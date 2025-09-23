  • Magyar Nemzet
  Yamal apja máris hisztizik az Aranylabda miatt, komoly erkölcsi kárról beszél
Yamal apja máris hisztizik az Aranylabda miatt, komoly erkölcsi kárról beszél

Ugyan többen előre megjósolták azt, ha valaki egy húszfős családi és baráti társasággal érkezik az Aranylabda-gálára, az egyszerűen nem veszíthet. Kiderült, a másik jóslat jött be, és nem Lamine Yamal, hanem a Paris Saint-Germainben futballozó Ousmane Dembélé lett a befutó. A Barcelona csodatinije kénytelen volt megelégedni a legjobb utánpótláskorú játékos díjával, ám az édesapja máris dühösen nyilatkozik, miszerint nem a világ legjobb játékosa nyerte az Aranylabdát.

Molnár László
2025. 09. 23. 7:14
Yamal édesapja (balra) szerint nem a világ legjobbja, a fia kapta meg a labdarúgás egyik legfontosabb elismerését
Yamal édesapja (balra) szerint nem a világ legjobbja, a fia kapta meg a labdarúgás egyik legfontosabb elismerését Forrás: Marca.com
Ahogyan azt sejteni lehetett, az idei Aranylabda-gála sem múlhatott el botrányos megnyilatkozások nélkül, ám ezúttal a Real Madrid küldöttségén kívül legalább minden érdekelt ott volt Párizsban. Sőt, a Barcelona 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal egy népes, húszfős családi és baráti társasággal jelent meg a díjátadón, és miután ez még korábban kitudódott, volt, aki arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy kizárólag a katalánok gyémántja nyerheti az idei Aranylabdát. Aztán kiderült, a szakemberek által már korábban végső esélyesnek tartott Ousmane Dembélé lett a befutó, aki az elmúlt szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát, míg ezüstérem került a nyakába a nyári klubvilágbajnokságon. Yamal ugyan szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést, a Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek

Noha nem erre számított, Lamine Yamal elismerte francia teljesítményét, és gratulált az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélének
Noha nem erre számított, Lamine Yamal elismerte a francia teljesítményét, és gratulált az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélének. Fotó: X/Twitter

Yamal édesapja máris elkezdte feszíteni a húrt a két világsztár között

A Barcelona 18 éves klasszisának édesapját, Mounir Nasraouit különösen az sem hatotta meg, hogy fia történelmet írt azzal, hogy egymás után másodszor lett a világ legjobbja a 21 éven aluli játékosok között, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában. Ugyanis a Marca szerint az Aranylabdát kellett volna a fiának megkapnia, Yamal a világ legjobb focistája, és nem pedig Dembélé.

Dembélé 2024/25-ös statisztikája

  • francia bajnokság: 29 meccs, 21 gól, nyolc gólpassz
  • francia kupa: négy meccs, három gól, egy gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 15 meccs, nyolc gól, hat gólpassz
  • klubvilágbajnokság: négy meccs, kettő gól, egy gólpassz
  • Bajnokok Trófeája: egy meccs, egy gól
  • Összesen: 53 meccs, 35 gól, 16 gólpassz
  • elnyert trófeák: BL, francia bajnokság és kupa, Bajnokok Trófeája

Yamal sportszerűen gratulált Dembélének, 18 évesen okosabban viselkedett, mint az édesapja:

Yamal 2024/25-ös statisztikája

  • spanyol bajnokság: 35 meccs, kilenc gól, 15 gólpassz
  • spanyol kupa: öt meccs kettő gól, hat gólpassz
  • spanyol szuperkupa: kettő meccs, kettő gól
  • Bajnokok Ligája: 13 meccs, öt gól, négy gólpassz
  • Összesen: 55 meccs, 18 gól, 25 gólpassz
  • elnyert trófeák: spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes.

A fenti adatokból is jól látszik, a két játékos pazar szezont teljesített, míg Dembélé a befejezéseknél, addig Yamal inkább az előkészítésnél vállalt fontos szerepet, és a különbséget vélhetően a BL-trófea jelentette, mely a PSG játékosa felé billentette el a mérleget.

Lamine Yamalnak nem jött össze az Aranylabda, a Kopa-trófea viszont hozzá került
Lamine Yamalnak nem jött össze az Aranylabda, a Kopa-trófea viszont hozzá került. Fotó: MTI/AP/Thibault Camus 

„Valami nagyon furcsa dolog történt Párizsban”

Mounir Nasraoui, Lamine Yamal édesapja egyáltalán nem volt elragadtatva fia vereségétől az Aranylabda-szavazáson. Miután megtudta, hogy Ousmane Dembélé a győztes, Nasraoui azonnal egy, „a jövő év a miénk” kijelentéssel reagált a spanyol újságíróknak, majd egyre jobban elkezdte belelovalni magát abba a hitbe, hogy itt csak furcsa összjátékok miatt veszíthetett a fia.

Egy, az El Chiringuitóval folytatott videóbeszélgetésben közölte, hogy szerinte ez a legrosszabb, ami történhetett, ugyanakkor kijelentette, ugyan nem rabolták ki a fiát, de hatalmas erkölcsi kárt okoztak neki azzal, hogy Dembélé lett az aranylabdás.

Szerintem Lamine Yamal messze a világ legjobb játékosa, mégpedig hatalmas különbséggel. Nem azért, mert a fiam, hanem azért, mert a világ legjobb játékosa. Szerintem nincsenek riválisai. Nem lopásnak fogom mondani, ami itt történt, hanem erkölcsi kárnak, amit egy embernek okoztak. Lamine az Lamine Yamal, ki kell mondanunk, hogy valami nagyon furcsa dolog történt itt. De nyugodjon meg mindenki, jövőre spanyolé lesz az Aranylabda

– jelentette ki Yamal édesapja a gáláról való távozását megelőzően.

