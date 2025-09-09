„Ez legyen világos mindenkinek”: Marco Rossi figyelmeztette a bloggereket

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még mindig nem emésztette meg azt, ami Dublinban, az Írország elleni vb-selejtezőn történt. Rossi elismerte, hogy Portugália ellen a hajrában lehettünk volna okosabbak, azt viszont határozottan kijelentette, hogy Írországban nem a saját hibájából vesztett két pontot a magyar válogatott.

Marco Rossi célja a második hely, Portugália más szintet képvisel, de Örményország ellen Varga Barnabás nélkül is nyerni kell (Fotó: Csudai Sándor)

– Megtettük, amit tudtunk, próbáltunk támadni, amikor lehetett. Erősen kellett védekeznünk, mert a portugálok nagyon jók labdatartásban, alig követnek el technikai hibákat. Portugália teljesen más szintet képvisel, mégis csalódottak vagyunk, mert a vége előtt öt perccel választhattunk volna jobb megoldást annál, mint hogy a saját kapunk közelében játszunk. Ugyanakkor ha egy csapat állandóan elrúgja a labdát és aztán fut, az mindig össze fog omlani ilyen erős ellenfelekkel szemben – foglalta össze a portugálok elleni meccset Rossi, aki újra megerősítette, amit már sokszor elmondott: a vereségért ő az első számú felelős.

Marco Rossi: A második hely a célunk

A selejtezőcsoportban két forduló után