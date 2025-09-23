Aranylabda-gálaLamine YamalRonaldo

Yamal, a sértődős kamasz

Lamine Yamal és tábora ugyan csalódott a végeredmény miatt, de ettől még győzött az igazság. Dióhéjban így foglalhatjuk össze a 2025-ös Aranylabda-szavazás végeredményét. A Barcelona csupán 18 éves csillagának nincs oka lógatni az orrát, hiszen Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is a vert mezőnyben található, ha a kérdést úgy tesszük fel, kicsoda minden idők legfiatalabb aranylabdása.

Novák Miklós
2025. 09. 23. 8:37
Lamine Yamalnak egyelőre be kell érnie a legjobb 21 éven aluli játékos címmel Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Tavaly Vinícius és a Real Madrid sértődött vérig, idén az édesapjával az élen Lamine Yamal és köre – csak remélhetjük, a Barcelona kimarad belőle – játssza el a szokásos műbalhét.

Lamine Yamalnak nem Ousmane Dembélét, nem is Cristiano Ronaldót és Lionel Messit, hanem a brazil Ronaldót kell megelőznie
Lamine Yamalnak nem Ousmane Dembélét, nem is Cristiano Ronaldót és Lionel Messit, hanem a brazil Ronaldót kell megelőznie Fotó: AFP

Lamine Yamalt szükségtelen magasztalni. Nem csak minden vérmes drukker, még az elvont filozófus, a sarkvidéki jégtömb olvadására szakosodott blogger, sőt Öreg néne és az őzikéje is pontosan tudja, az ifjú spanyol csillaga olyan meredeken ívek fölfelé, hogy hamarosan a Holdról is jól látható.

A Barcelona szélsője már 18 évesen mindent tud a labdarúgásból. Egy dolgot leszámítva: veszíteni még nem tanult meg. Most eljött a pillanat, ebből is leckét kapott.

Mintha ezzel is a kétségbevonhatatlan sikerét akarta volna demonstrálni, Lamine Yamal magabiztosan, népes pereputtyal vonult be Párizsba, még a Diadalív is haptákba vágta magát. Aztán jött a zsíros kenyér effektus, ahogy Böde Danitól megtanulhattuk a pofára esés tényállását a labdarúgásban. Nem ő, hanem Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát. Teljesen megérdemelten, tegyük hozzá. Dembélé képességeit is hiba lenne firtatni, ő is üstökös tehetségként robbant be, csupán 21 évesen már világbajnokká avanzsált, ám éveken át mégis hiányérzetünk lehetett vele szemben. Párizsban aztán megemberelte magát, a Bajnokok Ligája-győztes és a klubvilágbajnokságon is egészen a döntőig menetelő PSG vezéregyéniséggé lépett elő. Az eredmények alapján, nem is vitás, neki járt az Aranylabda.

Kik Lamine Yamal nagy elődei?

Nem is Lamine Yamal mint futballista, hanem a spanyol tini körüli felhajtás jelentett rá veszély. Az sem kérdéses, hogy a Barcelona kiválósága a közeljövő, sőt talán már a jelen legnagyobb sztárja.

S kínálta magát a jól eladható nagy sztori, a marketingesek álma: minden idők legfiatalabb győzteseként vehette volna át az Aranylabdát.

Letaszítva e képzeletbeli trónról Ronaldót. De nem ám Cristianót, hanem a Fenomént, a brazil Ronaldót, aki továbbra is minden idők legifjabb nyertese, nem csupán CR7-et, hanem a nyolcszor kitüntetett Lionel Messit is megelőzve.

Lamine Yamalt az vigasztalhatja, amennyiben az új módi szerint a következő években is szeptemberben tartják a gálát, akkor három éve is van arra, hogy megelőzze Ronaldót. A Fenomén ugyanis 21 évesen is három hónaposan kapta az aranylabdát, Yamal pedig július 13-án ünnepelte a tizennyolcadik születésnapját.

Aligha kérdéses, hogy ez a három év elégnek ígérkezik a rekorddöntésre. Remélhetőleg arra is, hogy Lamine Yamal végre férfivá érjen. Mert hétfő este úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett kamasz.

Az Aranylabda legfiatalabb győztesei, top 10:

HelyezésNévKlub / ÉvÉletkor a díj átvételekor
1.RonaldoInter, 199721 év, 3 hónap, 5 nap 
2.Michael OwenLiverpool, 200122 év, 4 nap
3.Lionel MessiBarcelona, 200922 év, 5 hónap, 7 nap
4.George BestManchester United, 196822 év, 7 hónap, 2 nap
5.Oleg BlohinDinamo Kijev, 197523 év, 5 hónap, 2 nap
6.Cristiano RonaldoManchester United, 200823 év, 9 hónap, 29 nap
7.EusébioBenfica, 196523 év, 11 hónap, 3 nap
8.Marco van BastenAC Milan, 198824 év, 1 hónap, 27 nap
9.Johan CruyffAjax, 197124 év, 8 hónap, 3 nap
10.Luis SuárezBarcelona, 196025 év, 7 hónap, 10 nap

 

