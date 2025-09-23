Yamal apja máris hisztizik az Aranylabda miatt, komoly erkölcsi kárról beszél

Ahogyan azt sejteni lehetett, az idei Aranylabda-gála sem múlhatott el botrányos megnyilatkozások nélkül, ám ezúttal a Real Madrid küldöttségén kívül legalább minden érdekelt ott volt Párizsban. Sőt, a Barcelona 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal egy népes, húszfős családi és baráti társasággal jelent meg a díjátadón, és miután ez még korábban kitudódott, volt, aki arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy kizárólag a katalánok gyémántja nyerheti az idei Aranylabdát. Aztán kiderült, a szakemberek által már korábban végső esélyesnek tartott Ousmane Dembélé lett a befutó, aki az elmúlt szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát, míg ezüstérem került a nyakába a nyári klubvilágbajnokságon. Yamal ugyan szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést, a Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek.
Yamal édesapja máris elkezdte feszíteni a húrt a két világsztár között
A Barcelona 18 éves klasszisának édesapját, Mounir Nasraouit különösen az sem hatotta meg, hogy fia történelmet írt azzal, hogy egymás után másodszor lett a világ legjobbja a 21 éven aluli játékosok között, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában. Ugyanis a Marca szerint az Aranylabdát kellett volna a fiának megkapnia, Yamal a világ legjobb focistája, és nem pedig Dembélé.
Dembélé 2024/25-ös statisztikája
- francia bajnokság: 29 meccs, 21 gól, nyolc gólpassz
- francia kupa: négy meccs, három gól, egy gólpassz
- Bajnokok Ligája: 15 meccs, nyolc gól, hat gólpassz
- klubvilágbajnokság: négy meccs, kettő gól, egy gólpassz
- Bajnokok Trófeája: egy meccs, egy gól
- Összesen: 53 meccs, 35 gól, 16 gólpassz
- elnyert trófeák: BL, francia bajnokság és kupa, Bajnokok Trófeája
Yamal sportszerűen gratulált Dembélének, 18 évesen okosabban viselkedett, mint az édesapja:
Yamal 2024/25-ös statisztikája
- spanyol bajnokság: 35 meccs, kilenc gól, 15 gólpassz
- spanyol kupa: öt meccs kettő gól, hat gólpassz
- spanyol szuperkupa: kettő meccs, kettő gól
- Bajnokok Ligája: 13 meccs, öt gól, négy gólpassz
- Összesen: 55 meccs, 18 gól, 25 gólpassz
- elnyert trófeák: spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes.
A fenti adatokból is jól látszik, a két játékos pazar szezont teljesített, míg Dembélé a befejezéseknél, addig Yamal inkább az előkészítésnél vállalt fontos szerepet, és a különbséget vélhetően a BL-trófea jelentette, mely a PSG játékosa felé billentette el a mérleget.