A Don-kanyari katasztrófa és emlékezete – Szendrei Sándor hazatért

A Don-kanyari katasztrófa miatt egyrészt a harci cselekmények és a –30 fokos hidegben való visszavonulás során, továbbá a szovjet hadifogolytáborokban veszett el a 2. magyar hadsereg legénységének közel kétharmada.

Don-kanyari katasztrófa: visszavonulás. Forrás: Honvédelem.hu

A Don-kanyari katasztrófa

1943. január 12-én a szovjetek az urivi majd később a scsucsjei hídfőállásokból megindított nagy erejű támadása gyorsan áttörte a magyar védelmi vonalakat. Magyarország az 1941. június 26-án történt máig tisztázatlan hátterű kassai bombatámadás miatt került hadiállapotba a Szovjetunióval. A honvéd vezérkar a romok között fellelt egyik bombaszilánkon a leningrádi hadiszertár jelét azonosítva arra a következtetésre jutott, hogy a támadást felségjelzés nélküli, illetve nem azonosítható felségjelű szovjet gépek követték el.

Bárdossy László (a kép jobb szélén) eleinte Teleki Pál szellemében alakította a külpolitikát, de később teljesen németpártivá vált. Fotó: Bundesarchiv/O.Ang.

Emiatt másnap, június 27-én Bárdossy László miniszterelnök a parlamentben napirend előtti felszólalásában bejelentette, hogy az incidens következtében Magyarország és a Szovjetunió között beállt a hadiállapot. Magyarország Németország szövetségeseként lépett be a háborúba. A hadba lépés deklarálása után a Kárpát-csoportnak nevezett seregtest – benne a Gyorshadtesttel – 45 ezer fővel lépet át a szovjet–magyar határt vitéz Szombathelyi Ferenc altábornagy parancsnoksága alatt.

Vitéz Szombathelyi Ferenc altábornagy, a Kárpát-csoport parancsnoka. Fotó: Magyar Fotóarchívum

A Kárpát-csoport német alárendeltségben a frontvonal mögött maradt elszigetelt szovjet alakulatok felszámolásában és Ukrajna megszállásában vett részt.

A keleti hadszíntérre – német követelésre – kiküldött tragikus sorsú 2. hadsereg felállítása 200 ezer fővel már 1942 elején megkezdődött. A német szárazföldi véderő főparancsnoksága a 2. magyar hadsereggel a déli hadműveleteit és a Sztálingrád felé előrenyomuló csapatait akarta biztosítani.

Magyar katonák Donnál. 1942. Forrás: Honvédelem.hu

A mozgósítást, illetve a 2. magyar hadsereg felállítását már Wilhelm Keitel vezértábornagy, az OKW (Oberkommado der Wehrmacht) főnökének január 20-i budapesti látogatása után elkezdték, és áprilistól július elejéig megtörtént a hadsereg seregtesteinek a keleti frontra való kiszállítása is.

Keitel vezértábornagy Budapesten, 1942. január 20-án. Fotó: Magyar Fotóarchívum

A 2. magyar hadsereg a B hadseregcsoport alárendeltségébe került, a német parancsnokság pedig Voronyezs térségében a Don mentén folyamvédelemre utasította a 2. magyar hadsereg parancsnokát, vitéz Jány Gusztáv vezérezredest. Jány vezérezredes azonnal felismerte, hogy a hadserege számára kijelölt arcvonal túl hosszú, aminek védelmére alkalmatlan a hadserege, hiszen az elnyújtott frontvonal miatt sem mélységi lépcsők kiépítésére, sem pedig tartalék képzésére nem volt lehetősége, ami egy szovjet áttörés esetén végzetes következményekkel járhatott.