Szabadulna a bloggerektől, Rossi mégis a szurkolóktól kér segítséget
A szövetségi kapitány részletesen értékelte a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőjét. Marco Rossi szerint peches volt a csapat Portugália (2-3) és Írország (2-2) ellen is, Dublinban a játékvezető miatt nem nyertünk. Az olasz–magyar szakember úgy véli, semmit nem csinálna máshogy, mindkét mérkőzésen működött a terve. A két találkozón egy pontot szerző nemzeti együttes szövetségi kapitánya azt hangsúlyozza, Szoboszlaiék októberben le kell győzniük Örményországot. Marco Rossi nem keres alibit, de a szurkolók segítségét kéri.
A legfontosabbat teljesítette Magyarország: nem kapott ki Dublinban az írektől, ám a kétgólos vezetés után elért döntetlen ugyanúgy csalódás, mint az, hogy a portugálok ellen nem sikerült a pontszerzés. Marco Rossi szövetségi kapitány amondó, mélyen gyökeredzik a probléma forrása.
– A balszerencse továbbra sem engedi el a kezünket. Ahogy korábban is mondtam, az Eb óta hihetetlenül pechesen jövünk ki a döntő helyzetekből, és ebben benne maradt legalább három pontunk a vb-selejtezők első két fordulójában.
Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit nem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart – nyilatkozta Marco Rossi, aki hosszasan elemzett a Mol Csapatnak.
A magyar labdarúgó-válogatott olasz-magyar kettős állampolgárságú szövetségi kapitánya szerint a csapat nyert volna Írországban, de Harm Osmers foci helyett birkózómeccsre készült.
– Öt percen belül kaptunk egy gólt és egy piros lapot, pedig nem volt se taktikai változtatás, se csere egyik oldalon sem. Az ok, amiért megfordult a mérkőzés, a játékvezető volt.
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem alibit keresek a csapatnak, hanem tényleg így gondolom: a játékvezető döntései hozták vissza a meccsbe Írországot.
Az első ír gól teljesen egyértelműen szabálytalan volt, Sala (Sallai) kiállítását el lehet fogadni, de azt is tegyük hozzá, hogy azért vesztette el a fejét, mert egy – akár sárga lapot is érő – szabálytalanságot nem fújtak le ellene… A portugálok ellen végül nem jártunk sikerrel, de nem haragszom a fiúkra. Hibáztunk a végén, ami a döntetlenbe került, de ez nem másról szól, mint arról, hogy még mindig hiányzik az a nemzetközi rutin – mutatott rá Marco Rossi.
Fokozódó nyomás
A magyar válogatottat 2018 óta irányító szakember ezúttal sem ment el szó nélkül a kritikusok mellett.
– A válogatottat bírálók legnagyobb hibája mindig az, hogy nem veszik figyelembe az ellenfelek játékerejét a miénkhez viszonyítva. Egy olyan ellenfél következik, amely ellen kötelező a győzelem, és ezúttal azt várom a fiúktól, hogy domináljanak, az első perctől kezdve elvegyék az ellenfél játékát, és győzzenek.
Bevallom, eléggé meglepett, hogy az örmények legyőzték Írországot. Örményország ellen nagyon komoly nyomás lesz rajtunk, de ha sikerül nyernünk, csökkenni fog. Csak egy kicsit most már jó lenne, ha kevésbé lennénk pechesek
– mondta a következő ellenfélről, az október 11-én a Puskás Arénában fellépő, komolyan erősítő Örményországról a szövetségi kapitány.
– Hogy mi lesz velünk Varga Barna nélkül, azt egyelőre nem tudom megmondani. Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent.
Barna élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?
– hagyta nyitva a kérdést Marco Rossi.
