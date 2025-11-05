Ki ez a magyar támadó, aki szórja a BL-gólokat?

Kovács Bendegúz 2021-ben a DVSC utánpótlásából igazolt Hollandiába, ahol aztán az Ajax, majd idén nyártól az AZ Alkmaar csapatánál fejlődött tovább. Mindkét holland klub híres az utánpótlás-neveléséről, az Alkmaar korosztályos bajnokként szerepelhet az ifi BL-ben, ahol Kovács is lehetőséget kap. Újra magyar sztárja lehet az ifjúsági Bajnokok Ligájának, ahogy tavaly Yaakobishvili Áron révén volt.

Yaakobishvili Áron a Barcelona kapusaként ifi BL-t nyert, idén Kovács Bendegúz villog a sorozatban (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

A kapus az elmúlt idényben a Barcelona első számú kapusaként nyerte el az ifi BL-trófeát.

Kovács Bendegúz négy gólja az ifi BL-párharcban

Hasonló sikertől persze Kovács Bendegúz és az AZ Alkmaar még messze van, a gibraltári Lincoln kiejtése teljes mértékben kötelező feladat volt.

Az viszont még a könnyű sorsolást figyelembe véve sem mindennapos, hogy egy magyar támadó négy gólt szerezzen egy oda-vissza vágós UEFA-párharcban. Kovács Bendegúz a hollandiai 4-0-s, majd a gibraltári 5-0-s siker során is kétszer-kétszer volt eredményes.