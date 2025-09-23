  • Magyar Nemzet
  Dembélé Aranylabdája miatt még mindig forrnak az indulatok Liverpoolban és Párizsban
Dembélé Aranylabdája miatt még mindig forrnak az indulatok Liverpoolban és Párizsban

A BL-győztes Paris Saint-Germain francia csatára, Ousmané Dembélé az első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát hétfő este. A friss győztes labdarúgó elsősorban édesanyjának mondott köszönetet. A könnyeivel küszködő támadónak a Barcelona tinisztárja, Lamine Yamal is gratulált, akinek apja nehezen vette tudomásul, hogy nem a fia nyert. A Liverpool szurkolói a csapakapitányuk, a holland Virgil van Dijk és Mohamed Salah méltatlannak gondolt helyezései miatt dühöngtek. Amíg Dembélét Párizsban ünnepelték, addig a társai Marseille-ben verekedtek, mivel az eddig veretlen Paris Saint-Germain elveszítette a botrányokkal tarkított fehér-kékek elleni derbit.

2025. 09. 23. 13:03
Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Nem történt meglepetés az Aranylabda-gála legfontosabb díjánál hétfő este, a France Football a PSG játékosának, Ousmane Dembélének ítélte oda az elismerést. A Paris Saint-Germainnel többek között bajnok és BL-győztes labdarúgó Franciaország nyolcadik Aranylabdáját szerezte meg – a háromszoros győztes Michel Platini mellett Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane és Karim Benzema nyert korábban –, ezzel a kétszeres világbajnok nemzet beérte az eddigi legeredményesebb Argentínát, melynek mind a nyolc elismerése Lionel Messi révén jött össze. A friss aranylabdás Dembélének a második helyezett Lamine Yamal is gratulált, a Barcelona tinisztárjának az édesapja viszont nehezen vette tudomásul a végeredményt. A végletekig elérzékenyült Dembélét viszont ez egy cseppet sem zavarta, a támadó a beszédében elsősorban az édesanyját emelte ki a díj átvételekor.

Az Aranylabdát-nyerő Dembélé nagyon elérzékenyült, mikor Ronaldinhótól megkapta a díjat.
Az Aranylabdát nyerő Dembélé nagyon elérzékenyült, mikor Ronaldinhótól megkapta a díjat. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az Aranylabdát nyerő Dembélé elérzékenyült

Az előző idényben 53 tétmeccsen 35 gólig és 16 gólpasszig jutó francia támadó nem tudta visszatartani a könnyeit, amikor az édesanyjáról beszélt, végül az est egyik házigazdája, Kate Scott hívta fel a színpadra a boldog szülőt, aki aztán megvigasztalta a PSG klasszisát, akit annak idején a Barcelona 98 millió euróval kevesebbért tudott eladni, mint megvenni.

Szeretnék köszönetet mondani az édesanyámnak is. Mindig itt voltál nekem, mama, itt, mellettem. A családommal nagyon sok mindenen átmentünk, de mindig összetartunk

 – mondta el a győztes Dembélé. A francia válogatott játékos sikerével folytatódott az a sorozat is, hogy 2013 óta csak 28 esztendős vagy idősebb játékos diadalmaskodott. Az előző ennél fiatalabb győztes az akkor 25 éves Lionel Messi volt 2012-ben. Messi csapattársa is volt a Barcelonában annak a klasszisnak, akitől Dembélé átvehette a díjat Párizsban.

Az Aranylabda minden profi labdarúg álma, Dembélé most megkapta.
Az Aranylabda minden profi labdarúgó álma, Dembélé most megkapta Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ez az egyik legjobb dolog, amit elértem az eddigi karrierem során. Hogy Ronaldinhótól vehetem át a díjat, a labdarúgás legendájától, valami egészen elképesztő. A Paris Saint-Germain egy hihetetlen család, már az első napomtól kezdve csodálatos volt hozzám mindenki, az elnök pedig az első kapcsolatfelvételtől kivételes volt. Szeretném megköszönni a PSG stábjának is, Luis Enrique karrierem egyik legfontosabb személye 

– dicsérte a 2005-ös Aranylabda győztesét, Ronaldinhót és a PSG spanyol trénerét a meghatódott Dembélé.

Lamine Yamal apja kiakadt

Az idei Aranylabda-gála sem múlhatott el botrányos megnyilatkozások nélkül, ám ezúttal a Real Madrid küldöttségén kívül legalább minden érdekelt ott volt Párizsban. Sőt, a Barcelona 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal egy népes, húszfős családi és baráti társasággal jelent meg a díjátadón, de a rokonoknak csalódniuk kellett, mivel Ousmane Dembélé lett a befutó. 

A Barcelona csodatinije kénytelen volt megelégedni a legjobb utánpótláskorú játékos díjával.

 Yamal gratutált a győztesnek, de az édesapja, Mounir Nasraoui egyáltalán nem volt elragadtatva fia vereségétől az Aranylabda-szavazáson. 

Lamine Yamal csalódott volt, de gratulált Dembélének.
Lamine Yamal csalódott volt, de gratulált Dembéléne. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Miután megtudta, hogy Dembélé a győztes, Nasraoui azonnal egy, „a jövő év a miénk” kijelentéssel reagált a spanyol újságíróknak, s kijelentette, ugyan nem rabolták ki a fiát, de hatalmas erkölcsi kárt okoztak neki. Azonban nemcsak Yamal apja volt, aki dühbe gurult az Aranylabda-szavazás végeredménye láttán.

