Yamal apja máris hisztizik az Aranylabda miatt, komoly erkölcsi kárról beszél

Ahogyan azt sejteni lehetett, az idei Aranylabda-gála sem múlhatott el botrányos megnyilatkozások nélkül, ám ezúttal a Real Madrid küldöttségén kívül legalább minden érdekelt ott volt Párizsban. Sőt, a Barcelona 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal egy népes, húszfős családi és baráti társasággal jelent meg a díjátadón, és miután ez még korábban kitudódott, volt, aki arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy kizárólag a katalánok gyémántja nyerheti az idei Aranylabdát. Aztán kiderült, a szakemberek által már korábban végső esélyesnek tartott Ousmane Dembélé lett a befutó, aki az elmúlt szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát, míg ezüstérem került a nyakába a nyári klubvilágbajnokságon. Yamal ugyan szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést, a Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek.

Noha nem erre számított, Lamine Yamal elismerte a francia teljesítményét, és gratulált az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélének. Fotó: X/Twitter

Yamal édesapja máris elkezdte feszíteni a húrt a két világsztár között

A Barcelona 18 éves klasszisának édesapját, Mounir Nasraouit különösen az sem hatotta meg, hogy fia történelmet írt azzal, hogy egymás után másodszor lett a világ legjobbja a 21 éven aluli játékosok között, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában. Ugyanis a Marca szerint az Aranylabdát kellett volna a fiának megkapnia, Yamal a világ legjobb focistája, és nem pedig Dembélé.

Dembélé 2024/25-ös statisztikája

francia bajnokság: 29 meccs, 21 gól, nyolc gólpassz

francia kupa: négy meccs, három gól, egy gólpassz

Bajnokok Ligája: 15 meccs, nyolc gól, hat gólpassz

klubvilágbajnokság: négy meccs, kettő gól, egy gólpassz

Bajnokok Trófeája: egy meccs, egy gól

Összesen: 53 meccs, 35 gól, 16 gólpassz

elnyert trófeák: BL, francia bajnokság és kupa, Bajnokok Trófeája

Yamal sportszerűen gratulált Dembélének, 18 évesen okosabban viselkedett, mint az édesapja:

When Lamine Yamal congratulate Ousmane Dembele after his victory at the 2025 Ballon d'Or pic.twitter.com/bsoD2ppqDI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Yamal 2024/25-ös statisztikája

spanyol bajnokság: 35 meccs, kilenc gól, 15 gólpassz

spanyol kupa: öt meccs kettő gól, hat gólpassz

spanyol szuperkupa: kettő meccs, kettő gól

Bajnokok Ligája: 13 meccs, öt gól, négy gólpassz

Összesen: 55 meccs, 18 gól, 25 gólpassz

elnyert trófeák: spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes.

A fenti adatokból is jól látszik, a két játékos pazar szezont teljesített, míg Dembélé a befejezéseknél, addig Yamal inkább az előkészítésnél vállalt fontos szerepet, és a különbséget vélhetően a BL-trófea jelentette, mely a PSG játékosa felé billentette el a mérleget.