lényeg, hogy most már a felnőttek között is bizonyít. Németországban máris a 75 millió euróért a Premier League-be igazolt Nick Woltemade hasonmását látják benne.

Kovács Bendegúz életveszélyes a kapu előtt, az AZ Alkmaar magyar csatárát Nick Woltemadéhoz hasonlítják. Fotó: Renate Plat

Decemberben már Németország legolvasottabb lapja, a Bild is írt Kovács Bendegúzról annak kapcsán, hogy a VfB Stuttgart lecsaphat a magyar támadóra. Abban a cikkben a Szoboszlai Dominik útját járó, Salzburg–Lipcse útvonalon a Premier League-be eljutó csatárhoz, Benjamin Seskóhoz hasonlították őt (a szlovén a Manchester Unitedhez igazolt tavaly nyáron). A Bild saját információja alapján azt állította, hogy Kovács előkelő helyen áll a Stuttgart kívánságlistáján, de a Bundesliga-klub mellett az olasz Juventus és az angol Aston Villa is érdeklődik iránta.

Egy alaposabb elemző cikk is megjelent Németországban Kovácsról, akit a kickfieber.de szerzője Woltemade 2.0-nak nevezett. A Newcastle United 198 centis német válogatott sztárcsatára valóban kézenfekvő hasonlatnak tűnik nemcsak a magasság, hanem a játékstílus tekintetében is.

Magyarország válasza Nick Woltemadéra?

„Nick Woltemade és Kovács Bendegúz első pillantásra szinte ikreknek tűnnek” – vezeti fel a német lap a két csatár összehasonlítását, amit azzal alapoz meg, hogy mindketten közel kétméteres csatárok, akik a fizikai erejüket váratlanul jó technikával és labdabiztossággal ötvözik.

A szerző, Sascha Baharian játékosmegfigyelőként is dolgozik, és leszögezi a nyilvánvaló különbséget is: míg a 24 éves Woltemade már berobbant a Bundesliga és a német válogatott után a Premier League-ben is, és jobb lábbal erős, addig a ballal domináló Kovács még csak a profi karrierje hajnalán áll. Ugyanakkor a két játékos profilja hasonló és ritka a futballpiacon, ami különösen értékessé teheti a magyart is.