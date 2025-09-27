Zinédine Zidanefoci vb 2026algériai fociválogatottLuca Zidanefrancia labdarúgó-válogatott

Zidane nagy lépést tett, hogy ott legyen a 2026-os futball-vb-n

Chilében szombaton kezdődik az U20-as labdarúgó-világbajnokság. A francia keretben ismerős nevet találunk: Elyaz Zidane a korábbi aranylabdás klasszis, Zinédine Zidane legfiatalabb fia. Elyaz három bátyját is láthattuk a pályán, s a 2026-os, amerikai–kanadai–mexikói futball-vb-n is vehet részt Zidane, de Luca nem francia színekben teszi meg ezt. Zinédine Zidane a 2026-os világbajnokság után lehet francia szövetségi kapitány.

Koczó Dávid
2025. 09. 27. 6:39
A Real Madrid 2017-es BL-győzelmét ünnepli Zinédine Zidane mellett Elyaz, Veronique mama, Théo és Enzo Zidane is Fotó: AFP/Javier Soriano
Zinédine Zidane a a labdarúgás és a futball-vb legendája. A francia válogatottal világ- és Európa-bajnok játékos négy fia is futballista lett. Zidane fiai közül a legfiatalabb, Elyaz a következő napokban a chilei U20-as világbajnokságon szerepelhet a francia csapat színeiben. A felnőttek között még Zidane egyik fia sem szerepelt vb-n, de a múlt héten Luca Zidane tett egy nagy lépést a 2026-os torna felé: Franciaország helyett Algériát képviselheti.

Zinédine Zidane fia, a kapus Luca Zidane Franciaország helyett Algéria színeiben szerepelhet a 2026-os foci vb-n
Zinédine Zidane fia, a kapus Luca Zidane Franciaország helyett Algéria színeiben szerepelhet a 2026-os futball-vb-n (Fotó: NurPhoto via AFP/Fermin Rodriguez)

A család továbbra is leghíresebb tagja, Zinédine Zidane Franciaországban született, de algériai bevándorlók gyermekeként, azaz Luca Zidane a nagyszülei révén dönthetett Algéria mellett.

Enzo Zidane, a legidősebb fiú már visszavonult

Zidane fiai közül a legidősebb viszont nem Franciaország és nem is Algéria színeiben játszott először, hanem a spanyol U15-ös válogatottban. Ez a lehetőség spanyol származású édesanyjuk, Veronique Fernández révén adódott a fiúk előtt, de csak Enzo élt vele, aki édesanyja nevét használva, Enzo Fernándezként futballozott.

Ebben az is szerepet játszhatott, hogy az édesapjához hasonlóan középpályás Enzo el akarhatta kerülni az állandó összehasonlításokat. Ezt nehezebbé tette, hogy éppen Zinédine Zidane volt az, aki bevetette az első csapatban a Real Madrid saját nevelésű játékosát.

Enzo szerepelt a spanyol után francia utánpótlás-válogatottban is, de a magasra tett családi léchez viszonyítva nem futott be nagy karriert, Svájcban, Portugáliában, majd a spanyol és a francia másodosztályban játszott, mielőtt 2024-ben, 29 évesen visszavonult.

Luca Zidane: irány Algéria!

A másodszülött fiú, Luca Zidane a posztjával már elkerülte, hogy az édesapjához hasonlítgassák: kapus lett. Őt is az édesapja vetette be először a Real Madrid első számú csapatában, de előtte már Luca lett az első Zidane fiú, aki vb-n játszhatott. 2015-ben ő volt Franciaország első számú kapusa az U17-es világbajnokságon, de a Costa Rica elleni nyolcaddöntő tizenegyespárbajában nem tudott hőssé válni, egyet sem védett.

A felnőtt válogatottságra Franciaországban nem volt esélye, így Luca Zidane a múlt héten úgy döntött, hogy Algéria mellett teszi le a voksát a 2026-os vb-részvétel reményében.

Algéria már-már a 2026-os, amerikai–kanadai–mexikói tornán érezheti magát, két fordulóval a zárás előtt négy pont az előnye a legközelebbi riválisok előtt a csoportjában, s az októberi záráson az egyik ellenfele a hatosból lefelé kilógó Szomália lesz.

