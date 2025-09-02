Drága, de nem létező okostelefonokkal rövidítették meg az államkasszát

Milliárdos adócsalás miatt emeltek vádat egy mobiltelefonokkal kereskedő csoport tagjai ellen Szegeden – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. Az öttagú bűnszervezet 2017-ben olyan céghálót hozott létre, amely nagy értékű mobiltelefonokról kiállított fiktív számlákat felhasználva jogosulatlanul igényelt vissza áfát.

A bűnszervezettel kapcsolatba került cégek 2021-ig több mint 3,5 milliárd forint áfát igényeltek vissza.

Az illegálisan szerzett vagyont a cégek és a bűnszervezeti tagok megosztották egymás között.

A főügyészség a vádlottakkal egyezséget kötött, akik a bűnösségük beismerése mellett összesen 1,2 milliárd forint megtérítését vállalták. A költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a bűnszervezet öt tagja mellett további tizennyolc gyanúsítottal szemben emeltek vádat a Szegedi Törvényszék előtt.