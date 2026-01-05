EgyiptomBeninAfrika Kupa

Benin ellen szenvedett Szoboszlai klubtársa az Afrika Kupán

Egyiptom hosszabbítás után 3-1-re legyőzte Benin csapatát és bejutott a negyeddöntőbe a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 20:17
Egyiptom nehezen jutott tovább Benin ellen Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétfői első nyolcaddöntőben az egyiptomi Marvan Attia a 69. percben talált be, ám szűk negyedóra múlva Jodel Dossou egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás. Jasszer Ibrahim a 99. percben ismét az egyiptomiakat juttatta előnyhöz, és a végén még a Liverpooltól elengedett Mohamed Szalah – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa – is eredményes volt.

Eredmény, nyolcaddöntő: Egyiptom-Benin 3-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.