Nem tud leállni a fiatal magyar támadó, most a Dortmund ellen triplázott

Kedden folytatódott az UEFA ifjúsági ligája, azaz az U19-es csapatok számára kiírt ifi BL. A Puskás Akadémia szerdán játszik a lisszaboni Sporting ellen, de már kedden is volt magyar siker: Kovács Bendegúz mesterhármast ért el, csapata, a holland AZ Alkmaar 4-0-ra nyert a Borussia Dortmund ellen.

2026. 02. 04. 6:34
A fiatal magyar támadó, Kovács Bendegúz mesterhármast lőtt az AZ Alkmaar színeiben a Borussia Dortmund elleni ifi BL-meccsen
Kovács Bendegúz mesterhármast lőtt az AZ Alkmaar színeiben a Borussia Dortmund elleni ifi BL-meccsen Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol
Kovács Bendegúz már az ősszel is megvillant, négy gólt szerzett az AZ Alkmaar színeiben az ifi BL-ben. Aki akkor esetleg fanyalgott, hogy csak a gibraltári Lincoln Red Imps volt az áldozat, az is felkaphatta a fejét a tavaszi folytatáskor: Kovács Bendegúz ezúttal a Dortmund kiejtésével vállalt oroszlánrészt, az Alkmaar 4-0-s győzelme során három gólt a fiatal magyar támadó jegyzett.

A Puskás Akadémia öröme az FCSB kiejtése után, az ifi BL folytatásában a lisszaboni Sporting vár a magyar fiatalokra
A Puskás Akadémia öröme az FCSB kiejtése után, az ifi BL folytatásában a lisszaboni Sporting vár a magyar fiatalokra Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Kovács Bendegúz hét góljával az ifi BL góllövőlistájának élmezőnyében áll, nála többször csak az Ajax futballistája, Emre Ünüvar volt eredményes a sorozatban, ő kilenc találatnál jár.

Az ifi BL mezőnyében a felnőtt BL harminchat csapata, valamint az európai U19-es bajnokságok győztesei indulhattak, a februári folytatásra előbbi ágról huszonkettő, utóbbiról tíz maradt versenyben.

Ifi BL: Kovács Bendegúz után a Puskás Akadémia is örülhet?

Utóbbi tíz közé tartozott az Alkmaar, valamint a Puskás Akadémia is. A felcsútiak a norvég Brannt, majd a román FCSB-t (korábbi nevét Steauát) búcsúztatták az őszi szakaszban.

A Puskás Akadémia szerdán 16.30-tól játszik hazai pályán a lisszaboni Sporting ellen, a továbbjutás egy meccsen dől el, ami egyébként az ifi BL összes tavaszi fordulójára igaz.

