Varga Barnabás szenzációs, íme a Portugália elleni két gólja + videó

Varga Barnabás Írország után Portugália kapuját is bevette a vb-selejtezősorozatban. Szoboszlai Dominik indítása után Nagy Zsolt tekert középre, Varga Barnabás pedig a sokat látott szenzációs fejesei egyikét mutatta be, a Fradi támadójának kísérlete után a kapufáról pattant a labda az esélytelen Diogo Costa kapujába. Cristiano Ronaldónak csak a bosszankodás jutott.

Varga Barnabás duplája és drága sárgája Portugália ellen

Később a portugálok fordítottak, de a hajrában újra érkezett Varga Barnabás: ezúttal Loic Nego beadásából fejelt a kapuba. Sajnos a harmadik fordulóban, az örmények ellen nem lesz Varga-gól, az Írország elleni meccs után a csatár a portugálok ellen is sárgát kapott, ezúttal reklamálásért, így a következő játéknapon, október 11-én eltiltását tölti majd.