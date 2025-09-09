Rendkívüli

Varga másodszor is rábólintott a magyar pontszerzésre, de Portugália hamar reagált

Varga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőCristiano RonaldoSzoboszlai Dominik

Varga Barnabás szenzációs, íme a Portugália elleni két gólja + videó

A magyar labdarúgó-válogatott Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a Portugália elleni hazai vb-selejtezőn. Szoboszlai Dominik indított, Nagy Zsolt beadott, a Fradi támadója érkezett. Cristiano Ronaldo bosszankodhatott, aztán később betalált. A hajrában Varga Barnabás a második gólját is megszerezte a meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 21:17
Varga Barnabás Írország után Portugália ellen is vezetést szerzett a magyar válogatottnak a vb-selejtezők során
Varga Barnabás Írország után Portugália ellen is vezetést szerzett a magyar válogatottnak a vb-selejtezők során Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga Barnabás Írország után Portugália kapuját is bevette a vb-selejtezősorozatban. Szoboszlai Dominik indítása után Nagy Zsolt tekert középre, Varga Barnabás pedig a sokat látott szenzációs fejesei egyikét mutatta be, a Fradi támadójának kísérlete után a kapufáról pattant a labda az esélytelen Diogo Costa kapujába. Cristiano Ronaldónak csak a bosszankodás jutott.

Varga Barnabás duplája és drága sárgája Portugália ellen

Később a portugálok fordítottak, de a hajrában újra érkezett Varga Barnabás: ezúttal Loic Nego beadásából fejelt a kapuba. Sajnos a harmadik fordulóban, az örmények ellen nem lesz Varga-gól, az Írország elleni meccs után a csatár a portugálok ellen is sárgát kapott, ezúttal reklamálásért, így a következő játéknapon, október 11-én eltiltását tölti majd.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.