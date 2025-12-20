adócsalásszámlagyárDarnyi TamásNAV

Olimpiai bajnokok neve is felmerült egy súlyos adócsalási ügyben

A sportolók azt állítják, mit sem tudtak a háttérben zajló jogsértésekről. Adócsalás gyanúja miatt indult eljárás egy margitszigeti rendezvényhelyszínt működtető vállalkozás ügyében, amelynek tulajdonosi körében több, korábbi olimpiai bajnok neve is felbukkant.

Munkatársunktól
2025. 12. 20. 20:03
Illusztráció
Komoly adócsalási ügyre derült fény egy, a Margitszigeten működő rendezvényhelyszín kapcsán, amely hosszú időn át zavartalanul működött, miközben a háttérben szabálytalan pénzügyi gyakorlat zajlott. A Champs Sziget Kft. neve egy olyan nyomozásban került elő, amely több mint százmillió forintos költségvetési kárt tárt fel – írta az Origo.

Komoly adócsalás ügyébe keveredtek olimpikonok úgy, hogy nem is tudtak róla
Komoly adócsalás ügyébe keveredtek olimpikonok úgy, hogy nem is tudtak róla

A vállalkozás tulajdonosi köre nem volt ismeretlen a közvélemény számára: korábbi magyar olimpiai bajnokok és közvetlen hozzátartozóik is érdekeltek voltak a cégben. A névválasztás is ezt tükrözte, hiszen a résztvevők sportpályafutása összesen több tucat olimpiai és világbajnoki aranyérmet hozott Magyarországnak.

Az adócsalás ügye még nem zárult le

Az adócsalás gyanúja 2023-ban került felszínre, amikor vezetőváltás történt a cégnél. Ekkor derült ki, hogy a vállalkozás egy fiktív számlázásra szakosodott céghálózattal állt kapcsolatban. A hatóságok szerint a Champs Sziget Kft. papíron különféle reklám- és szolgáltatási tevékenységekről szóló számlákat fogadott be, amelyek mögött valós gazdasági teljesítés nem állt.

A számlák egy, eredetileg búvárfelszerelésekhez köthető vállalkozásokból álló hálózaton keresztül érkeztek, a konstrukció célja pedig az áfa jogosulatlan visszaigénylése volt. Az ügyészség megállapítása szerint az adócsalás összege meghaladta a 120 millió forintot.

Az érintett sportolók többsége az eljárás során azt hangsúlyozta, hogy nem volt tudomása a jogsértő gyakorlatról, és a pénzügyi folyamatokat nem ők irányították. A felelősséget végül a korábbi ügyvezetőre vonatkozva állapították meg, akit a bíróság különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt jogerősen elítélt. Az ítélet felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést és több évre szóló cégvezetői eltiltást tartalmazott.

A botrány kirobbanását követően a cég irányítását átmenetileg Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó vette át, aki korábban úgy nyilatkozott: a sportolók csak utólag szembesültek az adócsalás tényével. Az ügy azonban ezzel még nem zárult le, a nyomozás további érintetteket vizsgál, számuk a hatvanat is meghaladhatja.

Egy másik esetben egy feltehetőleg számlagyáros cégben megmozdult a lelkiismeret és az adóhatóság ellenőrzésének hírére azonnal befizetett 210 millió forintot.

Borítókép: Shutterstock


Belföldi híreink

Külföldi híreink