Az kevésbé egyértelmű, hogy Luca Zidane az országváltás után azonnal első számú kapus lesz, de azért jó esély van rá. A Transfermarkt a spanyol másodosztályú Granada első számú kapusaként immár Zidane a legértékesebb algériai kapus másfél millió euróval, a riválisai közül Anthony Mandréa a francia másodosztályban, a többiek az algériai bajnokságban védenek. Ha nem is állítja Vladimir Petkovic szövetségi kapitány azonnal a kapuba Luca Zidane-t, az szinte kizárható, hogy a vb előtti nagy „igazolás” még a keretbe se kerüljön be a 2026-os világbajnokságon.

Zidane-gól Algéria színeiben a futball-vb-n

Ha Luka Zidane tényleg ott lesz a jövő évi vb-n, akkor sem az első algériai vb-résztvevő lesz a híres családnévvel. Djamel Zidane Algéria első két vb-keretének (1982, 1986) volt a tagja, az utóbbi tornán még gólt is szerzett Észak-Írország ellen. Ő azonban csupán névrokona cikkünk főszereplőinek.

 

Théo Zidane nem debütálhatott a Real Madridban

A születési sorrendben harmadik Théo Zidane apjához és Enzóhoz hasonlóan szintén középpályás. Bár ült BL-meccsen is a Real Madrid kispadján, ő bátyjaival ellentétben nem mutatkozott be az első csapatban, mielőtt 2024-ben a másodosztályú Córdobához igazolt. Ott Théo Zidane alapember lett, a tavalyi idényben 36 bajnokin 5 gólt lőtt a középmezőnyben végzett csapatban.

Utánpótlás-szinten ő is Franciaországot képviselte, vb-n ugyan nem, de a 2019-es U17-es Európa-bajnokságon járt a fiatal Kékekkel, jobbára csereként kapott lehetőséget az elődöntőig jutott francia válogatottban. A felnőtt válogatottságtól azonban ő egyelőre még Algéria esetében is messze lenne, Spanyolország vagy Franciaország szóba sem jöhet.

Elyaz Zidane: kezdődik a világbajnokság

A legfiatalabb fiú, Elyaz a család egyetlen ballábas futballistája – bár édesapja a leghíresebb gólját ballal szerezte, azért eredendően ő is jobblábas volt. Elyaz a védelem közepén vagy bal oldalán játszik, a Real Madrid utánpótlásából 2024-ben a Real Betishez távozott.

A sevillai klubnak egyelőre a harmadosztályú tartalékcsapatában mutatkozott be a 19 éves futballista, a következő napokban viszont nem zöld-fehér, hanem kék mez feszülhet rajta. Elyaz Zidane is bekerült ugyanis az édesapjával együtt világbajnoki címet nyert Bernard Diomede szövetségi edző vb-keretébe. A Chilében szombaton kezdődő U20-as világbajnokságon Franciaország Dél-Afrikával, az USA-val és Új-Kaledóniával szerepel egy csoportban.

Zinédine Zidane: adott a visszaút a vb-re

Nyugodtan kijelenthetjük: Zinédine Zidane egyik fia esetében sem valószínű, hogy túlszárnyalnák édesapjuk sikereit. Az elegáns stílusú futballista a francia válogatottal világ- és Európa-bajnok lett, győztes gólt szerzett a 2002-es BL-döntőben, 1998-ban pedig megkapta az Aranylabdát is.

A futball-vb-kkel szélsőséges a viszonya: Zinédine Zidane egyike a mindössze öt futballistának, aki két világbajnoki döntőben is gólt szerzett – Vavá, Pelé, Breitner és Mbappé szerepel még a listán –, viszont tagja egy még szűkebb körnek is: Zidane két világbajnokságon is kapott piros lapot, ezt rajta kívül csak Rigobert Song mondhatja el magáról.

Zidane edzőként is történelmet írt, a Real Madrid kispadján egymás utáni három idényben is megnyerte a Bajnokok Ligáját, a BL-érában sem ezelőtt, sem azóta nem jött össze még a duplázás sem. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – Zidane máshol nem keresett edzői munkát.

A hírek szerint viszont a háttérben már megszületett a megegyezés: a 2026-os világbajnokság után ő veszi majd át Didier Deschamps helyét Franciaország kispadján. S ha Zidane ott is jól teljesít, a 2030-as vb-n is ő lehet a szövetségi kapitány.

 

