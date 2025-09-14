Még tovább sem jutottunk, Marco Rossi máris az olaszoktól fél

A szeptemberben lejátszott két világbajnoki selejtezőn a legfontosabbat teljesítette Magyarország: nem kapott ki Dublinban az írektől , ám a kétgólos vezetés után elért döntetlen ugyanúgy csalódás, mint az, hogy a portugálok ellen a hajrábeli egyenlítés ellenére nem sikerült a pontszerzés. Marco Rossi szövetségi kapitány amondó, mélyen gyökeredzik a probléma forrása, többek között a nemzeti csapatot üldöző pechsorozatnak tudja be azt, hogy négy pont helyett mindössze egy egység áll a válogatott neve mellett, amely jelen állás szerint még a pótselejtezőt sem tudná megkaparintani. Mindenesetre Rossi pozitívan áll a hátralévő négy meccs elé, és hisz abban, hogy Szoboszlaiék végül kivívják a továbbjutást, és megelőzik az íreket és az örményeket.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a továbbjutás és a pótselejtezők elérése után már csak az olaszok elkerülését szeretné a legjobban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Marco Rossi mindenképpen elkerülné Olaszországot

A magyar válogatott szövetségi kapitánya legutóbb a Radio Kiss Kiss Napoli műsorában beszélt a 2026-os világbajnoki selejtezőkről, valamint a lehetséges playoffról, amelyet mindenképpen szeretne csapatával elérni. Természetesen már azt is megnevezte, kit akar mindenképpen elkerülni abban az esetben, ha a magyar válogatott megszerezné a pótselejtezőt érő második helyet a csoportjában.

Marco Rossi statisztikája szövetségi kapitányként kinevezése: 2018. június 19.

78 mérkőzés

35 győzelem

18 döntetlen

25 vereség

56 százalékos győzelmi arány, 105-95 a gólkülönbség

első meccse kapitányként: Finnország 0-1 (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben, 2018. szeptember 8.)

eddigi utolsó meccs: Portugália 2-3 (vb-selejtező, itthon, 2025. szeptember 9.)

– Remélem, hogy nem Olaszországgal találkozunk a világbajnokság rájátszásában. Szeretnénk másodikak lenni a csoportunkban és 40 év után kijutni a világbajnokságra, de nyilvánvalóan a szerencsén múlik majd a playoff sorsolása

– jelentette ki a magyarok szövetségi kapitánya.

Rossi hozzátette, az új olasz kapitány két sikerének örül – Gennaro Gattuso válogatottja így is a második helyen áll a pazar formát mutató norvégok mögött –, és elmondta, a volt középpályás kinevezése hosszú távon hozhatja meg az eredményeket Olaszországnak.