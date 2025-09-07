Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Már a vizsgálat hírére százmilliókat fizetett be egy korábban trükköző cég az államkasszába

A NAV revizorai egy fiktív számlákat kibocsátó céget vizsgáltak. Az ügyben érintett egyik partnercég azonban nem várta meg az ellenőrzés kimenetelét: „korrigálta” korábbi áfa-bevallásait, és azonnal befizetett 210 millió forintnyi áfát és önellenőrzési pótlékot az államkasszába.

2025. 09. 07.
Illusztráció Forrás: Shutterstock
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – a fiktív számlázási láncolatok felszámolása érdekében – nemcsak a fiktív számlákat kibocsátó cégeket, hanem azok üzleti partnereit is vizsgálja. Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság munkatársai is így jártak el, amikor egy ilyen ügyben ellenőrzést indítottak. Úgy tűnik, hogy az adóhivatalnak ezt az ellenőrzési gyakorlatát már a cégek is ismerik. A vizsgálat hírére ugyanis komoly lépésre szánta el magát az egyik partnercég.

NAV
Fiktív számlákat kibocsátó vállalkozásnál tartottak ellenőrzést a NAV emberei
(Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Bár a NAV ekkor még csak a számlakibocsátó céget ellenőrizte, a partnercég képviselője már nyilatkozatban jelezte: a jelentős adóigazgatási kockázatok miatt nem kíván élni az adólevonási jogával az érintett számlák után. Vagyis lemondott az ezek alapján érvényesíthető pénzügyi előnyökről – derül ki a NAV közleményéből.

A cég nemcsak nyilatkozott, hanem konkrét lépéseket is tett: több évre visszamenőleg önellenőrzéseket nyújtott be, amelyek eredményeként több mint 170 millió forinttal nőtt az áfakötelezettsége. A vállalkozás az így keletkezett kötelezettséget, valamint az önellenőrzési pótlékot – összesen több mint 210 millió forintot – teljes egészében megfizette.

