Varga másodszor is rábólintott a magyar pontszerzésre, de Portugália hamar reagált

Szoboszlai és Ronaldo már a meccs előtt varázsolt + videók

Mi sem természetesebb, hogy a két csapat játékosai, köztük a két legnagyobb sztár ellentétes fogadtatásban részesült a Magyarország–Portugália vb-selejtező előtt. Aztán Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo már a meccs előtt, a bemelegítés során elkápráztatta a közönséget.

2025. 09. 09. 20:41
Szoboszlai Dominik a Magyarország - Portugália vb-selejtező bemelegítésekor Fotó: Csudai Sándor
Amikor a két csapat kivonult a bemelegítésre, a portugálokat, köztük Cristiano Ronaldót szórványos fütty, a magyarokat, élükön Szoboszlai Dominikkal, taps fogadta. A Puskás Arénában már a kezdést előtt fél órával remek volt a hangulat.

Cristiano Ronaldo a bemelegítés során még nem találkozott Szoboszlai Dominikkel a Magyarország-Portugália vb-selejtezőn
Cristiano Ronaldo a bemelegítés során még nem találkozott Szoboszlai Dominikkal a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn (Fotó: Csudai Sándor)

A bemelegítés általában formaság, de a két sztár ezúttal érezhette, hogy már ekkor illik valamit mutatni. Szoboszlai elegáns dekázással futott keresztbe a pályán, majd amúgy, Ronaldo módjára csinált néhány átlépős cselt.

Cristiano Ronaldo sem akart elmaradni Szoboszlai mögött a bemelegítésnél

Cristiano Ronaldo is úgy gondolhatta, neki is illik valamit villantani. Először ő is átlépős cselekkel hangolt, majd lazán bevert egy hatalmas gólt.

Élő, szöveges tudósításunkat itt követheti.

A magyar szurkolók vonulása a találkozó előtt:

 

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