A Liverpool-szurkolók háborogtak

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársának, a holland Virgil van Dijknak nem lehetnek jó emlékei az Aranylabda-gálákról, mert amikor a Liverpool 2019-ben megnyerte a BL-t, győzhetett volna, de „csak” második lett Lionel Messi mögött. Azóta pedig a jelölésig is mindössze kétszer jutott el, 2022-ben a 22. lett, most pedig csak 28., ami felháborítja a Vörösök táborát. A Liverpool szurkolói közül nagyon sokan gondolják úgy, hogy most a legjobb tízben lett volna a helye, és az X-en vezették le a frusztrációjukat.

Virgil van Dijk a Liverpool szurkolóinak nagy kedvence, akik szomorúak voltak a védő helyezése miatt az Aranylabda-szavazáson.
Virgil van Dijk a Liverpool szurkolóinak nagy kedvence, akik szomorúak voltak a védő helyezése miatt az Aranylabda-szavazáson. Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Vörösök másik klasszisa, az egyiptomi Mohamed Salah sem lehetett túl boldog. A tavalyi szezon végén Angliában a futballszakírók szavazásán Szalah elsöprő fölénnyel lett a Premier League legjobbja. Ő lett a gólkirály 29 góllal, és adott 18 gólpasszt is. Minden sorozatot nézve pedig a szezonban 52 meccsen 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett.

 Az Aranylabda-szavazáson azonban Szalahnak hétfőn be kellett érnie a negyedik hellyel Ousmané Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) és Vitinha (PSG) mögött.

 A Vörösöktől legutóbb Michael Owen nyert el 2001-ben, azóta Virgil van Dijk (2019) és Sadio Mané (2022) a második helyen végzett, most pedig Szalah az eddigi legjobb helyezését elérve futott be a negyedik helyre. Némi gyógyírként a Liverpool FC az Instagram-odalán egy érzelmes posztot osztott meg Szalahról. 

A PSG játékosai verekedtek a biztonságiakkal

A párizsi szurkolók számára éppen a francia fővárosban megrendezett Aranylabda-gálán lehetett volna a nap csúcspontja, miután a csapat sérült támadója, Ousmane Dembélé kapta a legrangosabb egyéni díjat, viszont a francia bajnokságban addig száz százalékos PSG kisebb meglepetésre 1-0-ra kikapott az Olympique de Marseille együttesétől.  A Marseille 2011 óta először tudta legyőzni a Stade Vélodrome-ban nagy riválisát. Ráadásul a találkozó végén a PSG labdarúgói összecsaptak a fekete ruhát viselő biztonsági személyzet tagjaival, és végül úgy kellett szétválasztani a feleket.

Ahogy a meccset, úgy az Aranylabda-szavazást sem követő brazil Neymarnak is nagy arcul csapás lehetett Dembélé díja, bár a jelenleg a Santosban futballozó támadó már jó pár éve a jelöltek között sincs. Az elképesztő technikai képzettséggel rendelkező játékos sajnos már levezet hazájában, és régi-új hobbiját, a pókert is előtérbe helyezi. Így volt ez hétfő este is, miközben a PSG minden babért learatott Párizsban, Neymar pókerezett.

Az Arsenal támadója Gyökeres Viktor is díjat kapott az Aranylabda-gálán.
Az Arsenal támadója, Gyökeres Viktor is díjat kapott az Aranylabda-gálán. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Akinek viszont Dembélén kívűl volt oka örömre hétfő este, az az Arsenal 26 éves támadója, Gyökeres Viktor. A magyar gyökerekkel rendelkező labdarúgó a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát vehette át a francia fővárosban. 

Gyökeres az előző idényt még a portugál Sportingnál töltötte, ahol minden sorozatot figyelembe véve 52 tétmeccsen 54 gólt rúgott. 

Ugyanakkor nemcsak Spanyolországban, hanem Angliában is sokan megkérdőjelezték a díjátadó után, hogy a svéd támadónak kellett-e kapni ezt az elismerést. Ennek ellenére Gyökeres büszke lehet az Aranylabda-szavazáson elért 15. helyezésére, hiszen így olyan futballistákat előzött meg, mint az előző év másodikát, Viníciust (16.), a Gerd Müller-díj kétszeres győztesét, Robert Lewandowskit (17.), a PSG BL-győztes portugál középpályását, Joao Nevest (19.), és a Manchester City támadóját, Erling Haalandot (26.) 
Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

Ousmané Dembélé (francia, PSG)
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
3. Vitinha (portugál, PSG)
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)
11. Pedri (spanyol, Barcelona)
12. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, PSG)
13. Harry Kane (angol, Bayern München)
14. Désiré Doué (francia, PSG)
15. Gyökeres Viktor (svéd, Arsenal)
16. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
18. Scott McTominay (skót, Napoli)
19. Joao Neves (portugál, PSG)
20. Lautaro Martínez (argentin, Inter)
21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
24. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
25. Denzel Dumfries (holland, Inter)
26. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
27. Declan Rice (angol, Arsenal)
28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool)
29. Florian Wirtz (német, Liverpool)
30. Michael Olise (francia, Bayern München)

 

 

