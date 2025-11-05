Kovács BendegúzAZ Alkmaarifjúsági Bajnokok Ligája

Ki ez a magyar támadó, aki szórja a BL-gólokat?

Semmi meglepő nincs abban, hogy a holland AZ Alkmaar 9-0-s összesítéssel továbbjutott a gibraltári Lincoln Red Imps ellen az ifjúsági Bajnokok Ligájában. Amiért mégis figyelemre méltó a párharc, hogy a kilenc alkmaari gólból négy a magyar utánpótlás-válogatott támadó, Kovács Bendegúz nevéhez fűződik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 6:16
Kovács Bendegúz négy gólt szerzett az AZ Alkmaar színeiben a Lincoln elleni ifi BL-párharcban (Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol)
Kovács Bendegúz 2021-ben a DVSC utánpótlásából igazolt Hollandiába, ahol aztán az Ajax, majd idén nyártól az AZ Alkmaar csapatánál fejlődött tovább. Mindkét holland klub híres az utánpótlás-neveléséről, az Alkmaar korosztályos bajnokként szerepelhet az ifi BL-ben, ahol Kovács is lehetőséget kap. Újra magyar sztárja lehet az ifjúsági Bajnokok Ligájának, ahogy tavaly Yaakobishvili Áron révén volt.

Yaakobishvili Áron a Barcelona kapusaként ifi BL-t nyert, idén Kovács Bendegúz villog a sorozatban
Yaakobishvili Áron a Barcelona kapusaként ifi BL-t nyert, idén Kovács Bendegúz villog a sorozatban (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

A kapus az elmúlt idényben a Barcelona első számú kapusaként nyerte el az ifi BL-trófeát.

Kovács Bendegúz négy gólja az ifi BL-párharcban

Hasonló sikertől persze Kovács Bendegúz és az AZ Alkmaar még messze van, a gibraltári Lincoln kiejtése teljes mértékben kötelező feladat volt.

Az viszont még a könnyű sorsolást figyelembe véve sem mindennapos, hogy egy magyar támadó négy gólt szerezzen egy oda-vissza vágós UEFA-párharcban. Kovács Bendegúz a hollandiai 4-0-s, majd a gibraltári 5-0-s siker során is kétszer-kétszer volt eredményes.

A 18 éves, 199 centis középcsatár előretörését azért is figyelhetjük bizakodva, mert ez a pozíció jelenleg hiányposztnak számít a felnőtt válogatottnál.

Kovács Bendegúz az ősszel az U19-es válogatottban szerepelt, két mérkőzésen – Montenegró és Görögország ellen – is gólt szerzett a címeres mezben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

