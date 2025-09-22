Aranylabda-gálaOusmane DembéléaranylabdaLamine Yamal
magyar

Hiába írt történelmet Yamal, a PSG klasszisa nyerte az Aranylabdát

Párizsban, a Théatre du Chatele-ben rendezték még hétfőn az idei Aranylabda-gálát. A legnagyobb érdeklődéssel kísért, a France Football magazin által odaítélt férfi Aranylabda-díj győztese a Paris Saint-Germainben futballozó Ousmane Dembélé lett, megelőzve a Barcelona támadóját, Lamine Yamalt és saját klubtársát, Vitinhát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 22:50
Ousmane Dembélé nyerte a 2025-ös Aranylabdát Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
Nem írhatjuk, hogy nem adták meg a módját a 69. Aranylabda-gálának, melynek felvezetését már 17 óra után elkezdte a France Football, amely bő két óra alatt egyesével közzétette a top tízből kimaradók helyezését, s így például azt is megtudhattuk, hogy a tavalyi férfi Aranylabda legfőbb esélyesének tartott – akkor Rodri mögött végül a második helyen végző – Vinícius Júnior csupán 16. lett az idei szavazáson. A brazil klasszis reakcióját nem láthatták a Théatre du Chatele-ben, ugyanis a Real Madrid tavalyhoz hasonlóan bojkottálta az eseményt.

Lamine Yamalnak nem jött össze az Aranylabda, a Kopa-trófea viszont hozzá került
Lamine Yamalnak nem jött össze az Aranylabda, a Kopa-trófea viszont hozzá került (Fotó: Thibault Camus/MTI/AP)

A gála érdemi részét 21 órakor nyitotta meg Charlotte Cardin kanadai énekesnő, majd az este két házigazdája, Kate Scott és Ruud Gullit köszöntötte a népes vendégsereget.

Yamal történelmet írt

Az első díjnál, a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó elismerésnél a Barcelona vitt mindent, ugyanis a férfiaknál Lamine Yamal, a hölgyeknél pedig Vicky López diadalmaskodott – különösen előbbi sikere lehet érdekes annak fényében, hogy egymás után másodszor nyert, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában.

Tarolt a PSG

A legjobb edzőnek járó Johan Cruyff-díjat az angol válogatottal Európa-bajnokságot nyerő Sarina Wiegman, illetve a Paris Saint-Germainnel bajnok, Bajnokok Ligája- és Francia Kupa-győztes Luis Enrique kapta. A PSG trénerének így keserédes napja lett, az elismerést nem vehette át a helyszínen, ugyanis a párizsiak éppen a Marseille otthonában vendégszerepeltek, és szenvedtek 1-0-s vereséget.

A legjobb kapusnak járó Jasin-díj a PSG-től a Manchester Cityhez szerződő Gianluigi Donnarummához, a legtöbb gólt szerző játékosnak jutó Gerd Müller-díj pedig a Sporting CP-ben 52 tétmérkőzésen 54-szer betaláló Gyökeres Viktorhoz került.

A év klubja mindkét nemnél a BL-győztes lett – a hölgyeknél az Arsenal, a férfiaknál a PSG –, míg a humanitárius tevékenységért járó Sócrates-díjat a Xana Alapítvány kapta, amelyet Luis Enrique tragikusan fiatalon elhunyt kislányáról, Xanáról nevezték el. A díjat Xana testvére, Sira Martínez vette át a színpadon, és mondott megható beszédet.

Az Aranylabda győztesei

Így érkeztünk el az este fénypontjához, a két Aranylabda-díj átadásához: a hölgyeknél sorozatban harmadszor nyert a Barcelona kiválósága, Aitana Bonmatí, a férfiaknál pedig a PSG francia támadóját, Ousmane Dembélét koronázták meg.

A díj átadása előtt bejelentették, hogy Dembélé és Yamal végzett az első két helyen, így valahogy sorsszerű volt, hogy a PSG-ben és a Barcelonában is futballozó egykori világklasszis, a 2005-ben a díjat bezsebelő Ronaldinho adta át a trófeát PSG 28 esztendős sztárjának.

Dembélé – aki sérülése miatt lehetett ott a gálán, és nem csapata Marseille elleni bajnokiján – kiváló idényt zárt a PSG-ben: 53 tétmeccsen 35 gólig és 16 gólpasszig jutott a 2024–2025-ös évadban, és négy trófeát is bezsebelt a klubbal. A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező támadót ezen kívül hazájában beválasztották az év csapatába, ő lett a Ligue 1-ben a szezon legjobbja is, és holtversenyben gólkirály volt.

A férfi Aranylabda-díj végeredménye:

ARANYLABDA-GÁLA, A GYŐZTESEK

  • Női Kopa-díj: Vicky López (spanyol, FC Barcelona) 
  • Férfi Kopa-díj: Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  • Női Cruyff-díj: Sarina Weigmann (holland, Anglia)
  • Férfi Cruyff-díj: Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain)
  • Női Jasin-díj: Hannah Hampton (angol, Chelsea) 
  • Férfi Jasin-díj: Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain és Manchester City)
  • Női Gerd Müller-díj: Eva Pajor (lengyel, FC Barcelona)
  • Férfi Gerd Müller-díj: Gyökeres Viktor (svéd, Sporting CP és Arsenal)
  • Az év női klubja: Arsenal (angol)
  • Az év férfi klubja: Paris Saint-Germain (francia)
  • Sócrates-díj: Xana Alapítvány
  • Női Aranylabda: Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)
  • Férfi Aranylabda: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)

 

 

