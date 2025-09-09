Varga Barnabás: két gól és eltiltás, szerinte teljes butaság a szabály

Varga Barnabás kétszer is bevette Portugália kapuját, a magyar válogatott mégsem tudott pontot szerezni a nevesebb rivális ellen hazai pályán, 3-2-re nyertek Cristiano Ronaldóék. A mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt értékelt a duplázó támadó, aki eltiltást érő sárga lapot kapott a meccsen.

Varga Barnabás mosolya végül nem lehet őszinte, pedig két gólt is fejelt Portugália ellen a magyar válogatott támadó (Fotó: Csudai Sándor)

Varga Barnabás Írország ellen nem sokkal a lecserélése előtt kapott sárga lapot, miután a saját tizenhatosa előtt elvesztette a labdát, s gyorsan szabálytalankodott. Portugália ellen reklamálásért kapott sárga lapot, nem értett egyet a luzitánoknak megítélt tizenegyeshez.

Varga Barnabás reagált arra, hogy nem játszhat Örményország ellen

A két, külön meccset kapott sárga lap automatikus, egy meccses eltiltást ér, amelyet Varga Barnabás október 11-én tölt le, amikor a magyar válogatott Örményországot fogadja.

Nyilván óriási butaság volt, de nem gondoltam, hogy ilyenért sárga lapot adnak. Teljes butaságnak tartom ezt az új szabályt

– reagált az eltiltása okára a Fradi támadója, arra utalva, hogy immár a játékvezetők szigorúbbak azokkal a játékosokkal szemben, akik csapatkapitányi karszalag nélkül szólnak oda nekik.

Varga Barnabás két gólja nem volt elég Portugália ellen.

A csatárnak egyébként kiváló meccse volt, két gólt is fejelt, de ez sem volt elég a pontszerzéshez.