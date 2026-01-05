Benin ellen szenvedett Szoboszlai klubtársa az Afrika Kupán

A hétfői első nyolcaddöntőben az egyiptomi Marvan Attia a 69. percben talált be, ám szűk negyedóra múlva Jodel Dossou egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás. Jasszer Ibrahim a 99. percben ismét az egyiptomiakat juttatta előnyhöz, és a végén még a Liverpooltól elengedett Mohamed Szalah – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa – is eredményes volt.

Eredmény, nyolcaddöntő: Egyiptom-Benin 3-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után