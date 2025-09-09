Rendkívüli

Varga másodszor is rábólintott a magyar pontszerzésre, de Portugália hamar reagált

Folytatódott a küzdelem a vb-selejtezők F csoportjában. A magyar válogatott kedd este Portugália ellen lépett pályára a Puskás Arénában, ahol vezetett, majd később egyenlített is, ám végül a vendégek nyertek 3-2-re. Örményország legyőzte Írországot, így pillanatnyilag második a selejtezőcsoportban.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 09. 20:24
A magyar válogatott Varga Barnabás fejesével szerezte meg a vezetést Portugália ellen. Fotó: Mirkó István
Első hazai rendezésű vb-selejtezőjét vívta a nemzeti csapat a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. A magyar válogatott szombaton, Írország vendégeként egy 2-2-es döntetlennel debütált, kedd este pedig a csoport favoritjának tartott Portugália ellen folytatta a Puskás Arénában. A budapesti mérkőzésen a vendégek részéről ott volt a kezdőcsapatban a negyvenéves szupersztár, Cristiano Ronaldo, Magyarország szövetségi kapitánya, Marco Rossi viszont több kényszerű változtatást is végrehajtott: a piros lapja miatt eltiltott Sallai Rolandot Nagy Zsolt pótolja , a sérült Dibusz Dénes helyére pedig az egyszeres válogatott Tóth Balázst nevezte. A olasz szakember csak ezen a két poszton változtatott a szombati kezdőcsapatához képest.

A képükön látható Tóth Balázs váltotta Dibusz Dénest a magyar válogatott kapujában
A képükön látható Tóth Balázs váltotta Dibusz Dénest a magyar válogatott kapujában (Fotó: Csudai Sándor)

 

A magyar válogatott leghangosabb szurkolói együtt érkeztek

Mire kevéssel 20 óra után megkezdték a bemelegítést a kerettagok, már annak tudatában léphettek pályára, hogy az írek 2-1-es vereséget szenvedtek Örményországban a négyes másik keddi meccsén. Nagy üdvrivalgás fogadta a hazai csapatot, nem úgy, mint a vendéggárdát, amely füttyszó közepette futott ki a gyepre. Folyamatosan foglalták el székeiket a szurkolók, a kapu mögötti magyar tábor viszont eddigre már a helyén volt, miután megérkezett a Verseny utca felől indult vonulásból. A drukkerek alaposan bemelegítettek a meccs előtt.

A magyar válogatott zsúfolt lelátók előtt fogadja Portugáliát a Puskás Arénában.
A kezdés előtt 25 perccel a hangosbemondó ismertette a hivatalos kezdőcsapatokat. Magyar részről a játékosok közül a legnagyobb taps Szoboszlai Dominiknak járt, de természetesen Marco Rossit is megünnepelte a lelátó népe – a tréner kedden ünnepli 61. születésnapját.

A meccskezdés előtt kevéssel ezúttal is felcsendült az Ismerős Arcok Nélküled című dala, amelyet az egész stadion együtt énekelt. A lelátón megelevenedett a Pál utcai fiúk története, az ultrák pedig megüzenték óhajukat: Legyen újra miénk a grund! Mindezek után a két csapatkapitány, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo pályafutásuk során először kezet fogtak egymással, majd kezdetét vette a mérkőzés.

Látványos élőképpel készültek a magyar szurkolók
Látványos élőképpel készültek a magyar szurkolók (Fotó: Csudai Sándor)

 

Fölényben volt a vendégcsapat, de Magyarország szerezte az első gólt!

Kezdetben a friss Nemzetek Ligája-győztes portugálok járatták a labdát. Az első lehetőség az 5. percben alakulhatott volna ki, ám a kilépő Bernardo Silva kezére pattant a labda, így a játékvezető megállította az akciót. Egy perccel később Bruno Fernandes kerülhetett volna helyzetbe, ám a tizenhatoson belül nem ért el egy beadást. Később Szalai Attila blokkolta Nuno Mendes lövését. Tizenöt percnyi játék után nyomasztó fölényben volt Portugália a labdabirtoklást illetően, 73-27 volt az arány. 

A 21. percben – amint azt a Carpathian Brigade előre jelezte – a Puskás Aréna közönsége tapsolni kezdett, így tisztelegve a nyáron elhunyt portugál futballista, Diogo Jota emléke előtt. A megemlékezést szinte azonnal gólöröm váltotta fel, Nagy Zsolt beadása után ugyanis Varga Barnabás tíz méterről fejelve megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak!

Portugália hátrányban sem vett vissza, a 31. minutumban például Cristiano Ronaldo közeli helyzeténél védett nagyot Tóth Balázs. Továbbra is nyomás alatt állt a magyar kapu, ennek eredményeképpen a 36. percben 1-1-re módosult az állás, Bernardo Silva is betalált. Ezzel kialakult az első félidő eredménye.

 

Vargát elveszítette a magyar válogatott

A szünetben egyik csapat sem cserélt. A térfélcsere után az első 45 percben oly' hangos Puskás Aréna átmenetileg elnémult, a kapu mögött helyet foglaló szurkolók így tiltakoztak a Magyar Labdarúgó-szövetség ellen. Az 55. perctől aztán folytatódott a dalolás, ám a meccs kedvezőtlen fordulatot vett, a játékvezető ugyanis tizenegyest ítélt, miután Ronaldo lövése a tizenhatoson belül elakadt Nego Loic kezében. A hevesen reklamáló Varga Barnabás sárga lapot kapott, így második ilyen figyelmeztetése miatt egymeccses eltiltást kap. A büntetőt Cristiano Ronaldo értékesítette, ezzel 58 perc után Portugália 2-1-re vezetett.

Cristiano Ronaldo ismét betalált Budapesten
Cristiano Ronaldo ismét betalált Budapesten (Fotó: Mirkó István)

Rossi cserékkel reagált, Tóth Alex helyére klubtársa, az FTC-t erősítő Ötvös Bence, Nagy Zsolt helyett pedig az ugyancsak a Puskás Akadémiában futballozó Lukács Dániel állt be. A következő magyar esély a 74. percig váratott magára, akkor Szoboszlai Dominik végezhetett el szabadrúgást, ám ezúttal nem találta el jól, a labda jócskán a kapu fölé szállt. 

Mindezek után jött két komoly fordulat. Előbb a 84. percben, egy beívelést követően Varga hét méterről a kapuba bólintott, kiegyenlítve az állást, de a 2-2-es részeredménynek nem sokáig örülhettünk, mivel Joao Cancelo két perccel később válaszolt, újfent előnyhöz juttatva a vendégeket (2-3).

Edzője a gól után lecserélte Ronaldót, aki már a kispadon ülve élhette át, amint Portugália 3-2-re legyőzte Magyarországot. Sikerével a portugál válogatott hatpontos, ezzel két kör után vezeti az F csoportot, második Örményország három ponttal. A magyar és az ír együttes egyelőre egy-egy ponttal áll. Folytatás októberben: 11-én az örmények érkeznek a Puskás Arénába, 14-én pedig Marco Rossi csapata lesz a portugálok vendége.

