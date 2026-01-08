Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. Erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből
Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá, amely kilépteti az USA-t számos nemzetközi szervezetből. Az Egyesült Államok 66 intézmény finanszírozását függeszti fel. A döntés az ENSZ több szakosított szervét, valamint más nemzetközi együttműködéseket is érint.
A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.
Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint a Globális Terrorellenes Fórumot.
Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többek között megállapította, hogy „a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”.
Hozzátették, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.
Borítókép: ENSZ logó (Fotó:AFP)
