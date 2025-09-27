Zidane nagy lépést tett, hogy ott legyen a 2026-os futball-vb-n

Zinédine Zidane a a labdarúgás és a futball-vb legendája. A francia válogatottal világ- és Európa-bajnok játékos négy fia is futballista lett. Zidane fiai közül a legfiatalabb, Elyaz a következő napokban a chilei U20-as világbajnokságon szerepelhet a francia csapat színeiben. A felnőttek között még Zidane egyik fia sem szerepelt vb-n, de a múlt héten Luca Zidane tett egy nagy lépést a 2026-os torna felé: Franciaország helyett Algériát képviselheti.

Zinédine Zidane fia, a kapus Luca Zidane Franciaország helyett Algéria színeiben szerepelhet a 2026-os futball-vb-n (Fotó: NurPhoto via AFP/Fermin Rodriguez)

A család továbbra is leghíresebb tagja, Zinédine Zidane Franciaországban született, de algériai bevándorlók gyermekeként, azaz Luca Zidane a nagyszülei révén dönthetett Algéria mellett.

Enzo Zidane, a legidősebb fiú már visszavonult

Zidane fiai közül a legidősebb viszont nem Franciaország és nem is Algéria színeiben játszott először, hanem a spanyol U15-ös válogatottban. Ez a lehetőség spanyol származású édesanyjuk, Veronique Fernández révén adódott a fiúk előtt, de csak Enzo élt vele, aki édesanyja nevét használva, Enzo Fernándezként futballozott.