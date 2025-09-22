A terjedelmes interjú legérdekesebb része az, amikor a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi arról beszélt, mi történt vele a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság után, amelyen a magyar csapat nem élte túl a csoportkört.

Marco Rossi szerint a 2024-es Európa-bajnokság után többen megfenyegették

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

A 2024-es fociebén a magyar csapat Svájctól és Németországtól is kikapott, a csoportmeccsek utolsó fordulójában Skóciát ugyan legyőzte, de az 1-0-s siker nem volt elég a továbbjutáshoz. Marco Rossi azt mondta, hogy

az Eb-szereplés után őt és a családját is több fenyegetés érte. Az edző úgy fogalmazott: a közösségi média felületein sok sértést és fenyegetést kapott.

Ám azt mondja, mindez őt nem érdekli. Hálás Magyarországnak, mert megmentette őt azzal, hogy munkát és biztonságot ad neki. Azt is hozzátette, hogy Budapesten akkor is biztonságban érzi magát, ha leszáll az este, ellentétben Londonban, Párizsban vagy Milánóban nem biztos, hogy ugyanígy érezné magát.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya azt is elmondta: kiváló kapcsolatot ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki a válogatott nagy rajongója. Marco Rossi nagy álma, hogy kivigye a magyar csapatot a 2026-os világbajnokságra, s most mindent ennek rendel alá. Ezzel kapcsolatban azt mondta: ha ez sikerülne, lehet, örökre befejezné az edzősködést.

Olaszországból soha nem kapott semmilyen ajánlatot.

Ám a Bundesligából és a Premier League-ból voltak ajánlatai, amiket mind visszautasított.

A 2021-es Európa-bajnoki szereplést csodálatosnak minősítette, amikor a magyar csapat döntetlent játszott a francia és a német válogatottal.

A teljes interjút (olaszul) itt lehet elolvasni.