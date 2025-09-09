Szoboszlai és Ronaldo már a meccs előtt varázsolt + videók

Amikor a két csapat kivonult a bemelegítésre, a portugálokat, köztük Cristiano Ronaldót szórványos fütty, a magyarokat, élükön Szoboszlai Dominikkal, taps fogadta. A Puskás Arénában már a kezdést előtt fél órával remek volt a hangulat.

Cristiano Ronaldo a bemelegítés során még nem találkozott Szoboszlai Dominikkal a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn (Fotó: Csudai Sándor)

A bemelegítés általában formaság, de a két sztár ezúttal érezhette, hogy már ekkor illik valamit mutatni. Szoboszlai elegáns dekázással futott keresztbe a pályán, majd amúgy, Ronaldo módjára csinált néhány átlépős cselt.

Cristiano Ronaldo sem akart elmaradni Szoboszlai mögött a bemelegítésnél

Cristiano Ronaldo is úgy gondolhatta, neki is illik valamit villantani. Először ő is átlépős cselekkel hangolt, majd lazán bevert egy hatalmas gólt.

Élő, szöveges tudósításunkat itt követheti.

A magyar szurkolók vonulása a találkozó előtt: