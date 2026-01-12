Orbán Viktor: Ma a doni hősökre emlékezünk!

A mai napon a doni hősökre emlékezünk – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán a nyolcvanhárom éve, 1943. január 12-én történtekre, amikor a szovjet Vörös Hadsereg jelentős páncélos erőkkel megerősített alakulatai elsöprő erejű támadásba lendültek az urivi hídfőről és rövid idő alatt átszakították a 2. magyar hadsereg vékony arcvonalát, súlyos veszteségeket okozva a gyengén felszerelt magyar seregtesteknek.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök elmondta, olyan apákra és fiaikra emlékezünk, akik életüket adták a hazájukért egy olyan háborúban, amit nem mi kezdtünk és amiből a magyar államnak nem volt elég ereje kimaradni.

A leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában

– hangsúlyozta a kormányfő. Majd kijelentette: szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani. Csak annyi a dolgunk, hogy a biztosat válasszuk.

„Tisztelet a hősöknek!” – tette hozzá.