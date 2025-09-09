Varga másodszor is rábólintott a magyar pontszerzésre, de Portugália hamar reagált

Első hazai rendezésű vb-selejtezőjét vívta a nemzeti csapat a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. A magyar válogatott szombaton, Írország vendégeként egy 2-2-es döntetlennel debütált, kedd este pedig a csoport favoritjának tartott Portugália ellen folytatta a Puskás Arénában. A budapesti mérkőzésen a vendégek részéről ott volt a kezdőcsapatban a negyvenéves szupersztár, Cristiano Ronaldo, Magyarország szövetségi kapitánya, Marco Rossi viszont több kényszerű változtatást is végrehajtott: a piros lapja miatt eltiltott Sallai Rolandot Nagy Zsolt pótolja , a sérült Dibusz Dénes helyére pedig az egyszeres válogatott Tóth Balázst nevezte. A olasz szakember csak ezen a két poszton változtatott a szombati kezdőcsapatához képest.

A képükön látható Tóth Balázs váltotta Dibusz Dénest a magyar válogatott kapujában (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar válogatott leghangosabb szurkolói együtt érkeztek

Mire kevéssel 20 óra után megkezdték a bemelegítést a kerettagok, már annak tudatában léphettek pályára, hogy az írek 2-1-es vereséget szenvedtek Örményországban a négyes másik keddi meccsén. Nagy üdvrivalgás fogadta a hazai csapatot, nem úgy, mint a vendéggárdát, amely füttyszó közepette futott ki a gyepre. Folyamatosan foglalták el székeiket a szurkolók, a kapu mögötti magyar tábor viszont eddigre már a helyén volt, miután megérkezett a Verseny utca felől indult vonulásból. A drukkerek alaposan bemelegítettek a meccs előtt.