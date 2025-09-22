Hiába írt történelmet Yamal, a PSG klasszisa nyerte az Aranylabdát

Nem írhatjuk, hogy nem adták meg a módját a 69. Aranylabda-gálának, melynek felvezetését már 17 óra után elkezdte a France Football, amely bő két óra alatt egyesével közzétette a top tízből kimaradók helyezését, s így például azt is megtudhattuk, hogy a tavalyi férfi Aranylabda legfőbb esélyesének tartott – akkor Rodri mögött végül a második helyen végző – Vinícius Júnior csupán 16. lett az idei szavazáson. A brazil klasszis reakcióját nem láthatták a Théatre du Chatele-ben, ugyanis a Real Madrid tavalyhoz hasonlóan bojkottálta az eseményt.

Lamine Yamalnak nem jött össze az Aranylabda, a Kopa-trófea viszont hozzá került (Fotó: Thibault Camus/MTI/AP)

A gála érdemi részét 21 órakor nyitotta meg Charlotte Cardin kanadai énekesnő, majd az este két házigazdája, Kate Scott és Ruud Gullit köszöntötte a népes vendégsereget.

Yamal történelmet írt

Az első díjnál, a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó elismerésnél a Barcelona vitt mindent, ugyanis a férfiaknál Lamine Yamal, a hölgyeknél pedig Vicky López diadalmaskodott – különösen előbbi sikere lehet érdekes annak fényében, hogy egymás után másodszor nyert, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában.

Tarolt a PSG

A legjobb edzőnek járó Johan Cruyff-díjat az angol válogatottal Európa-bajnokságot nyerő Sarina Wiegman, illetve a Paris Saint-Germainnel bajnok, Bajnokok Ligája- és Francia Kupa-győztes Luis Enrique kapta. A PSG trénerének így keserédes napja lett, az elismerést nem vehette át a helyszínen, ugyanis a párizsiak éppen a Marseille otthonában vendégszerepeltek, és szenvedtek 1-0-s vereséget.

A legjobb kapusnak járó Jasin-díj a PSG-től a Manchester Cityhez szerződő Gianluigi Donnarummához, a legtöbb gólt szerző játékosnak jutó Gerd Müller-díj pedig a Sporting CP-ben 52 tétmérkőzésen 54-szer betaláló Gyökeres Viktorhoz került.

A év klubja mindkét nemnél a BL-győztes lett – a hölgyeknél az Arsenal, a férfiaknál a PSG –, míg a humanitárius tevékenységért járó Sócrates-díjat a Xana Alapítvány kapta, amelyet Luis Enrique tragikusan fiatalon elhunyt kislányáról, Xanáról nevezték el. A díjat Xana testvére, Sira Martínez vette át a színpadon, és mondott megható beszédet.