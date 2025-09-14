Marco RossiOlaszországvilágbajnokságplayoff

Még tovább sem jutottunk, Marco Rossi máris az olaszoktól fél

A szövetségi kapitány részletesen értékelte a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőjét, majd egy olasz rádiónak nyilatkozva a pótselejtezőkről is ejtett pár szót. Noha egyelőre még a csoport második helye is kétpontos távolságra van Marco Rossi csapatától, a szakember máris arról beszélt, kit szeretne elkerülni a világbajnokságra való kijutásért folytatandó párharcokban. A választásával egyébként tökéletesen egyetérthetünk.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 6:28
Marco Rossi csak egyet szeretne, ne kelljen szülőhazája válogatottjával megmérkőzni a pótselejtezőn
Marco Rossi csak egyet szeretne, ne kelljen szülőhazája válogatottjával megmérkőzni a pótselejtezőn (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A szeptemberben lejátszott két világbajnoki selejtezőn a legfontosabbat teljesítette Magyarország: nem kapott ki Dublinban az írektől , ám a kétgólos vezetés után elért döntetlen ugyanúgy csalódás, mint az, hogy a portugálok ellen a hajrábeli egyenlítés ellenére nem sikerült a pontszerzés. Marco Rossi szövetségi kapitány amondó, mélyen gyökeredzik a probléma forrása, többek között a nemzeti csapatot üldöző pechsorozatnak tudja be azt, hogy négy pont helyett mindössze egy egység áll a válogatott neve mellett, amely jelen állás szerint még a pótselejtezőt sem tudná megkaparintani. Mindenesetre Rossi pozitívan áll a hátralévő négy meccs elé, és hisz abban, hogy Szoboszlaiék végül kivívják a továbbjutást, és megelőzik az íreket és az örményeket.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi továbbjutás és a pótselejtezők eléréseután már csak az olaszok elkerülését szeretné a legjobban
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a továbbjutás és a pótselejtezők elérése után már csak az olaszok elkerülését szeretné a legjobban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Marco Rossi mindenképpen elkerülné Olaszországot

A magyar válogatott szövetségi kapitánya legutóbb a Radio Kiss Kiss Napoli műsorában beszélt a 2026-os világbajnoki selejtezőkről, valamint a lehetséges playoffról, amelyet mindenképpen szeretne csapatával elérni. Természetesen már azt is megnevezte, kit akar mindenképpen elkerülni abban az esetben, ha a magyar válogatott megszerezné a pótselejtezőt érő második helyet a csoportjában.

Marco Rossi statisztikája szövetségi kapitányként

  • kinevezése: 2018. június 19.
  • 78 mérkőzés
  • 35 győzelem
  • 18 döntetlen
  • 25 vereség
  • 56 százalékos győzelmi arány, 105-95 a gólkülönbség
  • első meccse kapitányként: Finnország 0-1 (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben, 2018. szeptember 8.)
  • eddigi utolsó meccs: Portugália 2-3 (vb-selejtező, itthon, 2025. szeptember 9.)

 

– Remélem, hogy nem Olaszországgal találkozunk a világbajnokság rájátszásában. Szeretnénk másodikak lenni a csoportunkban és 40 év után kijutni a világbajnokságra, de nyilvánvalóan a szerencsén múlik majd a playoff sorsolása

– jelentette ki a magyarok szövetségi kapitánya.

Rossi hozzátette, az új olasz kapitány két sikerének örül – Gennaro Gattuso válogatottja így is a második helyen áll a pazar formát mutató norvégok mögött –, és elmondta, a volt középpályás kinevezése hosszú távon hozhatja meg az eredményeket Olaszországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

