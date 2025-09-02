Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Veszélyes hulladékkal töltötte fel a telkét, börtönt kaphat érte

Összesen 259 tonna szemét, autóalkatrészek és azbeszt is került a területre.

Munkatársunktól
2025. 09. 02. 10:08
Vádat emeltek egy férfi ellen, aki veszélyes hulladékot is tartalmazó, csaknem 259 tonna hulladékkal tüntette el az általa lakott ingatlanhoz tartozó telek egyenetlenségeit egy Balatonlelléhez közeli községben – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség. A vádhatóság beszámolója szerint a negyvenes éveiben járó vádlott 2021 novemberében elhatározta, 

hogy a bérelt lakóház mögötti domboldalas részt a telken álló kis ház elbontásából származó, feleslegessé vált, palát is tartalmazó építőanyaggal, autóbontásból származó autóalkatrészekkel, továbbá az ingatlan felújításából visszamaradt anyagokkal tölti fel, majd földet szór rá. Anyagi ellenszolgáltatás fejében pedig azt is megengedte, hogy ismeretlenek szemetet borítsanak a területre. 

 

A vádlott – a fonyódi rendőrök 2023 májusában megtartott helyszíni szemléjéig – mintegy 312 köbméter kevert hulladékot, egyebek mellett az egészségre káros azbesztet is tartalmazó építőanyagot halmozott fel.

Az ügyészség a férfival szemben veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

