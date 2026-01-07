Zinédine Zidane állva tapsolt, még senki sem járt túl a fia eszén

Az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében Mali Tunéziát (tizenegyesek után 2-1), Szenegál Szudánt (3-1), Egyiptom Benint (hosszabbítás után 3-1), Elefántcsontpart Burkina Fasót (3-0), Kamerun Dél-Afrikát (2-1), Marokkó Tanzániát (1-0), Algéria a Kongói Demokratikus Köztársaságot (hosszabbítás után 1-0), Nigéria pedig Mozambikot búcsúztatta (4-0). A góllövőlistát a marokkói Brahim Díaz vezeti négy góllal, mögötte a nigériai Ademola Lookman áll, akinek három találata mellett négy gólpassza is van. A kapusok között Luca Zidane viszi a prímet, Zinédine Zidane fia még gólt sem kapott a tornán.

Zinédine Zidane élőben szurkolt fiának, Luca Zidane-nak a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni meccsen is. Fotó: AFP/Gabriel Bouys

A Zidane név kötelez? Remekel a Real Madrid-legenda fia

Luca Zidane nem enged neve nyomásának, igyekszik a saját útját járni Algériával az Afrikai Nemzetek Kupáján. Zinédine Zidane 27 éves fia eddig gólt sem kapott a tornán: tökéletesen lehozott két csoportmeccset (3-0 Szudán és 1-0 Burkina Faso ellen), majd miután visszatért a kapuba, a Kongói DK elleni nyolcaddöntőt is. A Real Madriddal mindent megnyerő édesapa a helyszínen szurkol fiának, csakúgy, mint az édesanyja és az öccse.

Örülök, hogy itt vannak, hogy támogatnak

– nyilatkozta Luca Zidane az SNTV-nek ezen a héten.

Luca Franciaországban született spanyol anyától, és az algériai szövetség meghívására úgy döntött, hogy nagyszülei hazáját képviseli. Az Afrikai Nemzetek Kupáján Alexandre Oukidja térdsérülése miatt kapott lehetőséget, aki egyébként valószínűleg kezdő lett volna.

Büszkeség számomra, hogy képviselhetem a hazámat és játszhatok az Afrikai Nemzetek Kupáján. Nagyszerű élmény.

Luca Zidane, akárcsak három testvére, a Real Madrid ifjúsági akadémiáján nevelkedett. A felnőttcsapatban többnyire tartalékkapusként szerepelt, majd 2019-ben kölcsönbe távozott a több játéklehetőség reményében – jelenleg a spanyol másodosztályú Granada játékosa.

A Real Madrid legendáját óriási üdvrivalgás fogadta a mérkőzés előtt. Zinédine Zidane öröme Algéria sikere után:

Élesedik a küzdelem

Nyolc válogatottra szűkült a mezőny az Afrikai Nemzetek Kupáján. A negyeddöntős párharcokat január 9–10-én vívják majd. Az elődöntők négy nappal később, a döntő pedig 18-án lesz.

Afrikai Nemzetek Kupája, negyeddöntő Péntek:

Mali—Szenegál 17.00

Kamerun—Marokkó 20.00 Szombat:

Algéria—Nigéria 17.00

Egyiptom—Elefántcsontpart 20.00

