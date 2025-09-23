Dembélé Aranylabdája miatt még mindig forrnak az indulatok Liverpoolban és Párizsban

Nem történt meglepetés az Aranylabda-gála legfontosabb díjánál hétfő este, a France Football a PSG játékosának, Ousmane Dembélének ítélte oda az elismerést. A Paris Saint-Germainnel többek között bajnok és BL-győztes labdarúgó Franciaország nyolcadik Aranylabdáját szerezte meg – a háromszoros győztes Michel Platini mellett Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane és Karim Benzema nyert korábban –, ezzel a kétszeres világbajnok nemzet beérte az eddigi legeredményesebb Argentínát, melynek mind a nyolc elismerése Lionel Messi révén jött össze. A friss aranylabdás Dembélének a második helyezett Lamine Yamal is gratulált, a Barcelona tinisztárjának az édesapja viszont nehezen vette tudomásul a végeredményt. A végletekig elérzékenyült Dembélét viszont ez egy cseppet sem zavarta, a támadó a beszédében elsősorban az édesanyját emelte ki a díj átvételekor.

Az Aranylabdát nyerő Dembélé nagyon elérzékenyült, mikor Ronaldinhótól megkapta a díjat. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az Aranylabdát nyerő Dembélé elérzékenyült

Az előző idényben 53 tétmeccsen 35 gólig és 16 gólpasszig jutó francia támadó nem tudta visszatartani a könnyeit, amikor az édesanyjáról beszélt, végül az est egyik házigazdája, Kate Scott hívta fel a színpadra a boldog szülőt, aki aztán megvigasztalta a PSG klasszisát, akit annak idején a Barcelona 98 millió euróval kevesebbért tudott eladni, mint megvenni.

Szeretnék köszönetet mondani az édesanyámnak is. Mindig itt voltál nekem, mama, itt, mellettem. A családommal nagyon sok mindenen átmentünk, de mindig összetartunk

– mondta el a győztes Dembélé. A francia válogatott játékos sikerével folytatódott az a sorozat is, hogy 2013 óta csak 28 esztendős vagy idősebb játékos diadalmaskodott. Az előző ennél fiatalabb győztes az akkor 25 éves Lionel Messi volt 2012-ben. Messi csapattársa is volt a Barcelonában annak a klasszisnak, akitől Dembélé átvehette a díjat Párizsban.

Az Aranylabda minden profi labdarúgó álma, Dembélé most megkapta Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ez az egyik legjobb dolog, amit elértem az eddigi karrierem során. Hogy Ronaldinhótól vehetem át a díjat, a labdarúgás legendájától, valami egészen elképesztő. A Paris Saint-Germain egy hihetetlen család, már az első napomtól kezdve csodálatos volt hozzám mindenki, az elnök pedig az első kapcsolatfelvételtől kivételes volt. Szeretném megköszönni a PSG stábjának is, Luis Enrique karrierem egyik legfontosabb személye

– dicsérte a 2005-ös Aranylabda győztesét, Ronaldinhót és a PSG spanyol trénerét a meghatódott Dembélé.