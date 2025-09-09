Marco RossiVarga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottvb-selejtező

„Ez legyen világos mindenkinek”: Marco Rossi figyelmeztette a bloggereket

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Portugália ellen okosabb játékkal pontot szerezhettünk volna. Rossi ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Írország ellen a játékosokon kívül álló okok miatt vesztett két pontot a magyar válogatott. A szövetségi kapitány kiemelte: Örményország ellen sem lesz könnyű nyerni, pláne, hogy Varga Barnabás nem játszhat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 23:49
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Portugália ellen vereség után is még az írországi vb-selejtező játékvezetői ténykedése miatt bosszankodott Fotó: Csudai Sándor
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még mindig nem emésztette meg azt, ami Dublinban, az Írország elleni vb-selejtezőn történt. Rossi elismerte, hogy Portugália ellen a hajrában lehettünk volna okosabbak, azt viszont határozottan kijelentette, hogy Írországban nem a saját hibájából vesztett két pontot a magyar válogatott.

Magyarország - Portugália vb-selejtező Rossi
Marco Rossi célja a második hely, Portugália más szintet képvisel, de Örményország ellen Varga Barnabás nélkül is nyerni kell (Fotó: Csudai Sándor)

– Megtettük, amit tudtunk, próbáltunk támadni, amikor lehetett. Erősen kellett védekeznünk, mert a portugálok nagyon jók labdatartásban, alig követnek el technikai hibákat. Portugália teljesen más szintet képvisel, mégis csalódottak vagyunk, mert a vége előtt öt perccel választhattunk volna jobb megoldást annál, mint hogy a saját kapunk közelében játszunk. Ugyanakkor ha egy csapat állandóan elrúgja a labdát és aztán fut, az mindig össze fog omlani ilyen erős ellenfelekkel szemben – foglalta össze a portugálok elleni meccset Rossi, aki újra megerősítette, amit már sokszor elmondott: a vereségért ő az első számú felelős.

Marco Rossi: A második hely a célunk

A selejtezőcsoportban két forduló után 

  • a portugál válogatott hat
  • az örmény csapat három
  • Magyarország és Írország pedig egyaránt egy ponttal áll.

– A második hely a célunk. Ehhez Örményország ellen nyernünk kell, nem csak itthon, hanem majd idegenben is.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem tudja, mit tegyen a szerencséért

Az örmények elleni hazai feladatot nehezíteni fogja, hogy eltiltás miatt nem játszhat Varga Barnabás, aki az eddig négy gólunkból hármat szerzett a vb-selejtezők során. S a negyedik szerzője, Sallai Roland szereplése is kérdéses, még mindig nem tudjuk hivatalosan, hogy hány meccsre tiltják el az Írország elleni piros lapja után.

– Ez az első meccsre vezethető vissza, ott a jövőre kiható döntések születtek. 

A portugálok ellen mondhatjuk, hogy lehettünk volna okosabbak, és elvesztettünk egy pontot. De bármit is írnak majd a bloggerek, Írországban nem azért vesztettünk két pontot, mert nem játszottunk elég jól, az nem rajtunk múlott, ez legyen világos mindenkinek. A meccsek alakulásának 80 százaléka rajtunk múlik, de 20 százalék az egyéb epizódokon és a bírói döntéseken, amelyekre semmilyen ráhatásunk sincs.

 Nem tudjuk, mit tegyünk, hogy szerencsések legyünk – fogalmazott Rossi.

 

