Szabadulna a bloggerektől, Rossi mégis a szurkolóktól kér segítséget

Marco Rossi nehezen emészti

A magyar labdarúgó-válogatott olasz-magyar kettős állampolgárságú szövetségi kapitánya szerint a csapat nyert volna Írországban, de Harm Osmers foci helyett birkózómeccsre készült.

– Öt percen belül kaptunk egy gólt és egy piros lapot, pedig nem volt se taktikai változtatás, se csere egyik oldalon sem. Az ok, amiért megfordult a mérkőzés, a játékvezető volt.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem alibit keresek a csapatnak, hanem tényleg így gondolom: a játékvezető döntései hozták vissza a meccsbe Írországot.

Az első ír gól teljesen egyértelműen szabálytalan volt, Sala (Sallai) kiállítását el lehet fogadni, de azt is tegyük hozzá, hogy azért vesztette el a fejét, mert egy – akár sárga lapot is érő – szabálytalanságot nem fújtak le ellene… A portugálok ellen végül nem jártunk sikerrel, de nem haragszom a fiúkra. Hibáztunk a végén, ami a döntetlenbe került, de ez nem másról szól, mint arról, hogy még mindig hiányzik az a nemzetközi rutin – mutatott rá Marco Rossi.

Fokozódó nyomás

A magyar válogatottat 2018 óta irányító szakember ezúttal sem ment el szó nélkül a kritikusok mellett.

– A válogatottat bírálók legnagyobb hibája mindig az, hogy nem veszik figyelembe az ellenfelek játékerejét a miénkhez viszonyítva. Egy olyan ellenfél következik, amely ellen kötelező a győzelem, és ezúttal azt várom a fiúktól, hogy domináljanak, az első perctől kezdve elvegyék az ellenfél játékát, és győzzenek.

Bevallom, eléggé meglepett, hogy az örmények legyőzték Írországot. Örményország ellen nagyon komoly nyomás lesz rajtunk, de ha sikerül nyernünk, csökkenni fog. Csak egy kicsit most már jó lenne, ha kevésbé lennénk pechesek

– mondta a következő ellenfélről, az október 11-én a Puskás Arénában fellépő, komolyan erősítő Örményországról a szövetségi kapitány.